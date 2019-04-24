Пользователи сети поделились типичными СМС от родителей (Кажется, мам и пап где-то этому учат)
Недавно пользователи интернета запустили в твиттере новый тред. Они делятся примерами общения с папами и мамами в мессенджерах. И, как оказалось, наши родители пишут почти одинаковые СМС. Главная их особенность — емкость и лаконичность. Кажется, чтобы понять друг друга, нам нужен минимум слов.
AdMe.ru не остался в стороне и знакомит вас с новым расследованием пользователей сети.
Именно с этого твита @nastialalamrs и началось обсуждение. Так девушка обычно переписывается со своим отцом — военным по профессии.
Оказалось, такой стиль общения свойственен многим папам.
Даже свое волнение за детей они умеют выражать лаконично
Иногда им хватает одного слова, чтобы описать весь спектр чувств
В двух словах они поставят диагноз и найдут причину вашего плохого самочувствия
С мамами абсолютно такая же история
Родители помогают нам ничего не забыть
И сдержанно, но очень мило выражают свои чувства
Рассказывают о проблемах с питомцами, когда мы оставляем их родителям на время отъезда
Смотрите, кажется, мы научились брать с них пример и тоже умеем так переписываться
Но мамы и папы все равно остаются непревзойденными мастерами в этом деле
А у вас такие же сообщения от родителей?