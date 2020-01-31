Пользователи сети посмеялись над продуктами, которые производители зачем-то поделили по «половому признаку»

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Разделение товаров на мужские и женские существует очень давно. Его еще можно хоть как-то оправдать, когда речь идет об игрушках для детей. Однако многие производители пошли гораздо дальше в своем желании поделить практически все по «половому признаку».

Мы в AdMe.ru долго смеялись от того, каким странным может быть выбор товаров, которые производители делят на продукты для мужчин и женщин, и хотим показать вам самые нелепые варианты.

1. «Они разделили ОГУРЦЫ»

«Огурцы для девчонок — хрустящие и сладкие». «Огурцы для парней — хрустящие и ядреные».

2. Зачем делать упаковку для клея именно в этих 2 цветах?

3. «Яйца для принцесс» / «Яйца для пиратов»

4. «Существует только 2 пола: мужчина и абрикос»

5. «Суп для королев гламура» / «Суп для чемпионов»

6. «Мужской чай» / «Женский чай»

7. «Все, что они сделали, — это добавили пингвину бантик»

8. «Я увидела это в магазине месяц назад. Это сок»

«Для него». «Для нее».

9. «Когда я была младше, я любила киндеры потому, что они были вкусными и с классными игрушками внутри, но потом их разделили на розовые и голубые и заменили игрушки на куколки и машинки, и мне не нравится ни то, ни другое»

10. А других цветов для простых берушей не нашлось?

«Хорошенько выспись». «Суперзащита».

11. Специально для тех, кто не верит, что розовый налог существует

12. Влажные салфетки исключительно для мужчин

«Влажные салфетки для парней».

13. Платочки «мужского размера»

14. Зеркало только для мужчин

15. «Мужской хлеб»

16. «Первая игра, где женщины зарабатывают больше мужчин»

17. «Не забудьте о крекерах, разделенных по половому признаку»

18. «2 пола: космонавт и рыба»

19. «Ролик для чистки одежды. Для мужчин, разумеется»

20. «Для девочек не делают наборы Lego City или Star Wars, для них есть только линейка Lego Friends»

Расскажите, какие нелепые товары, поделенные по «половому признаку», видели вы? А может, у вас тоже есть их фото? Делитесь в комментариях.