Пользователи сети рассказали, как они развлекались в детстве, когда не было интернета и компьютеров

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Помните то время, когда, что называется, деревья еще были большими? Не было ни компьютеров, ни телефонов — только друзья и развлечения, которые можно было найти лишь во дворе. И хотя современный человек уже не представляет свою жизнь без новых технологий, иногда все же испытывает ностальгию по тем временам, когда телефон был только домашний, а по выходным по телевизору показывали «Ну, погоди!» или «Черепашки-ниндзя».

Мы в AdMe.ru решили оживить воспоминания и, основательно покопавшись на форумах, выбрали обычные истории, которые невозможно читать без щемящего чувства в груди. Правда, мы не можем не отметить, что некоторые из описанных забав были очень даже опасны и повторять их сегодня все же не стоит. Кстати, в бонусе будет кое-что веселое.

***

Помню, в детстве у меня была самая длинная резинка во дворе. А все потому, что я повспарывала все трусы — что мамины, что папины. Ух, получала потом. © «Подслушано» / VK

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У нас был телефон «Русь» с определителем номера. Первое, что я сделал, — добавил в черный список номер классной руководительницы. © patap87 / Pikabu

***

У нас тоже телефон «Русь» был. Помню, ставил на будильник гимн России. Еще можно было включить такую функцию: после определения номера автоматически включалась громкая связь, но микрофон не работал, в трубку звонившему поступали гудки, можно было послушать, о чем там говорят между собой в ожидании ответа. Очень не понравилось это моей младшей сестре. Она тогда училась классе в 8–9-м. В общем, я включил эту функцию, ей звонят подруги: похоже, у них намечалась какая-то гулянка, мат-перемат, гомон нетрезвых голосов на заднем фоне. И тут же стоит батя и слушает с заинтересованным видом. Хотел сначала снять трубку, но передумал, так стояли и слушали, пока не прибежала сестра из своей комнаты. Короче, веселый телефон, для своего времени очень крутой. Когда у большинства были только звонилки с диском, «Русь» выглядел на их фоне навороченным смартфоном. © OperatorRTS / Pikabu

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Я в детстве любил колбасу посыпать югославской приправой Vegeta и думал, что я вегетарианец. © #444954 / bash

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В детстве в журнале «Утиные истории» вычитал, что если хочешь проснуться через 6 часов, то надо удариться 6 раз о подушку головой. До сих пор этим пользуюсь. © «Подслушано» / VK

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Как-то в детстве услышал, что если в унитаз бросить петарду, то у соседей вода фонтаном пойдет. Мне тогда было лет 13–14 — ума в голове не много, на улице лежал снег, а у меня были петарды «Черная смерть» и «Корсар». Я решил поиграть в разрушителя легенд еще до того, как это шоу начало существовать. Бросил в унитаз — смотрю, не потухла ли. Опомнился, бросился смывать. Хлопок. Части унитаза и вода на полу. Только бачок остался и кольцо сверху, а нижняя часть вся на куски. Собрал осколки, пол вытер, сижу на кухне. Жили с отцом. Тот приходит домой, я сижу, типа не знаю ничего. Проходит какое-то время, он идет в туалет. Оттуда:

— Что с унитазом?!

Не придумав ничего лучше, говорю:

— Я не знаю! Я сел, а он лопнул.

— Как он может лопнуть?

— Не знаю, до этого никогда унитазы не лопались подо мной.

Возвращается он из магазина с новым и говорит:

— Продавец сказал, что о таких лопнувших каждый день слышит, а ты петарду туда закинул!



