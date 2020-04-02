Пользователи сети рассказали, как они решили помочь своим близким, а потом горько об этом пожалели
Когда друзья или родственники нуждаются в поддержке, хочется сделать для них все возможное. И очень горько, когда твою помощь не ценят. С другой стороны, одного такого раза может быть достаточно, чтобы понять, что токсичным людям не место в вашей жизни. Отношения с ними лучше разорвать ради собственного здоровья.
AdMe.ru посылает лучики добра каждому, кому пришлось столкнуться с тем, что близкие не оценили его помощь. В конце этой статьи вас ждут целых два бонуса, один из которых поднимет вам настроение, а другой докажет, что все обязательно будет хорошо.
- Решила помочь малоимущей семье — бесплатно отдала им свой старый шкаф. У них сломалась машина, поэтому они вызвали доставку. Ко мне приехали, забрали шкаф, а потом работник из грузового такси обратился ко мне за деньгами, потому что ему сказали, что за доставку заплачу я, а не новые хозяева моего шкафа. Чтобы не гонять бедолагу туда-сюда, я заплатила. С этой семейкой я больше не общаюсь. © Светлана Замарина / Facebook
- Были два друга — мой муж и его сосед по общаге. Оба женились в один год и месяц: мой — на мне, москвичке, второй — на девочке из глубокой провинции. Пока учились в институте, дружба была спокойной и вроде верной. После распределения наш дом стал бесплатной гостиницей для наших друзей. Жена друга училась на заочном и дважды в год жила у нас. После окончания института дружба закончилась. Нет, они вспоминали о нас, когда им нужно было побывать в Москве. Ну и пожить у нас. Один раз мы съездили к ним в Литву. Не знали, как выбраться поскорее: мы ходили по магазинам, готовили на нашу и их семью и практически не имели времени посмотреть достопримечательности. Расстались сухо. Но прошло 17 лет, и они вдруг опомнились: их дочь поступает в московский институт. Жили у нас месяц на всех харчах, девочка поступила, они уехали. И все, с концами, даже не звонят. © Елена Добрынина / Facebook
- Моя подружка как-то попросила из моих шариковых румян выбрать шарики подходящего ей цвета, я кивнула, мол, бери, и тут же слышу: «А то у меня дорогие». Типа мои фуфло, зато на халяву, так что можно попользоваться и такими. © Marina Av / Facebook
- Заходит соседка: «Одолжите денег (эквивалент $ 300. — Прим. авт.) на пару месяцев. Сейчас курс растет, не хочу свои менять». Я офигел, конечно, и говорю: «У меня тоже доллары». И тут она мне: «Сможешь завтра разменять и дать мне?» Серьезно?! © Ross Reznikov / Facebook
- У меня прекрасный муж, детей пока нет. Мы рады гостям в нашем красивом и уютном гнездышке. Но есть незамужняя подруга, которая явно не понимает, что у нас семья, а не «тусовка на хате». Вечно: «Можно я у тебя переночую?», «А давай сегодня у тебя посидим», «Ой, у вас так здорово, может, к вам?» И это по 20 раз в неделю! Причем для нее нормально вести себя у нас как у себя дома: ходить полуголой и лазить по вещам. Надоело! Послала. Я понимаю, что наглость — второе счастье, но не до такой же степени! © «Подслушано» / Vk
- У меня свой ресторан. Иногда собираемся с подругами за мой счет (сама предлагаю, так как не жалко, да и все в пределах разумного). Но вот одна из них недавно заявилась ко мне. Глаза сияют. Мол, так и так, выхожу замуж. Попросила отпраздновать у меня. Я согласилась. Мы поговорили насчет меню, и я сказала ей итоговую цену со скидкой (хотя с ее запросами вышло дорого). А она сидит и глазами хлопает. Оказывается, она думала, что раз уж мы подруги, то я сделаю ей все бесплатно. © «Подслушано» / Vk
