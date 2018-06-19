Пользователи сети рассказали истории, которые украсили бы любой новостной выпуск

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На улицах города замечен парень, выгуливающий гуся. Белки объявили лежачий протест жаркой погоде. Корги сел на диету и уже сбросил 2 кг. И другие новости, которые информируют хоть и не о самых важных, зато удивительных и забавных событиях.

Мы в AdMe.ru решили представить, как бы выглядела новостная лента из фото и историй, которыми делятся люди в интернете. А в конце мы подготовили бонус, благодаря которому вы узнаете, кто сильнее — львица или трое атлетически сложенных мужчин.

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Бонус: состоялось перетягивание каната между львицей и тремя мужчинами. Угадайте, кто победил

А какими новостями из вашей жизни вы бы хотели поделиться со всем миром?