Пользователи сети похвастались тем, как встречают осень, и вам срочно захочется повторить

У кого-то осень ассоциируется с дождем, слякотью или сезонной простудой. У кого-то — с пледом, мягким свитером и долгими уютными вечерами. А нам кажется, что это такое время года, когда время будто замедляет свой бег, а природа готовится отойти к зимнему сну. И когда еще, если не в такое время, можно предаваться размышлениям и окружать себя приятными вещами?

AdMe.ru решил узнать, как встречают осень пользователи сети — кто вяжет теплое одеяло, кто пьет чай, а кто просто любуется красотой. А в конце статьи мы добавили бонус для создания соответствующего настроения.

— Я сразу полюбила этот крохотный домик. — Не хочу вас пугать, но на вашем крыльце маленькое белое чудище.

«Мы построили форт в тематике Хеллоуина и смотрели тут фильмы»

«Готова к долгой и холодной осени! А плед связала сама за пару вечеров»

Только представьте: сидишь на берегу реки и отдыхаешь c кружкой чая!

«Это местечко прямо-таки олицетворение осени»

Туманный день в уютной хижине

«Праздную наступление осени — приготовила чай латте. Теперь вся моя квартира пахнет по-осеннему»

«Мечтаю собирать желуди, печь тыквенные пироги, сидеть с книжкой у огня. И никаких новостей!»

«С наступлением осени мое крыльцо становится очень уютным»

Самое чудесное время года

Нет ничего лучше, чем проводить осенние вечера вот так

«Хотел бы я посидеть на этом крыльце за чашечкой чая»

«Вид на осенний денек прямиком из моей кровати»

Осень — идеальное время для теплых объятий

«Немного обновили нашу гостиную и теперь готовы к уютной осени»

«Этим вечером разожгли наш первый осенний камин»

«Подготовила к осеннему сезону лестницу»

«Кто-нибудь еще радуется осени так же, как я?»

Бонус: сезон костров объявляется открытым