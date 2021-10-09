Пользователи сети показали, какие крутые вещи им достались за сущие копейки. Нам даже завидно

Тот, кто любит покупать вещи на барахолках, наверняка не понаслышке знает, что там можно откопать поистине крутые вещи. Это может быть как огромная фигура пингвина, так и стильный диван, и зачастую за смешные деньги. Некоторым даже удается оторвать золотое кольцо с бриллиантами по цене бижутерии.

Конечно же, эти везунчики спешат похвастаться со всеми своими выгодными покупками. И когда мы в AdMe.ru увидели опубликованные ими фотографии, нам даже чуточку стало завидно, что у нас нет таких щедрых комиссионных магазинов.

1. «На барахолке увидела эти странные ботинки от Guidi. Потом погуглила бренд... И тут же их купила. Оказалось, новые такие же стоят $ 1 364»

2. «Я нашла смешную вазочку всего за $ 4,99. Теперь здесь живут милые маленькие суккуленты»

3. «Мы заплатили £ 50 за эти стулья (предположительно немецкой фирмы Milewski 80-х годов)»

«На удивление они вполне удобны, спинка и сиденье приятной формы. Но подозреваю, что изначально они поставлялись с подушками».

4. «Скромная ваза за £ 2, спрятанная между кружками в комиссионном магазине, оказалась оригинальной вазой 1960 года Holmegaard Per Lutken»

«Такая же ваза в онлайн-магазинах стоит около $ 443».

5. «Купил радужные конверсы на уличной распродаже всего за $ 3»

6. «Сшитое вручную одеяло королевского размера досталось мне за жалкие $ 28»

7. «Это книжная полка из латуни. Я протерла ее, и она теперь сияет! Купила ее через Facebook за $ 20»

8. «Только что в местной комиссионке за $ 12,99 купила это вращающееся кресло из ротанга»

«Точно такое же кресло, только с другой расцветкой ткани, стоит почти $ 84».

9. «Нашел этот крошечный дорожный будильник, всего € 7!»

«Этот будильник был выпущен в 1968 году в Восточной Германии и получил награды за свой дизайн. Он невероятно клевый, но, к сожалению, часы больше не работают. Надеюсь найти часовщика, который их починит».

10. «Потрясающая куртка J. Crew за $ 7, она как новая! Одна из моих лучших находок на барахолках»

11. «Я купил этот тостер KitchenAid со встроенной фритюрницей и конвекционной печью всего за $ 14,99»

12. «„Не знаю, зачем я это купил“, — спрашивал я сам себя. Стоило всего $ 1»

13. «Поехала к человеку за спальным гарнитуром и купила у него еще это кресло Heywood Wakefield с пуфом для ног»

«Парень убирал дом своего дяди, чтобы потом его продать. Я и предложила ему отдать мне это кресло с пуфом за $ 100. Парень согласился». Ого, вот это покупка! Такие в магазинах продаются за $ 2 100. © McNam77 / Reddit

14. «Нам достался миксер KitchenAid Pro всего за $ 25. Новый такой же стоит почти $ 650»

15. «За $ 10 купил на блошином рынке гигантскую плетеную корзину в виде улитки. Я назвал его Гильермо и уже обожаю его»

16. «Увидел этого пингвина в комиссионном магазине, весь вечер думал о нем и на следующий день купил. Всего за $ 3»

17. «Купила этот клевый диван за $ 5»

18. Картина и подушки куплены на барахолке. Сочетаются просто идеально

19. «Это водонепроницаемые ботинки Sorel Caribou, как раз моего размера! И кажется, их обували раза два. Я посмотрел цену на такие же новые, стоят они $ 170–180»

20. «Я просто обязана была купить это ожерелье в виде листьев. Теперь я по уши в него влюблена. И оно мне обошлось в каких-то $ 2»

21. «Сегодня купила эту крутецкую тяжелую лампу в стиле Тиффани в местном комиссионном магазине»

«Конечно, она стоила довольно дорого — $ 119. Но каждый раз, когда я вижу, что аналогичные лампы стоят намного дороже, я очень рада покупке».

22. «Есть ли у меня свободное место? Нет. Но я просто обязан был купить эту полку. Заплатил за это чудо € 35»

23. «Это колечко в комиссионном магазине было помечено как бижутерия. Оказалось, это винтажное золотое кольцо с настоящими бриллиантами. За $ 5!»