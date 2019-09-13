Пользователи сети признались в том, какая фраза способна их уничтожить. Настал ваш черед

Я выросла в семье, в которой было принято бытовое насилие. Папа был алкоголиком и избивал маму. А она в свою очередь наносила эмоциональный и физический вред нам. Меня постоянно сравнивали с моей двоюродной сестрой, которая была красивее, умнее и женственнее. Мне было 8, когда я вошла в дом и услышала крики мамы о помощи. Я взбежала на 2-й этаж: она говорила, что отец пытался ее задушить, а он — что она хотела ударить его по голове. Я впала в ступор, растерялась и просто заплакала. И когда мой отец стремительно покинул дом, мама посмотрела на меня с отвращением и выплюнула: «Твоя двоюродная сестра вызвала бы полицию. Хотела бы я, чтобы она была моей дочерью вместо тебя». Это, наверное, одна из самых болезненных вещей, которую мне когда-либо говорили. © verballyabusivecat