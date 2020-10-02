18 огородных провалов, о которых дачники будут помнить еще очень долго

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Дела огородные требуют много сил и терпения. Порой растения, за которыми мы тщательно ухаживаем, одаривают нас богатым урожаем. Но иногда они предлагают нам не очень-то щедрое угощение.

Мы в AdMe.ru решили посмотреть фотографии, сделанные неудачливыми огородниками. Все эти люди очень старались, но результаты их трудов оказались не такими уж впечатляющими.

1. «Моя мама уже год выращивает на заднем дворе маленькое лимонное дерево, и это первый лимон с него»

2. «Говорят, что я лучший садовод»

3. «После трех месяцев тяжелейшей работы (с момента посадки семян) я получил вот такую награду»

4. «Мой огород благословил меня настоящим пиршеством!»

5. Кто-нибудь хочет лимонной воды?

6. «Думаю, я переоценил размер корзины для своего урожая»

7. «Мама предложила поделиться со всеми своим прекрасным урожаем. Это просто загляденье!»

8. «Сегодня созрел мой первый лимон Мейера. Я горжусь этим парнем. Банан — для сравнения»

9. «Моя переполненная четверть стакана»

10. «Моя мама гордится своим урожаем томатов. Нас ожидает ночь спагетти!»

11. «Решил замариновать свой могучий урожай на грядущую суровую зиму»

12. «Мне пришлось вызвать тележку, чтобы доставить весь этот груз»

13. «Мое банановое дерево смогло произвести только это»

14. «В этом году я посадил 4 сорта помидоров. Но когда покупал семена, не заметил, что все сорта были миниатюрными. Да, это наперсток»

15. «Моя крошечная клубничка. Нашел эту малышку сегодня в своем саду»

16. «Одна случайная, одинокая маленькая смородинка. Надеюсь, следующий сезон будет более продуктивным»

17. «Я рассчитывал, что на моем дереве судачи вырастут более крупные плоды. Может, следующим летом»

18. «Я заполучил 2 крошечных початка кукурузы со своей плантации. Могу сказать, что на вкус они были просто восхитительными»