- Работаю диспетчером посуточно. Так вот, напарница, которая эти сутки работает со мной, не берет с собой еду. Виновата сама: один раз угостила ее, и с тех пор она привыкла к халяве. Еще у нее хватает наглости брать без спроса мою еду, идти греть ее и есть. Готовлю я, может, не отлично, но хорошо. Так вот, когда ей нравится, она начинает выспрашивать рецепт и прямо сразу начинает говорить, что можно было и лучше приготовить, при этом уминая все. Ужасно бесит! © «Подслушано» / Vk
- Познакомилась с мужчиной, а у него от первого брака есть дочь. Оказалось, он ищет и себе жену, и девочке маму, которая выполняла бы все функции: забирать и отводить в школу, на танцы, на кружки, брать больничные и водить к врачу, готовить и убирать в доме. Я сказала честно, что пока плохо знаю и его, и дочку и что мне хотелось бы хотя бы год с ним (и его ребенком) встречаться, видеться, понять, готова ли я к такой ответственности, а сразу вот так после месяца знакомства я не могу. И вообще, все функции, которые он перечислил, может выполнять няня или домработница. Мужчина обвинил меня в меркантильности, эгоизме и наглости — меня в семью приглашают, а я нос ворочу. © «Подслушано» / Vk
- Есть у меня соседка, многодетная мать-одиночка. Мы лет до 10 играли вместе, а потом разные интересы, разные друзья, у нее в 16 уже ребенок появился, а у меня — учеба, работа, свои заботы. Лет 20 она особо и не общалась со мной, я ей неинтересна была (еще бы, у нее новые парни, новые дети), и вот год назад мы обменялись телефонами. У меня дочка маленькая появилась, вроде нашли общую тему. Я ей помогла решить некоторые проблемы. И летом она мне пишет: «Дай 300 рублей, через 2 недели отдам. У меня для детей даже молока нет». Я дала ей эти деньги. И все, общение прекратилось, больше она мне не пишет и не появляется. Ладно, раз цена дружбы 300 рублей, так тому и быть. Потом я узнала, что у другой соседки она заняла 1,5 тыс. рублей и пропала, а у третьей — аж 12 тыс. В Новый год она мне пишет: «Привет!» И все, больше ничего. Я не ответила. Вот уже весна, и вчера от нее опять сообщение, уже даже без «привет», сразу: «Дай 100 рублей!» © Mokka83 / Pikabu
- У меня наконец-то появилась машина, хоть мне все и кричали, что в Москве она не нужна. Езжу довольная, частенько стою в пробках, но все равно рада покупке. Но тут столкнулась с другой проблемой: знакомые постоянно просят подвезти их то до дома, то еще куда. Расстояния большие, так еще это и повторяется регулярно. И ладно бы по пути было, но когда надо ехать в другой конец Москвы... И вот однажды после посиделок в выходной с друзьями ко мне в машину прыгает целая толпа, всех по домам надо развезти. А я и говорю: «Слушайте, ребят, может, я вам такси вызову, так быстрее будет, а то времени совсем нет?» Всем сразу стало неудобно. © olga.key / Pikabu
- Собирались с мужем в отпуск. Узнав об этом, его сестра начала уговаривать нас взять с собой ее дочь. Но только уговаривала она, ставя свои условия: чтобы пост соблюдала (сильно верующие), чтобы на мальчиков не смотрела (ей 11 лет), чтобы мы при ней не пили и т. д. Я сказала, что в отпуск еду исключительно для того, чтобы чревоугодничать и прелюбодействовать. Думаете, она отказалась от своей затеи? Теперь требует, чтобы я жила в отдельном номере. Послали мы ее, конечно. © «Подслушано» / Vk
