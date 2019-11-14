Пользователи сети поделились реальными случаями из жизни, вероятность которых обычно равна нулю
В знаменитой «Иронии судьбы» Женя Лукашин по ошибке попадает в Ленинград, где по воле случая, придя в чужую квартиру как к себе домой, обретает настоящую любовь. Красиво. Кажется, что такие удивительные совпадения бывают только в кино. А вот и нет. Пользователи сети поделились своими жизненными историями, которые, казалось бы, не могли произойти ни при каких обстоятельствах.
Готовя для вас эту подборку, мы в AdMe.ru то и дело вскакивали с места со словами: «Этого не может быть!» Предлагаем и вам ознакомиться с невероятными историями, которые не были бы такими занимательными, если бы не фантастическое стечение обстоятельств. А в конце статьи вас ждет бонус — история, по которой можно даже снять замечательную комедию.
- Когда я был маленьким, поехал с родителями к родственникам в большой город. Мы пошли гулять на центральную площадь, и там я впервые наткнулся на автомат с мягкими игрушками (знаете, такой с механической рукой). У меня было с собой ₽ 5, я их закинул и сразу достал одну игрушку. После этого я подошел к маме и попросил еще ₽ 5... В тот день я выудил из автомата 25 игрушек подряд. За следующие 17 лет я не смог достать ни одной. © Human7 / Pikabu
- Одним ясным солнечным днем, еще во время учебы в колледже, я в качестве подработки обслуживал банкет. Мероприятие проходило на открытом воздухе, на обширной местности без деревьев. К концу дня почти все гости разошлись, а мы наводили порядок. Я зевнул, и какая-то птица, единственная в радиусе нескольких километров, нагадила прямо мне в рот. А еще у меня была аневризма головного мозга. Врачи давали 1 шанс из 25 000, что я выживу, но я все еще здесь и не прекращаю поиски той чертовой птицы. Я храню бутылку вина на тот день, когда найду ее. Так что чик-чирик, пернатый засранец. © Fumidor / Reddit
- Однажды я сидел на остановке, разгадывал сканворд, тихонько бубнил себе под нос вопросы и ответы. И вот на вопрос про героя «Звездных войн» я довольно громко ответил: «Йода». Рядом сидящий мужик повернулся и очень радостно воскликнул: «Кюлла!» Оказалось, он финн. Ему послышалось, что я предложил ему выпить, и он ответил: «Да!» © NebesnyKot / Pikabu
- Живя в маленьком северном уральском городке с населением 80 000 человек, в течение 2 лет я все не мог встретиться со своим бывшим одноклассником. То он на работе, то у меня дела. И вот в 2010 году я поехал путешествовать по Европе в составе тургруппы. Приехали в Париж на недельку, ходим по музеям, фотографируемся. Вышли как-то из Лувра, стоим у стеклянной пирамиды, ждем остальных, и тут... появляется этот мой одноклассник из-за угла. Видит меня и как ни в чем не бывало такой: «О, привет, я немного занят, давай через пару недель дома созвонимся и встретимся?» И ушел. Правда, потом нам все-таки удалось пересечься в своем городе. © Raduga88 / Pikabu
Ирландец случайно встретил в самолете своего техасского двойника.
