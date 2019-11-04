Пользователи сети поделились таинственными историями из жизни, которые до сих пор не дают им покоя
Каким бы скептиком вы ни были, иногда может произойти такое, что глазам своим не верится. Логическое объяснение произошедшему должно быть всегда, но бывают и совсем безнадежные случаи. Именно такими историями поделились пользователи Reddit. Похоже, эти события надолго лишили их покоя.
AdMe.ru выделил самые популярные комментарии и считает, что некоторые рассказы нуждаются в тщательном расследовании.
- Мы впервые отвезли 10-месячного щенка к парикмахеру, который находился в 5 км от нашего дома. Всю дорогу в тонированном такси малыш спал. Жена поехала домой, а я пошел по делам. Щенок перепрыгнул заборчик и сбежал, а потом быстрее жены оказался на пороге дома, добежав туда по центральным улицам Лондона. Как, черт возьми, ты это сделал? © Hashtagbarkeep
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Несколько лет назад я сидел в баре, ко мне подошла девушка. Она что-то сказала, но из-за громкой музыки я ничего не услышал и автоматически произнес: «Да, ха-ха». Она широко улыбнулась и сказала: «Слишком поздно», — а потом ушла. Я до сих пор пытаюсь понять, чего она тогда хотела, и ругаю себя за свою «общительность». © loics2
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Мы с отцом рыбачили на лодке среди стаи дельфинов. Эти животные слишком умны, чтобы клюнуть на приманку, но рыбачить рядом с ними стратегически важно — они питаются той же мелкой рыбой, что и желтохвост с тунцом, которых мы хотели поймать. В какой-то момент все 50–75 дельфинов ушли под воду секунд на 30. Стало очень тихо, мы запаниковали. Затем они внезапно вылетели из воды почти в идеальном ряду шириной с футбольное поле и прыгнули так же синхронно еще несколько раз. А после уплыли. Что это было? Концерт для нас? © partycentral
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Я шла по парку и увидела ворону, пытающуюся прочитать роман в мягком переплете на лавочке. Она сидела и перелистывала страницы клювом. Когда заметила меня, сразу же улетела, словно я поймала ее с поличным. Инцидент произвел на меня настолько сильное впечатление, что я сделала татуировку с этой вороной. © HedonisteEgoiste
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Как-то раз в детстве я гулял с няней, пошел дождь. Она отвела меня под крышу, сказала ждать тут и смотреть. Затем она вышла на дорогу, подняла руки, сложила их буквой T, и дождь усилился. Потом она опустила их, и дождь замедлился. Я уверен, что есть какое-то логическое объяснение, но все еще не могу его найти. © _LulzCakee_
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Моя слепая прабабушка была прикована к постели. Я сидела на ее кровати и рассказывала о происходящем за окном. Вдруг у меня перед носом из стены вырвалась вспышка пламени, совершила зигзагообразное движение и скрылась в противоположной стене. Никаких звуков не было. Пару дней спустя ситуация повторилась почти в точности. Событие сильно въелось мне в память. © Marikosama
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У меня есть огромный пес по кличке Манки, он обожает смотреть со мной телевизор на диване. Но однажды он не сел рядом, а встал в метре и с ужасом уставился на диван. Я решила, что он испугался змеи или еще чего, вооружилась молотком, укуталась в одежду и обыскала все вокруг — не нашла ничего. Но Манки все еще боялся, даже не подходил за лакомствами. Так продолжалось 3 дня, и только потом он робко смог подойти и сесть рядом. Что такого он там увидел? © Angelic-Bitch
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Однажды я заблудился в сельской местности и выехал на ухабистую дорогу. Я двигался по ней минут 40 через холмы и лесные массивы, пока не нашел большой преграждающий путь знак с надписью «Дорога закрыта!». Пришлось ехать в обратную сторону. Но это место до сих пор осталось в памяти. Что было за знаком? Биологическое загрязнение? Секретный объект? Наводнение? Я пытался вернуться на это место и исследовать его пешком, но не смог найти. © SkyGuardianOfTheSky
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Мне было 12. Я вернулся со школы и принялся мыть руки. Напротив сидел кот Томас и как-то странно смотрел: пристально, не моргая, не двигаясь. Мне даже неприятно стало, и я позвал его, но он не отреагировал. Вдруг гладильная доска начала раскачиваться, с нее попадали вещи, а кот все сидит и смотрит. Я был уверен, что это он сделал такое с доской, и я взял его на руки, обрызгал водой — и он снова стал обычным котом. Кстати, он до сих пор живет с нами. © Alexandr28reg