Прошло 20 лет, а я, в стиле своего комедиантства, до сих пор все отрицаю. © Newspaperman / Pikabu

***

Когда меня последний раз брали в гараж, дали мне, чтобы не доставал никого, кучу ключей и попросили подобрать подходящий к замку зажигания стоявшего на улице «москвича», мол, дядя Саша потерял, помоги найти. Спустя полчаса ковыряний «москвич» завелся на включенной передаче ключом от «ГАЗона», ударился всей правой стороной о гаражи и заглох. Радость дяди Саши было не передать. © Pro100Njck / Pikabu

***

Давно, лет 30 назад, был я мелким мальчишкой. Смотрел большой «деревянный» телевизор и очень радовался, когда шло кино «Гостья из будущего». Ведь я был тайно и по уши влюблен в Алису. И немудрено: такая красивая девочка... Я писал ей письма, где признавался в безмерной любви, запечатывал их в конверт и... бросал в щель между кинескопом и корпусом телевизора, когда шел тот фильм. Я был уверен, что так письмо обязательно дойдет до нее. Этот телевизор неоднократно чинил мой дедушка, и, вероятно, он находил эти письма. Но, к сожалению, уже его не спросишь. И все же даже сейчас я втайне надеюсь, что эти письма она получила. © bPEBHOEB / Pikabu

***

У меня есть друг детства Леха. Наши дома стояли один напротив другого, и сколько я помню себя, столько помню и своего друга. Жили мы тогда в поселке, у всех были бани. Лето, вечер. Горит баня у дома Алексея. Леха решил на день рождения мамы сделать ей подарок — постирать белье. Засунул все белье в машинку «Сибирь» и кинул туда огромный кипятильник, включил его в розетку и довольный пошел за праздничный стол. Было нам тогда лет по 6. Кроме бани, не пострадал никто. Леху сильно не наказывали, просто провели с ним беседу. © Sabay / Pikabu

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Детство я провела в деревне у бабушки. Приехав в город, я первое время думала, что скворечники — это туалеты для птиц. © AA-304607 / bash

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Во времена моего детства мы жили на 8-м этаже, и в нашем дворе каждое лето селилось много ласточек. Так вот, любимым нашим развлечением было обеспечивать их строительным материалом для гнезд или утеплителем. Мы вытаскивали перья из подушек и кидали их с балкона. Очень интересно было наблюдать за тем, как ласточки прямо на лету на огромной скорости ловят их, и иногда они даже чуть не дрались за эти перья. Правда, мама такому нашему развлечению не очень была рада. © «Подслушано» / VK

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В детстве родители предложили мне заниматься археологией. Я часами ковырялся в земле, представляя себя настоящим археологом. Но все испортил сосед. Он сказал: то, чем я занимаюсь, называется «копать картошку». © AA-304607 / bash

***

В детстве я считала себя настолько красивой, что специально с мальчиками вела себя так, будто этот мир принадлежит мне и что никто не достоин даже стоять рядом со мной. Делалось это для того, чтобы ни один из них не дай бог в меня не влюбился. Тогда мое сердце принадлежало исключительно Таркану, чьи клипы я видела по телевизору. © «Палата № 6» / VK

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В начальной школе училась во вторую смену и любила перед уроками погулять. А чтобы не загуляться, клала в карман будильник. Большой механический будильник. В назначенное время он звонил у меня в кармане, я доставала его посреди улицы, выключала и шла домой, чтобы собираться в школу. © «Подслушано» / VK

***

Лет в 10–11 (году эдак в 99-м) посмотрел всю трилогию «Индианы Джонса» и возжелал себе хлыст, чтобы щелкать обидчиков по носу, ну или как придется. Сам по причине рукожопости смастерить его не мог: я только книжки был читать горазд и у плиты тусоваться, как собака голодная, и сейчас мало что изменилось. Решил попросить батю. Руководствовался тем, что он при Союзе ракеты делал, а после развала гробы строгал (спрос рождает предложение, хе-хе), так что уж с кнутом-то справится. После недели уговоров батя согласился. Мы поехали на дачу, и батя сделал царский кнут: рукоятка из распиленного черенка старой лопаты, ремень из покрышки метра 3 длиной, а на конце гаечка для утяжеления. Пользоваться я им, конечно, не научился, потому что спустя полчаса попыток зарядил себе этой гайкой по башке и очень расстроился, на что батя сказал классическое: «Опыт, сын ошибок трудных»... Но кнут все же отправился в ящик с оружием на черный день, где уже лежала огромная расколотая лосиная кость, из которой я пытался сделать посох некроманта. Только это уже другая история. © SonOfRocketman / Pikabu

