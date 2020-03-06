Пользователи сети поделились своими отзывами на котиков, которых они случайно встретили на улице

81 11 29 10k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы часто пишем отзывы о ресторанах, гостиницах или каком-то товаре в интернет-магазине. Твиттер-аккаунт The Cat Reviewer решил перенять эту концепцию и собирает оценки, которые люди дают котикам.

Мы в AdMe.ru с удовольствием читали восторженные, а иногда и критические отзывы на братьев наших меньших. Хотим показать вам те, что запомнились нам больше всего.

1.

«Этот кот абсолютно невозмутим. 10 из 10 за крутость». Надпись на машине: «Подразделение служебных собак».

2.

«Очень щеголеватый кот во Флашинге, Корнуолл. Позволил себя обнять, прежде чем уйти в свой офис, чтобы посидеть на клавиатурах. Бизнес-кот. 1 000 из 10».

3.

«Вчера я встретила этого общительного любителя понежиться на солнце в Кенсингтоне (Лондон). 10 из 10 — за навыки котоакробатики и инспекцию сумки, 15 из 10 — точно остановлюсь еще раз, чтобы полюбоваться этими лапками».

4.

«Представляю вам кота Джимми, который думает, что он вампир. У него есть клыки и склонность висеть вверх тормашками, однако он предпочитает дремать вместо того, чтобы набрасываться на кого-то. 10 из 10 — за пушистость, 4 из 10 — за неубедительный вампиризм».

5.

«Работаю из дома сегодня, и это не мой кот! 10 из 10 за дерзость, потому что спокойно прошел мимо моих собственных кошек и заснул у меня на коленях».

6.

«Этот кот в храме в Филах в Асуане (Египет) получает 10 из 10 за беспечность (эта древнеегипетская развалина принадлежит МНЕ) и дружелюбие: он поздоровался с каждым туристом. Внизу сидит котенок, который боится камер».

7.

«Милый пушистик, заметил его сегодня на кухне и во дворе кафе „Монтакьют-Хаус“; 100 из 10 за полное игнорирование правил и 1 000 из 10 за дружелюбие». Надпись на столе: «Пожалуйста, ничего сюда не кладите».

8.

«Мне потребовалось 15 минут, чтобы помочь этому парню безопасно спуститься с дерева. В награду я получил лишь шипение и рычание. 10 из 10 — за смелость, 3 из 10 — за манеры».

9.

«В этом антикварном магазине есть 3 кота. 8 из 10 потому, что им на все наплевать».

10.

«Следовал за нами большую часть пути от вокзала до дома. Очень дружелюбный, любит детей, потом убежал, чтобы не чувствовать себя слишком неловко. 9 из 10».

11.

«Когда я вышел из своего дома, эта дерзкая обезьянка решила зайти и немного пошалить. Очень дружелюбный, так что я нисколько не возражал. Судя по всему, его зовут Руди. 10 из 10 за наглость».

12.

«Встретила эту милашку, которая ждала, когда хозяин пустит ее домой. Она провела тщательный осмотр моей сумки. 10 из 10 за вокальные данные. 5 из 10 за то, что разрешила лишь немного себя погладить».

13.

«В этом автосалоне живет „гаражный“ кот. Мне сказали, что он меня укусит. Не укусил и дал погладить его голову. Очень мягкий мех. Хороший парень. 10 из 10. Вернусь погладить снова».

14.

«Регулярный визит в дождливый день от моей кошачьей надзирательницы Беллы. 20 из 10 — за то, что выглядит (и является) великолепной. Минус 5 баллов — за то, что мне пришлось снимать ее с верхней полки».

15.

«Эта великолепная итальянская леди приветствовала нас каждое утро около нашего отеля в Неаполе. 11 из 10 за теплый прием, несмотря на языковой барьер! Ciao bella!»

Делитесь в комментариях отзывами на своих домашних питомцев или на животных, которых вы видели на улице или у ваших знакомых.