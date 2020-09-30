Пользователи сети похвастались тем, как встречают осень, и вам срочно захочется повторить
У кого-то осень ассоциируется с дождем, слякотью или сезонной простудой. У кого-то — с пледом, мягким свитером и долгими уютными вечерами. А нам кажется, что это такое время года, когда время будто замедляет свой бег, а природа готовится отойти к зимнему сну. И когда еще, если не в такое время, можно предаваться размышлениям и окружать себя приятными вещами?
AdMe.ru решил узнать, как встречают осень пользователи сети — кто вяжет теплое одеяло, кто пьет чай, а кто просто любуется красотой. А в конце статьи мы добавили бонус для создания соответствующего настроения.
— Я сразу полюбила этот крохотный домик.
— Не хочу вас пугать, но на вашем крыльце маленькое белое чудище.
«Мы построили форт в тематике Хеллоуина и смотрели тут фильмы»
«Готова к долгой и холодной осени! А плед связала сама за пару вечеров»
Только представьте: сидишь на берегу реки и отдыхаешь c кружкой чая!
«Это местечко прямо-таки олицетворение осени»
Туманный день в уютной хижине
«Праздную наступление осени — приготовила чай латте. Теперь вся моя квартира пахнет по-осеннему»
«Мечтаю собирать желуди, печь тыквенные пироги, сидеть с книжкой у огня. И никаких новостей!»
«С наступлением осени мое крыльцо становится очень уютным»
Самое чудесное время года
Нет ничего лучше, чем проводить осенние вечера вот так
«Хотел бы я посидеть на этом крыльце за чашечкой чая»
«Вид на осенний денек прямиком из моей кровати»
Осень — идеальное время для теплых объятий
«Немного обновили нашу гостиную и теперь готовы к уютной осени»
«Этим вечером разожгли наш первый осенний камин»
«Подготовила к осеннему сезону лестницу»
«Кто-нибудь еще радуется осени так же, как я?»
Бонус: сезон костров объявляется открытым
Думаем, что не стоит грустить об уходе лета, ведь осень ничуть не менее прекрасна. А как обычно проводите это время года вы?
Фото на превью FeralBanshee / reddit, forfarhill / reddit