- Когда я был маленьким, мы часто ходили на хоккей всей семьей. В один из таких дней мы смотрели игру, и вдруг папа спросил, не хочу ли я подкрепиться горячими крендельками. Что за вопрос, конечно хочу! Я захватил с собой бутылку спрайта. На обратном пути мы забыли, в каком секторе сидели. В итоге мы перепутали наш сектор (пришли в 16-й вместо 15-го) и вместо того, чтобы подняться по лестнице и обойти его, мы как те самые невоспитанные придурки стали протискиваться через ряды, чтобы попасть в наш сектор. Я держал бутылку за горлышко, плотно прижимая ее к животу, чтобы не занимать много места, проходя мимо людей. Внезапно моя бутылка пропала. Я смотрю вниз, а она вдребезги разбилась. Оказалось, что шайба, которая была в игре, каким-то образом перелетела через защитное стекло и попала на трибуну. Она попала в мою бутылку. Если бы не спрайт, шайба попала бы мне в живот. Если бы мы не перепутали сектор, она попала бы в лицо девушки, перед которой я стоял. Потом тренер подозвал меня, подарил мне клюшку вратаря, подписал ее и поздравил меня с удачным спасением. © Dakrys / Reddit
- Когда-то давно отдыхал в Севастополе, гулял в Херсонесе. И приходит СМС от друга Гриши: «Я в Херсонесе, возле колокола. Здесь клево, жаль, что тебя тут нет». Ну я в шутку и ответил: «Позови меня, и я приду». И сразу отправился к колоколу, благо, был от него метрах в 100. И уже подходя, слышу крик Гриши: «Витя!» Только хотел ответить, как со словами «я здесь!» из кустов вышел Витя, сосед Гриши по старой квартире. Мы долго смеялись. Надо ли говорить, что мы все из города за тысячу километров от этого места. © PshikSoSkripoM / Pikabu
- Катался автостопом по Камбодже, с севера до столицы. Вышел, голосую. Тормозит джип, соглашаются подбросить, разговорились. Спрашивают, откуда я (лицо азиатское, фиг угадаешь, что из России), говорю про Россию. Мужчина как заговорил на русском, настолько хорошем и чистом, я аж офигел. Оказалось, что в студенчестве по обмену учился в Москве. Должен был 5–6 лет, но был раздолбаем и в итоге прожил в России все 9 лет. Уехал аккурат к развалу Союза. За 28 лет, говорит, первый раз снова заговорил на русском. Шанс тоже ведь один на миллион. © borkhonchik / Pikabu
- Я в детстве как-то в ответ на замечание мамы — вешать вещи аккуратно на стул — назло ей демонстративно скомкала свитер и бросила его на стул через всю комнату. И — о ужас! — он приземлился ровнехонько на спинку стула, красиво на ней расправившись. Мы с мамой долго смеялись, что сама я так ровно не повесила бы никогда (это правда). © wumpscut / Pikabu
- Собирались из областного центра домой в Москву. Долго собирались, теща, как всегда, на прощание пыталась мозг (хоть маленький кусочек) вынуть. Выехали позже на пару минут. Я очень злился, так как не люблю, когда задержки происходят по глупым причинам. Под Тулой ровно в 200 метрах впереди нас произошло лобовое столкновение. Со встречки в наш ряд вылетела «пятнашка» со скоростью под 140 км/ч — и лоб в лоб с Corolla. Больше не злюсь, когда не удается выехать вовремя. © starruenosar / Pikabu
- Я была маленькой и должна была ехать с отцом в деревню. Но внезапно нам перенесли доставку фортепиано, которое купили мне мои родители для музыкальной школы. Я была так впечатлена, что очень хотела опробовать все первой. И не поехала к бабушке. Это была судьба. Дело в том, что мой отец достаточно уверен за рулем. И нет, он прекрасно чувствует машину и знает, что делает, поэтому лишний раз не перестраховывается, так скажем. А надо бы порой, ибо иногда это большая скорость, а дураков на дороге хватает. И угодил он в аварию. Да такую, что сам чудом выжил. И я помню фото машины: она была вся смята, лишь одно водительское сиденье уцелело. Сомнений не было: если бы в этой машине находился кто-то еще, в живых бы не остался. © KingZabor / Pikabu
- Мы с мужем летали в свадебное путешествие в Таиланд. В отеле познакомились с парнем и девушкой. Оказалось, они поженились на следующий день после нас. Ну, бывает. Но они тоже из Новосибирска. И их банкет был в том же кафе, только на следующий день.
