Пользователи сети поделились типичными СМС от родителей (Кажется, мам и пап где-то этому учат)

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Недавно пользователи интернета запустили в твиттере новый тред. Они делятся примерами общения с папами и мамами в мессенджерах. И, как оказалось, наши родители пишут почти одинаковые СМС. Главная их особенность — емкость и лаконичность. Кажется, чтобы понять друг друга, нам нужен минимум слов.

AdMe.ru не остался в стороне и знакомит вас с новым расследованием пользователей сети.

Именно с этого твита @nastialalamrs и началось обсуждение. Так девушка обычно переписывается со своим отцом — военным по профессии.

Оказалось, такой стиль общения свойственен многим папам.

Даже свое волнение за детей они умеют выражать лаконично

Иногда им хватает одного слова, чтобы описать весь спектр чувств

В двух словах они поставят диагноз и найдут причину вашего плохого самочувствия

С мамами абсолютно такая же история

Родители помогают нам ничего не забыть

И сдержанно, но очень мило выражают свои чувства

Рассказывают о проблемах с питомцами, когда мы оставляем их родителям на время отъезда

Смотрите, кажется, мы научились брать с них пример и тоже умеем так переписываться

Но мамы и папы все равно остаются непревзойденными мастерами в этом деле

А у вас такие же сообщения от родителей?

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