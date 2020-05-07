20+ вещей и животных, чьи размеры выходят за границы привычного

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По данным Книги рекордов Гиннесса, самым высоким человеком в мире из ныне живущих является Султан Кёсен, чей рост составляет 251 см. А самую маленькую женщину зовут Джоти Амджи, и ее рост всего лишь 62 см. Эти факты могут вызывать недоумение, шок или просто сильное удивление. И мы вряд ли когда-нибудь перестанем что-либо сравнивать, ведь это оценочное действие вызывает у нас целый спектр ярких эмоций.

Мы в AdMe.ru считаем, что получать приятную эмоциональную встряску можно не только при помощи любимых вкусняшек или просмотра видео с котиками. Также можно взглянуть на что-то новое или нестандартное. Именно таким и поделились герои нашей подборки.

У русских борзых, оказывается, немыслимо длинная морда

«Вот эту громадину вырастила моя девушка»

«Вот такой град сегодня выпал в Арканзасе»

Обычная аудиокассета по сравнению с видеокассетой на 100 Гб. В 1986 году Sony представила цифровой видеоформат под названием «D-1», но позднее компания решила от него отказаться

3 таких креветки — и ты уже наелся

«Вот такая гигантская виноградина мне попалась в магазине»

Это гаур — крупнейший представитель рода настоящих быков, вес которого может достигать 2 000 кг

«Эту огромную морковку я вырастил сам»

«Мой новый телефон в сравнении с моим новорожденным ребенком»

Какая «маленькая» чесночная долька

Прекрасный букет из аметистов для студентки геологического факультета

«Вот такой большой листок базилика я вырастила»

Всем отверткам отвертка

Узрите же короля всех петухов!

Аметистовая жеода в сравнении с человеком

«Мой папа только что закончил собирать пазл из 13 200 деталей, и он очень им гордится»

Японский рыбак случайно нашел вот такого гигантского мальчика

«Естественно, я просто должен был сравнить этот лук с головой моей собаки»

Мощные и огромные лапы беркута

«„Господин Шампиньон-2020“ уродился на наших грибных плантациях. Вес при снятии с грибницы — 1,240 кг»

Да тут одним блином на весь день можно наесться

А вам встречались вещи, которые шокировали вас своими размерами? Может быть, вам даже удалось это заснять, например огромный гриб в лесу или гигантский ежик? Если да, поделитесь с нами вашими фотооткрытиями.