- У супруги много родственников. Но один из них, Антон, выделяется из всех. На общие посиделки он никогда ничего из еды не привезет, жена его тоже готовить не помогает. Мы никогда особо внимание на этом не заостряли, но обсуждали между делом. Так вот, в прошлом году поставили мы небольшой домик у себя на участке, зарегистрировали его, прописали туда моего отца. Он живет с нами, но не хочет нам мешать, поэтому готов переехать. И тут звонит Антон: «Слышал, там у вас есть теперь где остановиться, тут у жены брат в Москву собрался работать, вы ему прописку не сделаете, пожить не пустите?» © filvan / Pikabu
- После работы заезжаю за дочкой в садик. Он находится недалеко от дома, надо перейти дорогу и пройти метров 500. Из садика своего внука забирает соседская бабка, так как его мама заканчивает работу чаще всего поздно. Если я встречаю соседку-маму, то подвожу до дома с сыном, она веселая и шустрая, мне всегда в радость. Если бабку встречала, то назад и ее подвозила. Но как-то мне полную машину на работе загрузили кормами для приютов для животных. Забили все сиденья, еле мелкую втиснула и поехала. Уже дома загоняю машину в гараж, а сзади идет бабка: «Накупили машин, и подвезти жалко! А тут иди, ноги болят, еле ковыляю!» И палочкой так раз мне по колесу, чтобы я оглянулась. Я: «Ну извините, некуда сегодня, разве только на багажник!» И вытаскиваю коробки. И как-то после этого пропало желание кого-либо подвозить, прямо наотрез. Если ее вижу в садике, стараюсь побыстрее дочку собрать и уехать, пока она не вышла. Вроде и не сделала ничего плохого, но как будто вину свою чувствую, прямо противно на душе. © Mokka83 / Pikabu
- Друг моего мужа с женой и двумя детьми заехали к нам по дороге домой в Москву с моря. И говорят: «Ой, а можно мы у вас постираем?» Меня дома не было, муж разрешил: ну а что такого? И они перестирали все свое белье у меня в машинке. Тоже мне, прачечную нашли! Как люди могут быть такими? © Nataliya Shashkina / Facebook
- Наши друзья все время случайно «проходили мимо и увидели свет в наших окнах», и они всегда решали забежать в гости. Ели-пили, потом приглашали к себе, когда-нибудь, но когда это «когда-нибудь» случалось, то хозяева всегда были заняты или уже «выходят из квартиры» по делам. © Марина Осипова / Facebook
Бонус № 1: когда помощь и забота не поддаются никакой логике
Бонус № 2: история о жестоких людях, которая, к счастью, закончилась хорошо
Есть у нас дальние родственники. Живут бедно. Она работает нянечкой в детском садике, а он нигде. Вроде бы особо не пьющий, но с работой ему не везет. Живут они в частном доме на окраине маленького городка. Мы им всегда помогали, а потом решили просто подарить одну из своих коров, чтобы у них всегда было молоко.
Сказано — сделано, корову привезли и уехали. Несколько месяцев от них новостей не было, ну мы и решили съездить проверить. Заходим в огород и видим: корова какая-то, на нашу очень похожа, только вся исхудавшая. Спросили у родственницы — оказывается, наша корова. Только она заболела и молока больше не дает. Они ее на мясо пустить хотят.
В общем, корову мы у них забрали и потом полгода ее лечили. Оказывается, эти люди даже не подумали, что нужно запастись сеном на зиму. Они корову после зимы выпускали в поле, чтобы она копытами снег разгребала и траву себе искала. Но больше всего меня поразило даже не это. Спустя несколько дней после того, как мы забрали корову, звонит эта родственница и говорит: «Ну а мясом-то поделитесь?»
С тех пор мы приняли решение им не помогать и не общаться. Ну а корова прожила целых 18 лет и исправно давала нам молоко. © dadudist / Pikabu
А вам доводилось пожалеть о том, что вы помогли другу или родственнику? Если да, расскажете, как закончилась эта история?
Фото на превью olga.key / Pikabu