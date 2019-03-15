20 человек рассказали секреты своей работы, которые надолго лишили нас сна

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Почти в любой работе есть свои тонкости и секреты, о которых непосвященные даже не догадываются. Представители разных профессий поделились на Reddit и в Twitter особенностями своей специальности, и некоторые из этих откровений могут сильно поменять ваши взгляды на мир.

У нас в редакции AdMe.ru таких секретов, конечно, нет, но вот в других сферах, как оказалось, не все так прозрачно.

Дальнобойщик: 9 из 10 дальнобойщиков ездят, прилепив на лобовое стекло смартфон с каким-нибудь сериалом. Держитесь подальше от больших грузовиков.

9 из 10 дальнобойщиков ездят, прилепив на лобовое стекло смартфон с каким-нибудь сериалом. Держитесь подальше от больших грузовиков. Сотрудник Диснейленда: Под парками Диснея располагаются секретные тоннели, позволяющие актерам быстро перемещаться по территории. Комментарий: У моего отца был сердечный приступ в Диснейленде, и я никогда не видел более оперативного прибытия медицинской бригады, появившейся буквально из ниоткуда, благодаря этим тоннелям. Сотрудник техподдержки: В большинстве случаев мы просто гуглим быстрее, чем те, кто к нам обращается.

Работник мучного производства: Пшеничная мука на самом деле не белая. Мы обрабатываем ее хлором, чтобы сделать красивее. Это также повышает уровень глютена в муке, а это — причина того, что многие люди сегодня чувствительны к глютену.

Пшеничная мука на самом деле не белая. Мы обрабатываем ее хлором, чтобы сделать красивее. Это также повышает уровень глютена в муке, а это — причина того, что многие люди сегодня чувствительны к глютену. Спасатель: Когда ты молодой спасатель, то всегда носишь с собой рацию и прослушиваешь 24/7, что происходит в городе, и если ты, например, в машине едешь на день рождения и услышал, что на соседней улице пожар, ты сворачиваешь и мчишь на него! (В машине есть личное снаряжение, за свой счет). @Moscow_Spasatel

Когда ты молодой спасатель, то всегда носишь с собой рацию и прослушиваешь 24/7, что происходит в городе, и если ты, например, в машине едешь на день рождения и услышал, что на соседней улице пожар, ты сворачиваешь и мчишь на него! (В машине есть личное снаряжение, за свой счет). @Moscow_Spasatel Работник фабрики по розливу оливкового масла: У нас был всего один вид масла, но мы разливали его по 27 разным упаковкам и продавали по разной цене. Что-то выдавалось за импортный продукт, что-то — за масло холодного отжима, было нерафинированное масло высшего качества. Но все это одно и то же масло.

Инженер IT-сервиса: Когда работник ремонтирует ваш компьютер, очень часто он параллельно просматривает ваш винчестер в поисках чего-то смешного или постыдного. Перед сдачей компьютера в ремонт очистите историю браузера и перенесите все важные документы на внешний носитель.

Когда работник ремонтирует ваш компьютер, очень часто он параллельно просматривает ваш винчестер в поисках чего-то смешного или постыдного. Перед сдачей компьютера в ремонт очистите историю браузера и перенесите все важные документы на внешний носитель. Рабочий на свечном заводе: Парафиновые свечи опасны и ядовиты. Зная, что мы туда добавляли (даже в свечи, на которых написано «100 % парафина»), я никогда больше не буду пользоваться свечами. Если у вас есть реальная необходимость в их использовании — выбирайте свечи из пчелиного воска без ароматизаторов и красителей.

Парафиновые свечи опасны и ядовиты. Зная, что мы туда добавляли (даже в свечи, на которых написано «100 % парафина»), я никогда больше не буду пользоваться свечами. Если у вас есть реальная необходимость в их использовании — выбирайте свечи из пчелиного воска без ароматизаторов и красителей. Сомелье: На самом деле вино — не веганский продукт, а порой не подходит даже для вегетарианцев. При его очистке используются яичные белки и иногда коллаген, получаемый из рыбьих плавников.

Продавец в кинотеатре: Никогда не покупайте попкорн на утренних сеансах, если вы не видели, как его приготовили. Мы храним оставшийся с вечера попкорн в огромных мусорных мешках и просто разогреваем его.

Никогда не покупайте попкорн на утренних сеансах, если вы не видели, как его приготовили. Мы храним оставшийся с вечера попкорн в огромных мусорных мешках и просто разогреваем его. Интернет-провайдер: Периодически компания просто повышает цены на услуги, надеясь, что пользователи не обратят на это внимание. Но, если вы позвоните с претензией, есть шанс, что цену снизят, особенно если вы найдете более выгодное предложение конкурентов.

Периодически компания просто повышает цены на услуги, надеясь, что пользователи не обратят на это внимание. Но, если вы позвоните с претензией, есть шанс, что цену снизят, особенно если вы найдете более выгодное предложение конкурентов. Автомеханик: Если хотите слетать в отпуск, а машину оставить негде — запишитесь на проверку ходовой части на любой сетевой сервис. Многие так делают. 500 рублей за осмотр — и все, хоть на месяц уезжайте. На стоянках дороже. @Neformatws

Фармацевт: Я работал на производстве лекарств в нескольких местах, и везде руководство приказывало одно и то же. Если вы уронили таблетки на пол, просто ссыпьте их обратно в бутылочку. Так что, возможно, ваши лекарства не такие уж стерильные.

Я работал на производстве лекарств в нескольких местах, и везде руководство приказывало одно и то же. Если вы уронили таблетки на пол, просто ссыпьте их обратно в бутылочку. Так что, возможно, ваши лекарства не такие уж стерильные. Библиотекарь: Очень много туалетной бумаги, случайных вещей, счетов и карт остается в книгах в качестве закладок.

Очень много туалетной бумаги, случайных вещей, счетов и карт остается в книгах в качестве закладок. Доктор: Мы тратим так много времени, чтобы разбираться в своей нише, что почти ничего не знаем обо всем остальном.

А на вашей работе происходит что-то, о чем стараются не рассказывать?