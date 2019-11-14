Пользователи сети поделились реальными случаями из жизни, вероятность которых обычно равна нулю

— Откуда ты родом?

— Из Оттавы.

— Ничего себе, я ведь тоже жил в Оттаве! Где именно в Оттаве ты жил?

— Сэнди-Хилл.

— Ты серьезно?! Ха-ха, 4 года назад у меня угнали машину, и обнаружили ее именно в Сэнди-Хилл.

Он побледнел:

— Это случайно была не Honda Civic 1988–1991 года?

— Да...

— Кажется, это я ее угнал. Хм, давай-ка я угощу тебя чем-нибудь... © homerjaythompson / Reddit