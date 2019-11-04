Пользователи сети поделились таинственными историями из жизни, которые до сих пор не дают им покоя

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Каким бы скептиком вы ни были, иногда может произойти такое, что глазам своим не верится. Логическое объяснение произошедшему должно быть всегда, но бывают и совсем безнадежные случаи. Именно такими историями поделились пользователи Reddit. Похоже, эти события надолго лишили их покоя.

AdMe.ru выделил самые популярные комментарии и считает, что некоторые рассказы нуждаются в тщательном расследовании.

  • Мы впервые отвезли 10-месячного щенка к парикмахеру, который находился в 5 км от нашего дома. Всю дорогу в тонированном такси малыш спал. Жена поехала домой, а я пошел по делам. Щенок перепрыгнул заборчик и сбежал, а потом быстрее жены оказался на пороге дома, добежав туда по центральным улицам Лондона. Как, черт возьми, ты это сделал? © Hashtagbarkeep

  • Несколько лет назад я сидел в баре, ко мне подошла девушка. Она что-то сказала, но из-за громкой музыки я ничего не услышал и автоматически произнес: «Да, ха-ха». Она широко улыбнулась и сказала: «Слишком поздно», — а потом ушла. Я до сих пор пытаюсь понять, чего она тогда хотела, и ругаю себя за свою «общительность». © loics2

  • Мы с отцом рыбачили на лодке среди стаи дельфинов. Эти животные слишком умны, чтобы клюнуть на приманку, но рыбачить рядом с ними стратегически важно — они питаются той же мелкой рыбой, что и желтохвост с тунцом, которых мы хотели поймать. В какой-то момент все 50–75 дельфинов ушли под воду секунд на 30. Стало очень тихо, мы запаниковали. Затем они внезапно вылетели из воды почти в идеальном ряду шириной с футбольное поле и прыгнули так же синхронно еще несколько раз. А после уплыли. Что это было? Концерт для нас? © partycentral

  • Я шла по парку и увидела ворону, пытающуюся прочитать роман в мягком переплете на лавочке. Она сидела и перелистывала страницы клювом. Когда заметила меня, сразу же улетела, словно я поймала ее с поличным. Инцидент произвел на меня настолько сильное впечатление, что я сделала татуировку с этой вороной. © HedonisteEgoiste

  • Как-то раз в детстве я гулял с няней, пошел дождь. Она отвела меня под крышу, сказала ждать тут и смотреть. Затем она вышла на дорогу, подняла руки, сложила их буквой T, и дождь усилился. Потом она опустила их, и дождь замедлился. Я уверен, что есть какое-то логическое объяснение, но все еще не могу его найти. © _LulzCakee_

  • Моя слепая прабабушка была прикована к постели. Я сидела на ее кровати и рассказывала о происходящем за окном. Вдруг у меня перед носом из стены вырвалась вспышка пламени, совершила зигзагообразное движение и скрылась в противоположной стене. Никаких звуков не было. Пару дней спустя ситуация повторилась почти в точности. Событие сильно въелось мне в память. © Marikosama

  • У меня есть огромный пес по кличке Манки, он обожает смотреть со мной телевизор на диване. Но однажды он не сел рядом, а встал в метре и с ужасом уставился на диван. Я решила, что он испугался змеи или еще чего, вооружилась молотком, укуталась в одежду и обыскала все вокруг — не нашла ничего. Но Манки все еще боялся, даже не подходил за лакомствами. Так продолжалось 3 дня, и только потом он робко смог подойти и сесть рядом. Что такого он там увидел? © Angelic-Bitch

  • Однажды я заблудился в сельской местности и выехал на ухабистую дорогу. Я двигался по ней минут 40 через холмы и лесные массивы, пока не нашел большой преграждающий путь знак с надписью «Дорога закрыта!». Пришлось ехать в обратную сторону. Но это место до сих пор осталось в памяти. Что было за знаком? Биологическое загрязнение? Секретный объект? Наводнение? Я пытался вернуться на это место и исследовать его пешком, но не смог найти. © SkyGuardianOfTheSky

  • Мне было 12. Я вернулся со школы и принялся мыть руки. Напротив сидел кот Томас и как-то странно смотрел: пристально, не моргая, не двигаясь. Мне даже неприятно стало, и я позвал его, но он не отреагировал. Вдруг гладильная доска начала раскачиваться, с нее попадали вещи, а кот все сидит и смотрит. Я был уверен, что это он сделал такое с доской, и я взял его на руки, обрызгал водой — и он снова стал обычным котом. Кстати, он до сих пор живет с нами. © Alexandr28reg

