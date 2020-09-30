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Пользователи сети похвастались тем, как встречают осень, и вам срочно захочется повторить

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У кого-то осень ассоциируется с дождем, слякотью или сезонной простудой. У кого-то — с пледом, мягким свитером и долгими уютными вечерами. А нам кажется, что это такое время года, когда время будто замедляет свой бег, а природа готовится отойти к зимнему сну. И когда еще, если не в такое время, можно предаваться размышлениям и окружать себя приятными вещами?

AdMe.ru решил узнать, как встречают осень пользователи сети — кто вяжет теплое одеяло, кто пьет чай, а кто просто любуется красотой. А в конце статьи мы добавили бонус для создания соответствующего настроения.

— Я сразу полюбила этот крохотный домик.

— Не хочу вас пугать, но на вашем крыльце маленькое белое чудище.

© FeralBanshee / reddit, © FeralBanshee / reddit, © forfarhill / reddit

«Мы построили форт в тематике Хеллоуина и смотрели тут фильмы»

© stinkystars / reddit

«Готова к долгой и холодной осени! А плед связала сама за пару вечеров»

© handicrafter / reddit

Только представьте: сидишь на берегу реки и отдыхаешь c кружкой чая!

© Z3F / reddit

«Это местечко прямо-таки олицетворение осени»

© Whatsaustindoin / reddit

Туманный день в уютной хижине

© unnamed / imgur

«Праздную наступление осени — приготовила чай латте. Теперь вся моя квартира пахнет по-осеннему»

© foodiemap / reddit

«Мечтаю собирать желуди, печь тыквенные пироги, сидеть с книжкой у огня. И никаких новостей!»

«С наступлением осени мое крыльцо становится очень уютным»

© Administrative-Wrap / reddit

Самое чудесное время года

© Fruitypebblesx1 / reddit

Нет ничего лучше, чем проводить осенние вечера вот так

© 55loverxo / reddit

«Хотел бы я посидеть на этом крыльце за чашечкой чая»

© whatsaustindoin / reddit, © asirac / reddit

«Вид на осенний денек прямиком из моей кровати»

© Sandl0t / reddit

Осень — идеальное время для теплых объятий

© Oleggg / shutterstock

«Немного обновили нашу гостиную и теперь готовы к уютной осени»

© thejohnson4 / reddit

«Этим вечером разожгли наш первый осенний камин»

© BrightBluePajamas / reddit

«Подготовила к осеннему сезону лестницу»

© kisforkyle / reddit

«Кто-нибудь еще радуется осени так же, как я?»

© Alannah_boo / reddit

Бонус: сезон костров объявляется открытым

© Nope_Name_ / reddit

Думаем, что не стоит грустить об уходе лета, ведь осень ничуть не менее прекрасна. А как обычно проводите это время года вы?

Фото на превью FeralBanshee / reddit, forfarhill / reddit
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