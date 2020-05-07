20+ вещей и животных, чьи размеры выходят за границы привычного
По данным Книги рекордов Гиннесса, самым высоким человеком в мире из ныне живущих является Султан Кёсен, чей рост составляет 251 см. А самую маленькую женщину зовут Джоти Амджи, и ее рост всего лишь 62 см. Эти факты могут вызывать недоумение, шок или просто сильное удивление. И мы вряд ли когда-нибудь перестанем что-либо сравнивать, ведь это оценочное действие вызывает у нас целый спектр ярких эмоций.
Мы в AdMe.ru считаем, что получать приятную эмоциональную встряску можно не только при помощи любимых вкусняшек или просмотра видео с котиками. Также можно взглянуть на что-то новое или нестандартное. Именно таким и поделились герои нашей подборки.
У русских борзых, оказывается, немыслимо длинная морда
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«Эту огромную морковку я вырастил сам»
«Мой новый телефон в сравнении с моим новорожденным ребенком»
Какая «маленькая» чесночная долька
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Всем отверткам отвертка
Узрите же короля всех петухов!
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«Естественно, я просто должен был сравнить этот лук с головой моей собаки»
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Да тут одним блином на весь день можно наесться
А вам встречались вещи, которые шокировали вас своими размерами? Может быть, вам даже удалось это заснять, например огромный гриб в лесу или гигантский ежик? Если да, поделитесь с нами вашими фотооткрытиями.
Фото на превью kosdra7 / reddit