Пользователи сети признались в том, какая фраза способна их уничтожить. Настал ваш черед
Как известно, слово может ранить хуже ножа. Небрежные фразы, брошенные однажды, имеют свойство отравлять жизнь, возвращаясь к нам бессонными ночами. И даже еще не высказанные кем-то мысли иногда заранее вызывают панический страх перед будущим. Пользователи Reddit в одном из тредов решили порассуждать на эту тему и рассказали о том, что они сами бояться когда-либо услышать в свой адрес или что уже услышали и теперь отчаянно стараются забыть.
Мы в AdMe.ru убеждены: признание собственных слабостей делает нас сильнее, поэтому бесконечно гордимся людьми, которые осознают свои страхи, смотрят им в лицо и не стесняются откровенно о них говорить.
- До сих пор помню один момент. В мой 29-й день рождения произошла авария. У меня как раз вынимали стекло из раны на руке, когда в палату вошел отец. Никогда раньше я не видел, чтобы он плакал. Он посмотрел на меня и произнес ту самую фразу: «Мне очень жаль... Она не выжила». Нас с девушкой сбил пьяный водитель. © PabloLFC
- «Ты была такой красивой». © AndieRayy
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«Нам нужно поговорить». © WeirdWhirlpool
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Когда мне было около 11 лет, мой папа вернулся домой после тяжелого рабочего дня. Он работал в одном исправительном учреждении, и это, конечно, влияло на него, и порой казалось, что он забывает, что его дети не заключенные, которых ему необходимо «осадить». Так вот, до того, как он пришел, я успел перекусить после школы и оставил на кофейном столике бумажную тарелку. Когда папа вошел и увидел это, он закричал, чтобы я немедленно выбросил ее, перестал лениться и что я «никчемный». Такая маленькая фраза, но она плотно засела в моей голове, и я помню эту ситуацию по сей день. © RazeCrusher
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«Ты была ужасной матерью». © DeaditeQueen
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Большую часть жизни меня воспитывала мама одна, прежде чем она снова вышла замуж. Но даже потом мы оставались очень близки. Я стала тем, кем являюсь, только благодаря ей. Я ужасно боюсь того дня, когда она уйдет на тот свет. И точно знаю, что фраза «Ваша мать скончалась» разобьет мне сердце и уничтожит частичку меня. © ScrowkehZ
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«Никто не хочет видеть тебя здесь». © mus_maximus
- Мой лучший друг: «У тебя есть лучший друг?» Ну я думал так до этого вопроса. © w00dy2
- «Я больше тебя не люблю». © _TheLincolnLog_
- «Мы просто притворяемся, что ты нам нравишься, но на самом деле ты очень надоедливый». © Rodentlove
- «Ты слишком много болтаешь». © TOASTYLIKEMEMES
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Я выросла в семье, в которой было принято бытовое насилие. Папа был алкоголиком и избивал маму. А она в свою очередь наносила эмоциональный и физический вред нам. Меня постоянно сравнивали с моей двоюродной сестрой, которая была красивее, умнее и женственнее. Мне было 8, когда я вошла в дом и услышала крики мамы о помощи. Я взбежала на 2-й этаж: она говорила, что отец пытался ее задушить, а он — что она хотела ударить его по голове. Я впала в ступор, растерялась и просто заплакала. И когда мой отец стремительно покинул дом, мама посмотрела на меня с отвращением и выплюнула: «Твоя двоюродная сестра вызвала бы полицию. Хотела бы я, чтобы она была моей дочерью вместо тебя». Это, наверное, одна из самых болезненных вещей, которую мне когда-либо говорили. © verballyabusivecat
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«Что, если все отношения, которые у тебя были, заключались в том, что люди медленно осознавали, что ты им не нравишься настолько, насколько они рассчитывали?» © mydarlingcasey
- «Когда-то я гордилась тобой». © Ryanburdine13
- Я приемный ребенок. И все детство провела в страхе перед тем, что однажды родители разочаруются во мне и скажут: «Мы возвращаем тебя. Ты нам больше не нужна». © colddustgirl
- «Тебе никогда не казалось, что чем ближе люди узнают тебя, тем меньше они тебя любят?»
- «Ты весь в отца». © besameputo
- «Вы обвиняетесь в совращении несовершеннолетних». Я учитель. Даже необоснованное и ошибочное обвинение может поставить крест на моей карьере. Мне буквально снятся кошмары на эту тему. © Hardshank© dianenguyain
- «В общем, я посмотрела историю твоего браузера...» © Saelethil
- «Я тебе изменила». © Cantide756
- Есть одна фраза, которая до сих пор разбивает мне сердце, только сказал ее я сам. Мой 4-летний сын тогда вытворил какую-то ерундовую шалость, а я так разозлился, что накричал на него: «Да что с тобой не так?!» Он расплакался, и я тут же пожалел об этом. Но теперь каждый день волнуюсь, что это запечатлелось в его памяти и каким-то образом повлияло на его личность. Я очень люблю его, просто порой мне не хватает сдержанности по отношению к любым людям. Хотел бы я знать тогда, что единственный, с кем что-то не так, — это я. © ChameleonSting
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