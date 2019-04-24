Пользователи сети поделились типичными СМС от родителей (Кажется, мам и пап где-то этому учат)

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Недавно пользователи интернета запустили в твиттере новый тред. Они делятся примерами общения с папами и мамами в мессенджерах. И, как оказалось, наши родители пишут почти одинаковые СМС. Главная их особенность — емкость и лаконичность. Кажется, чтобы понять друг друга, нам нужен минимум слов.

AdMe.ru не остался в стороне и знакомит вас с новым расследованием пользователей сети.

Именно с этого твита @nastialalamrs и началось обсуждение. Так девушка обычно переписывается со своим отцом — военным по профессии.

мой папа военный

общаемся с ним чётко и по делу pic.twitter.com/F2nl41IzTY — Настя Будильник⏰ (@nastialalamrs) April 10, 2019

Оказалось, такой стиль общения свойственен многим папам.

Даже свое волнение за детей они умеют выражать лаконично

Иногда им хватает одного слова, чтобы описать весь спектр чувств

В двух словах они поставят диагноз и найдут причину вашего плохого самочувствия

С мамами абсолютно такая же история

Родители помогают нам ничего не забыть

И сдержанно, но очень мило выражают свои чувства

Рассказывают о проблемах с питомцами, когда мы оставляем их родителям на время отъезда

Смотрите, кажется, мы научились брать с них пример и тоже умеем так переписываться

Но мамы и папы все равно остаются непревзойденными мастерами в этом деле