© jmaranello / Pikabu
- Я поехала в отпуск в другой город, курортный. Сидела в кафе, заходит женщина и пристально смотрит на меня, а я на нее. Потом она подошла и спросила, нигде ли мы раньше не встречались (у меня тоже был такой вопрос). Я перечислила города [где бывала], но ни один не совпал. Потом оказалось, что это моя бабушка по отцу, с которым я никогда не общалась. Узнала [меня] по фотке от подруги. А это 7 500 км. © Sveto4ka1054 / Pikabu
- На моей предыдущей работе мне приходилось таскать с собой много всяких ключей. В конце каждой смены я должен был повесить связку на крючок, и каждый раз, войдя в кабинет, я бросал их на полку, стараясь сделать так, чтобы они попали кольцом прямо на крючок. Ежедневно я промахивался, и ключи падали на пол. Я поднимал их, вешал на крючок и садился делать отчет. Однажды я закончил смену чуть позже, чем обычно, и, войдя в кабинет, увидел там начальство с проверкой. Я, как обычно, бросил связку ключей, но на этот раз они попали прямо на крючок. Все застыли в изумлении, но мой непосредственный руководитель сказал: «Бьюсь об заклад, что ты не сможешь сделать так снова». Я снял ключи с крючка, подошел к двери и забросил их на крючок еще раз. И снова попал в десяточку. За 2 года работы — лишь 2 раза. © mighty_adventurer / Reddit
«Я нашла своего двойника на местной художественной выставке, которая называется „Когда я вырасту“. Забавно, потому что моей первой мечтой в детстве было стать космонавтом».
- Троих детей ждала в разные сроки. Но после рождения двух старших я уже точно знала, когда появится на свет 3-й ребенок. И не ошиблась: дата рождения у всех одна. © GuLena27 / Pikabu
- Мой полный тезка, даже с такой же датой рождения, как у меня, умер. Тогда я работал в юридической конторе, которая оформляла его завещание. Мои коллеги были в шоке и просили подтвердить множество уточняющих деталей, чтобы убедиться, что умер не я. © uramit / Reddit
- Вы не поверите, но ключ от моей (уже бывшей) съемной квартиры подошел к двери квартиры моего нынешнего молодого человека. Ключи были похожи, однако имелись отличия в резьбе. Несмотря на это, ключ открывал чужую дверь плавнее, чем выданный кавалером. Выяснилось это совершенно случайно, когда оба ключа стала носить в одной связке. Теперь, когда мне говорят: «Как быстро вы стали жить вместе!» — я отвечаю: «Ничего удивительного: я просто сменила дверь, которую открывала одним и тем же ключом!» или «Наша встреча была уготована самой судьбой!» Удивительно, как мы нашли друг друга за 60 км. © nkate123456789 / Pikabu
- У мамы на работе коллега рассказывала, что она полностью контролирует все, что происходит в ее жизни, что она сама своей судьбе хозяйка и т. д. Мама попросила привести какой-нибудь пример, и та ответила, что вечером собирается красить стены в ванной и ничто не сможет помешать ей это сделать. Мама парировала, что может ведь случиться какой-нибудь форс-мажор и нарушить планы, ну, например, батарею прорвет... Коллега только рассмеялась. На следующий день она пришла мрачнее тучи, буркнула маме: «Таня, ты ведьма!» — и стала избегать ее. Как оказалось, планам покрасить стены не суждено было осуществиться: в ванной прорвало батарею, пришлось весь вечер черпать кипяток с пола. © Flake.DKK / Pikabu
Бонус
Я преподавал английский в Корее. Однажды мы пошли в бар, где раз в месяц проводилось выступление для стендаперов, там всегда собиралось много иностранцев. Там я завязал разговор с первым попавшимся парнем европейской внешности:
— Откуда ты родом?
— Из Оттавы.
— Ничего себе, я ведь тоже жил в Оттаве! Где именно в Оттаве ты жил?
— Сэнди-Хилл.
— Ты серьезно?! Ха-ха, 4 года назад у меня угнали машину, и обнаружили ее именно в Сэнди-Хилл.
Он побледнел:
— Это случайно была не Honda Civic 1988–1991 года?
— Да...
— Кажется, это я ее угнал. Хм, давай-ка я угощу тебя чем-нибудь... © homerjaythompson / Reddit
А с вами приключались какие-нибудь истории, которые по статистике считаются невозможными?
Фото на превью Sveto4ka1054 / Pikabu