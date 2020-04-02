Пользователи сети рассказали, как они решили помочь своим близким, а потом горько об этом пожалели

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Когда друзья или родственники нуждаются в поддержке, хочется сделать для них все возможное. И очень горько, когда твою помощь не ценят. С другой стороны, одного такого раза может быть достаточно, чтобы понять, что токсичным людям не место в вашей жизни. Отношения с ними лучше разорвать ради собственного здоровья.

AdMe.ru посылает лучики добра каждому, кому пришлось столкнуться с тем, что близкие не оценили его помощь. В конце этой статьи вас ждут целых два бонуса, один из которых поднимет вам настроение, а другой докажет, что все обязательно будет хорошо.

Бонус № 1: когда помощь и забота не поддаются никакой логике

Бонус № 2: история о жестоких людях, которая, к счастью, закончилась хорошо

Есть у нас дальние родственники. Живут бедно. Она работает нянечкой в детском садике, а он нигде. Вроде бы особо не пьющий, но с работой ему не везет. Живут они в частном доме на окраине маленького городка. Мы им всегда помогали, а потом решили просто подарить одну из своих коров, чтобы у них всегда было молоко.

Сказано — сделано, корову привезли и уехали. Несколько месяцев от них новостей не было, ну мы и решили съездить проверить. Заходим в огород и видим: корова какая-то, на нашу очень похожа, только вся исхудавшая. Спросили у родственницы — оказывается, наша корова. Только она заболела и молока больше не дает. Они ее на мясо пустить хотят.

В общем, корову мы у них забрали и потом полгода ее лечили. Оказывается, эти люди даже не подумали, что нужно запастись сеном на зиму. Они корову после зимы выпускали в поле, чтобы она копытами снег разгребала и траву себе искала. Но больше всего меня поразило даже не это. Спустя несколько дней после того, как мы забрали корову, звонит эта родственница и говорит: «Ну а мясом-то поделитесь?»

С тех пор мы приняли решение им не помогать и не общаться. Ну а корова прожила целых 18 лет и исправно давала нам молоко. © dadudist / Pikabu