  • Я работал в библиотеке. Один парень дал мне карту клиента, я просканировал ее и протянул обратно. В момент, когда до его рук осталось около 30 см, карта вдруг исчезла. Мы проверили все вокруг, а ее нигде не оказалось. Я все еще думаю об этом. © JeremyDHernandez

  • В детстве я жил на ферме. Однажды из ниоткуда к нам пришел павлин, нагло поселился у нас и ел кошачью еду. Неделю он постоянно кричал, пока наконец так же неожиданно не пришла пава. Они нарожали птенцов и прожили с нами 8 лет. А потом куда-то ушли навсегда. Ни мы, ни соседи понятия не имеем, откуда они взялись и куда пропали. © friesandburritos

  • Я путешествовал по Италии, и ко мне подошли две американки. Они взволнованно расспрашивали меня о моем путешествии и повторяли, что не могут поверить, что встретили меня здесь. Я думал, это розыгрыш, но они спрашивали даже о таком, что могут знать только мои знакомые. Я до сих пор понятия не имею, кто это был. © schnit123

  • Моя мама умерла около 10 лет назад. В похоронном бюро мы получили роскошный букет цветов с открыткой от группы The Red Hot Chili Peppers, в которой говорилось: «Мы расстроились, узнав о смерти Ренаты». Я живу в бедной семье в Южной Индиане, она не могла знать этих ребят лично. Они что, отправляют такое случайным людям? © iualumni12

  • Нас с женихом не было дома целый день. Когда мы пришли, дверь и окна были заперты изнутри. На своем столе я обнаружила фотографию девушки, на обратной стороне которой было написано имя — Бренди. Мы видим ее впервые и не знаем никого с таким именем. Поместили в рамку, и теперь она живет с нами. Прилагаю фото. © sunshinepupperz

  • Я сидел в баре и болтал с каким-то чуваком, которого только что встретил. К нам присоединилась девушка, и в середине разговора она внезапно кладет этому парню руку на голову и выдает: «Вы из Браунсвилла». Точно не помню название места, но там проживает всего около 500 человек. Парень в шоке — он правда оттуда. Она объяснила это тем, что иногда у нее внезапно появляется информация о людях, с которыми она общается, но не знала их раньше. © 1Doctore

  • Я проснулась оттого, что мой парень пришел домой с работы. Он вошел в спальню, поздоровался и вышел в гостиную. Через некоторое время я встала, чтобы убедить его пойти спать, но нигде его не нашла. Я решила позвонить ему, и он сказал, что предупреждал меня, что задержится на работе и не придет сегодня. © Innocuous_Small_Talk

  • Однажды, когда я был подростком, я проснулся на холодильнике. Я спал там, свернувшись калачиком, как кошка. Дома не было никого, кто мог бы меня туда уложить, а вокруг не было ничего, что помогло бы мне туда залезть. Также я не помню, что когда-либо лунатил — ни до, ни после случившегося. © MrKittySavesTheWorld

  • У меня 3 детей с уникальными именами. Старшему, Рилану, было 9 лет. Я стояла недалеко от них, сидящих на диване, когда зазвонил мобильный. Их тогда редко использовали, реже стационарных. «Алло!» — говорю я. Голос мальчика в трубке: «Эй, мама!» Я смотрю на детей, все они по-прежнему на диване. «Мама, это я, Рилан!» — говорит он. «Как Рилан?» — я в шоке смотрю на сына, он в растерянности. «Мам, прекрати играть!» — в этот момент он будто прикрывает микрофон рукой, и другой голос говорит: «Нет, еще не время». Я попробовала перезвонить, но номер был недоступен. © CayCay84

  • Несколько лет назад я получил счет на $ 350. Когда я пошел, чтобы оплатить его, оказалось, что он уже оплачен. Я опросил всех, кого знаю, но никто не признался. Похоже, я никогда не узнаю, кто тот добрый незнакомец. © Imtheman1388

  • У меня была пара домашних крыс. Я посадил их в клетку, между прутьями которой было очень маленькое расстояние (примерно как на фото). Я уверен, что никакая крыса не протиснется, даже самая маленькая и юркая. Представьте мое удивление, когда я вошел в комнату и обнаружил, что один из них сидит на клетке и смотрит на меня сверху вниз, как Бэтмен. Двери клетки закрыты. Я не вижу никакого объяснения этому, кроме телепортации. Назвал его Гудини. © Morbles13

  • Я гулял по Ванкуверу и увидел посреди улицы полностью обнаженную девушку. Она как ни в чем не бывало шагала мне навстречу, а люди вокруг совершенно не обращали на нее внимания. На этой улице обычно полно фриков, но объяснить полное отсутствие реакции я не могу. © endlesswander

Наверняка с вами тоже случалось что-то необъяснимое. Расскажете нам? Попробуем разобраться в ситуации.

Фото на превью sunshinepupperz / reddit

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