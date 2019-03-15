20 человек рассказали секреты своей работы, которые надолго лишили нас сна
Почти в любой работе есть свои тонкости и секреты, о которых непосвященные даже не догадываются. Представители разных профессий поделились на Reddit и в Twitter особенностями своей специальности, и некоторые из этих откровений могут сильно поменять ваши взгляды на мир.
У нас в редакции AdMe.ru таких секретов, конечно, нет, но вот в других сферах, как оказалось, не все так прозрачно.
- Дальнобойщик: 9 из 10 дальнобойщиков ездят, прилепив на лобовое стекло смартфон с каким-нибудь сериалом. Держитесь подальше от больших грузовиков.
- Сотрудник Диснейленда: Под парками Диснея располагаются секретные тоннели, позволяющие актерам быстро перемещаться по территории.
Комментарий: У моего отца был сердечный приступ в Диснейленде, и я никогда не видел более оперативного прибытия медицинской бригады, появившейся буквально из ниоткуда, благодаря этим тоннелям.
- Сотрудник техподдержки: В большинстве случаев мы просто гуглим быстрее, чем те, кто к нам обращается.
- Работник мучного производства: Пшеничная мука на самом деле не белая. Мы обрабатываем ее хлором, чтобы сделать красивее. Это также повышает уровень глютена в муке, а это — причина того, что многие люди сегодня чувствительны к глютену.
- Спасатель: Когда ты молодой спасатель, то всегда носишь с собой рацию и прослушиваешь 24/7, что происходит в городе, и если ты, например, в машине едешь на день рождения и услышал, что на соседней улице пожар, ты сворачиваешь и мчишь на него! (В машине есть личное снаряжение, за свой счет). @Moscow_Spasatel
- Работник фабрики по розливу оливкового масла: У нас был всего один вид масла, но мы разливали его по 27 разным упаковкам и продавали по разной цене. Что-то выдавалось за импортный продукт, что-то — за масло холодного отжима, было нерафинированное масло высшего качества. Но все это одно и то же масло.
- Инженер IT-сервиса: Когда работник ремонтирует ваш компьютер, очень часто он параллельно просматривает ваш винчестер в поисках чего-то смешного или постыдного. Перед сдачей компьютера в ремонт очистите историю браузера и перенесите все важные документы на внешний носитель.
- Рабочий на свечном заводе: Парафиновые свечи опасны и ядовиты. Зная, что мы туда добавляли (даже в свечи, на которых написано «100 % парафина»), я никогда больше не буду пользоваться свечами. Если у вас есть реальная необходимость в их использовании — выбирайте свечи из пчелиного воска без ароматизаторов и красителей.
- Сомелье: На самом деле вино — не веганский продукт, а порой не подходит даже для вегетарианцев. При его очистке используются яичные белки и иногда коллаген, получаемый из рыбьих плавников.
- Продавец в кинотеатре: Никогда не покупайте попкорн на утренних сеансах, если вы не видели, как его приготовили. Мы храним оставшийся с вечера попкорн в огромных мусорных мешках и просто разогреваем его.
- Интернет-провайдер: Периодически компания просто повышает цены на услуги, надеясь, что пользователи не обратят на это внимание. Но, если вы позвоните с претензией, есть шанс, что цену снизят, особенно если вы найдете более выгодное предложение конкурентов.
- Автомеханик: Если хотите слетать в отпуск, а машину оставить негде — запишитесь на проверку ходовой части на любой сетевой сервис. Многие так делают. 500 рублей за осмотр — и все, хоть на месяц уезжайте. На стоянках дороже. @Neformatws
- Фармацевт: Я работал на производстве лекарств в нескольких местах, и везде руководство приказывало одно и то же. Если вы уронили таблетки на пол, просто ссыпьте их обратно в бутылочку. Так что, возможно, ваши лекарства не такие уж стерильные.
- Библиотекарь: Очень много туалетной бумаги, случайных вещей, счетов и карт остается в книгах в качестве закладок.
- Доктор: Мы тратим так много времени, чтобы разбираться в своей нише, что почти ничего не знаем обо всем остальном.
А на вашей работе происходит что-то, о чем стараются не рассказывать?
Фото на превью phillytwilliams