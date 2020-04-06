18 человек показали, как всего одна деталь может кардинально изменить внешность

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Наверное, каждый из нас хотя бы раз, глядя на себя в зеркало, думал о бровях. Серьезно размышлял о том, какими они должны быть: тонкими или толстыми, с уголком или просто дугой. Брови — это та финальная точка, которая способна сделать лицо идеальным. Важно только знать, когда пора закончить с экспериментами.

AdMe.ru показывает фото пользователей сети, которые наконец перестали ставить опыты над своими бровями и превратились в других людей.

«Наконец-то у меня есть брови. Я так счастлива!»

«До» и «после». Он сходил на стрижку волос и бровей

Естественность всегда в моде

«День 1-й и спустя 2 года. Я научилась оформлять их»

«Похоже, я наконец осознала, какими должны быть мои брови»

«В прошлом году я начала их отращивать. За год изменений немного, но процесс идет»

«По крайней мере, у меня нет сейчас таких массивных бровей. Посмотрите на это изменение, я так горжусь»

«Раньше я их выщипывала. Потом кое-что поняла»

Брови «до» и «после». Они на самом деле оформляют лицо

Разница в 10 лет

От тонких ниточек до идеальных

«В прошлом у меня были проблемы с бровями»

«Прошла путь от слишком тонких бровей до тех, что в самый раз»

«Тоже хочу показать перемены, которые произошли у меня с годами»

«Я бросила нервную привычку выщипывать брови, дав им наконец вырасти»

Предпоследний год старшей школы vs. 1-й год колледжа

«От естественных и почти не существующих до нормальных бровей. Я довольна»

2 года сотворили с лицом чудеса

А вы довольны своими бровями? Покажите, как вы выглядели раньше с другой их формой.