***

Гудрон жевали, липучкой с домов кидались, дубинки из утеплителя делали и их же вставляли в колеса велика (единственного на весь двор) для красоты, буквы Е из железа запускали как звездочки, шпилили в «квадрат» мячом, гонялись в «казаки-разбойники» и изрисовывали мелом все тротуары и все дома, по рядам гаражей бегали, делали «секреты» из закопанного куска стекла от бутылки, хоронили найденного на помойке хомяка, делали «карту сокровищ» и искали неведомую дребедень в ближайшем лесочке, туда же ходили в поход и делали шалаш, перезахоранивали того хомяка поближе к шалашу, устраивали бои на китайских воздушках с пластмассовыми пульками, находили на помойке одежду и делали из нее муляж лежащего на дороге школьника, скидывали бутылку с газировкой с крыши 5-этажки, палили кнопки в лифте (кто, если не мы?), воспитывали всем двором кота, воровали скамейку в соседнем микрорайоне себе во двор, прыгали на пружинах от кроватей, исследовали подвалы домов, плавили свинец, плавили воск и делали из него муляжи кулака или ладоней, шкерились по подвалам с сигаретами, переносили могилку хомяка в тот подвал, загорали на крышах домов, выбрасывали леску с игрушкой с балкона, тянули локальную сеть на 4 человек через 2 дома... В общем, обычное детство. © AA-305281 / bash

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А мы в школьные годы, когда было огромное желание играть в теннис, но не было достаточного количества для игроков ракеток, использовали после школы вместо них учебники. Мы же были не одни такие? © «Палата № 6» / VK

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Когда была маленькой, на полном серьезе была уверена в том, что обладаю волшебной шкатулкой. Открывала ее, находила там конфетку / жвачку / игрушку, убегала хвастаться маме, потом возвращалась, открывала шкатулку снова и опять находила там что-то интересное. Продолжалось так до тех пор, пока у папы не кончились идеи. А я думала, что сломала ее, потому что часто открывала и закрывала. © «Палата № 6» / VK

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В далеком детстве я втайне от родителей убегал на пруд и учился плавать. 2 недели у меня ничего не получалось, несмотря на то что друзья пытались показать мне, как правильно. В один прекрасный день я играл в GTA: San Andreas и увидел, как плавает CJ. В следующий раз, когда я был на пруду, попытался проплыть как персонаж игры, и случилось чудо! Я научился плавать. © «Палата № 6» / VK

***

В детстве, когда мы с сестрой баловались по вечерам и не хотели ложиться спать, к нам в комнату заходил папа и говорил, что если мы не успокоимся и не ляжем, то мы никогда не услышим «песню перьев». Ее можно услышать только в полной тишине, закрыв глаза и прижавшись к подушке. Конечно же, каждая из нас хотела первой ее услышать, и мы засыпали, а папа, довольный собой, уходил слушать свою «песню перьев». Сейчас нашего папы уже давно нет с нами, но эта его «песня» мне всегда очень помогает. Бывает, выдается безумно тяжелый день, когда хочется рассыпаться на кусочки, и тогда я ухожу слушать «песню перьев». © «Палата № 6» / VK

Бонус: дед согласовал

Помню, когда я ходил в детский сад, мой дед в те времена курировал одну из великих строек коммунизма. И вот как-то вечером он сидел дома со мной, а дед был классический советский начальник — «очень упитанный, с умудренным лицом академика». Сидим мы с ним вдвоем, дед копается в документах, а я рисую дракона для детского конкурса. Вдруг деду звонят по телефону, и он минут 20 что-то обсуждает. Я заканчиваю рисунок, подхожу к деду и прошу написать на листке мою фамилию и номер группы. Дед, не слушая меня, на автомате берет рисунок, наносит резолюцию «Согласовано», расписывается, отдает мне и продолжает разговаривать. © Abraham.Simpson / Pikabu