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Я работал в библиотеке. Один парень дал мне карту клиента, я просканировал ее и протянул обратно. В момент, когда до его рук осталось около 30 см, карта вдруг исчезла. Мы проверили все вокруг, а ее нигде не оказалось. Я все еще думаю об этом. © JeremyDHernandez
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В детстве я жил на ферме. Однажды из ниоткуда к нам пришел павлин, нагло поселился у нас и ел кошачью еду. Неделю он постоянно кричал, пока наконец так же неожиданно не пришла пава. Они нарожали птенцов и прожили с нами 8 лет. А потом куда-то ушли навсегда. Ни мы, ни соседи понятия не имеем, откуда они взялись и куда пропали. © friesandburritos
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Я путешествовал по Италии, и ко мне подошли две американки. Они взволнованно расспрашивали меня о моем путешествии и повторяли, что не могут поверить, что встретили меня здесь. Я думал, это розыгрыш, но они спрашивали даже о таком, что могут знать только мои знакомые. Я до сих пор понятия не имею, кто это был. © schnit123
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Моя мама умерла около 10 лет назад. В похоронном бюро мы получили роскошный букет цветов с открыткой от группы The Red Hot Chili Peppers, в которой говорилось: «Мы расстроились, узнав о смерти Ренаты». Я живу в бедной семье в Южной Индиане, она не могла знать этих ребят лично. Они что, отправляют такое случайным людям? © iualumni12
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Нас с женихом не было дома целый день. Когда мы пришли, дверь и окна были заперты изнутри. На своем столе я обнаружила фотографию девушки, на обратной стороне которой было написано имя — Бренди. Мы видим ее впервые и не знаем никого с таким именем. Поместили в рамку, и теперь она живет с нами. Прилагаю фото. © sunshinepupperz
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Я сидел в баре и болтал с каким-то чуваком, которого только что встретил. К нам присоединилась девушка, и в середине разговора она внезапно кладет этому парню руку на голову и выдает: «Вы из Браунсвилла». Точно не помню название места, но там проживает всего около 500 человек. Парень в шоке — он правда оттуда. Она объяснила это тем, что иногда у нее внезапно появляется информация о людях, с которыми она общается, но не знала их раньше. © 1Doctore
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Я проснулась оттого, что мой парень пришел домой с работы. Он вошел в спальню, поздоровался и вышел в гостиную. Через некоторое время я встала, чтобы убедить его пойти спать, но нигде его не нашла. Я решила позвонить ему, и он сказал, что предупреждал меня, что задержится на работе и не придет сегодня. © Innocuous_Small_Talk
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Однажды, когда я был подростком, я проснулся на холодильнике. Я спал там, свернувшись калачиком, как кошка. Дома не было никого, кто мог бы меня туда уложить, а вокруг не было ничего, что помогло бы мне туда залезть. Также я не помню, что когда-либо лунатил — ни до, ни после случившегося. © MrKittySavesTheWorld
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У меня 3 детей с уникальными именами. Старшему, Рилану, было 9 лет. Я стояла недалеко от них, сидящих на диване, когда зазвонил мобильный. Их тогда редко использовали, реже стационарных. «Алло!» — говорю я. Голос мальчика в трубке: «Эй, мама!» Я смотрю на детей, все они по-прежнему на диване. «Мама, это я, Рилан!» — говорит он. «Как Рилан?» — я в шоке смотрю на сына, он в растерянности. «Мам, прекрати играть!» — в этот момент он будто прикрывает микрофон рукой, и другой голос говорит: «Нет, еще не время». Я попробовала перезвонить, но номер был недоступен. © CayCay84
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Несколько лет назад я получил счет на $ 350. Когда я пошел, чтобы оплатить его, оказалось, что он уже оплачен. Я опросил всех, кого знаю, но никто не признался. Похоже, я никогда не узнаю, кто тот добрый незнакомец. © Imtheman1388
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У меня была пара домашних крыс. Я посадил их в клетку, между прутьями которой было очень маленькое расстояние (примерно как на фото). Я уверен, что никакая крыса не протиснется, даже самая маленькая и юркая. Представьте мое удивление, когда я вошел в комнату и обнаружил, что один из них сидит на клетке и смотрит на меня сверху вниз, как Бэтмен. Двери клетки закрыты. Я не вижу никакого объяснения этому, кроме телепортации. Назвал его Гудини. © Morbles13
- Я гулял по Ванкуверу и увидел посреди улицы полностью обнаженную девушку. Она как ни в чем не бывало шагала мне навстречу, а люди вокруг совершенно не обращали на нее внимания. На этой улице обычно полно фриков, но объяснить полное отсутствие реакции я не могу. © endlesswander
Наверняка с вами тоже случалось что-то необъяснимое. Расскажете нам? Попробуем разобраться в ситуации.
Фото на превью sunshinepupperz / reddit