18 человек показали, как всего одна деталь может кардинально изменить внешность
Наверное, каждый из нас хотя бы раз, глядя на себя в зеркало, думал о бровях. Серьезно размышлял о том, какими они должны быть: тонкими или толстыми, с уголком или просто дугой. Брови — это та финальная точка, которая способна сделать лицо идеальным. Важно только знать, когда пора закончить с экспериментами.
AdMe.ru показывает фото пользователей сети, которые наконец перестали ставить опыты над своими бровями и превратились в других людей.
«Наконец-то у меня есть брови. Я так счастлива!»
«До» и «после». Он сходил на стрижку волос и бровей
Естественность всегда в моде
«День 1-й и спустя 2 года. Я научилась оформлять их»
«Похоже, я наконец осознала, какими должны быть мои брови»
«В прошлом году я начала их отращивать. За год изменений немного, но процесс идет»
«По крайней мере, у меня нет сейчас таких массивных бровей. Посмотрите на это изменение, я так горжусь»
«Раньше я их выщипывала. Потом кое-что поняла»
Брови «до» и «после». Они на самом деле оформляют лицо
Разница в 10 лет
От тонких ниточек до идеальных
«В прошлом у меня были проблемы с бровями»
«Прошла путь от слишком тонких бровей до тех, что в самый раз»
«Тоже хочу показать перемены, которые произошли у меня с годами»
«Я бросила нервную привычку выщипывать брови, дав им наконец вырасти»
Предпоследний год старшей школы vs. 1-й год колледжа
«От естественных и почти не существующих до нормальных бровей. Я довольна»
2 года сотворили с лицом чудеса
А вы довольны своими бровями? Покажите, как вы выглядели раньше с другой их формой.
Фото на превью lolcatgoldthwait / Reddit