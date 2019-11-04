Пользователи сети поделились таинственными историями из жизни, которые до сих пор не дают им покоя

Однажды я заблудился в сельской местности и выехал на ухабистую дорогу. Я двигался по ней минут 40 через холмы и лесные массивы, пока не нашел большой преграждающий путь знак с надписью «Дорога закрыта!». Пришлось ехать в обратную сторону. Но это место до сих пор осталось в памяти. Что было за знаком? Биологическое загрязнение? Секретный объект? Наводнение? Я пытался вернуться на это место и исследовать его пешком, но не смог найти. © SkyGuardianOfTheSky

Мне было 12. Я вернулся со школы и принялся мыть руки. Напротив сидел кот Томас и как-то странно смотрел: пристально, не моргая, не двигаясь. Мне даже неприятно стало, и я позвал его, но он не отреагировал. Вдруг гладильная доска начала раскачиваться, с нее попадали вещи, а кот все сидит и смотрит. Я был уверен, что это он сделал такое с доской, и я взял его на руки, обрызгал водой — и он снова стал обычным котом. Кстати, он до сих пор живет с нами. © Alexandr28reg

Я работал в библиотеке. Один парень дал мне карту клиента, я просканировал ее и протянул обратно. В момент, когда до его рук осталось около 30 см, карта вдруг исчезла. Мы проверили все вокруг, а ее нигде не оказалось. Я все еще думаю об этом. © JeremyDHernandez