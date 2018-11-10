20+ слегка безумных идей от людей, которые умеют ловко отшить неинтересного собеседника

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Жизнь слишком коротка, чтобы вести скучные разговоры. Но до тех пор, пока этикет не разрешает затыкать рот собеседнику, а ученые не изобрели гаджет для телепортации, нам приходится терпеть нудные беседы. И судорожно искать способы, как от этих бесед спастись.

Пользователи сайта Reddit поделились несколькими идеями, как закончить неинтересный разговор. AdMe.ru выбрал лучшие из этих советов, чтобы вы всегда были во всеоружии.

«Хотели бы вы прийти как-нибудь ко мне домой, чтобы послушать презентацию о прекрасной бизнес-идее? Подождите, куда вы уходите?»

Просто начинайте говорить все медленнее и медленнее, потом драматично прервите фразу на полуслове, опустите голову и замрите.

«У меня остался 1 % зарядки, так что если я исчезну, то вот почему». Но в живом общении это сработает не так хорошо, как в интернете или по телефону, я пробовал.

Всегда носите с собой на вечеринку картофель, завернутый в фольгу: «Мне только что удалили кисту. Смотри, какая она тяжелая!»

Просто начните кричать во все горло.

«Хорошо, увидимся позже» . И оба идете в одном направлении.

«Я должен быть честен с тобой. Меня совсем, ни в малейшей степени, НЕ волнует то, о чем ты говоришь».

Делаете долгий вдох. И потом говорите: «Да-а-а...»

Укажите куда-нибудь позади и спросите: «Что это?!» Уходите, пока они смотрят туда.

Скажите: «Я знаю точно». Это всегда помогает закончить разговор, потому что никто не знает, что ответить на это. Всегда.

«Я только что принял свои таблетки для лечения шизофрении. Если я не усну в течение следующих семи минут, что маловероятно, уверяю вас, я не вспомню этот разговор, даже если вам случайно удастся сказать что-то важное».

«Хотели бы стать самому себе начальником и продавать эфирные масла?»

Мне нравится отвечать на звонок и говорить громко: «Я чуть не забыл, у меня инфекционная болезнь, из-за которой я не могу подходить к кому бы то ни было ближе, чем на 10 футов». Люди, стоящие рядом, обычно выходят из себя, начинают смеяться или медленно пятиться назад.

Когда люди становятся слишком дружелюбны со мной, я люблю называть их не тем именем, чтобы дать им понять, что мне нет до них никакого дела.

1. Уйти в туалет. 2. Не вернуться назад.

Просто скажите «ну» раздраженным голосом. Мне кажется, большинство людей воспринимает это как яркий признак того, что вы хотите прекратить разговор.

Скажите: «Окей... Пока я не забыл...» И смените тему разговора.

Просто наденьте наушники.

Я ударяю себя по бедрам, сцепляю руки в пистолет и стреляю из него в человека, с которым разговариваю, со словами: «Ура, попал!» И ухожу.

Это довольно легко. Просто сообщите, что вы собираетесь делать, и уходите. Например: «Я собираюсь пойти в туалет».

«А у меня есть парень». Фраза работает как с мужчинами, так и с женщинами.

Вместо того чтобы притворяться, что отвечаете на телефонный звонок, скажите, что у вас пропущенный, и уходите из комнаты, чтобы вести «приватный разговор», в котором вы и сообразите, как смыться. Или, для большей достоверности, на самом деле попросите друга дать вам повод уйти.

Неважно, с кем именно вы разговариваете, просто начните медленно и небрежно снимать с себя одежду и обязательно смотрите при этом человеку прямо в глаза.

Если вы на вечеринке, просто познакомьте своего собеседника с кем-то поблизости. Когда я закончил говорить с Джеком, я подхожу к рядом стоящему человеку и спрашиваю: «Вы знакомы с Джеком?» Мало кто не продолжит знакомство. Внимание переключено на другого человека, а я могу плавно смыться.

Честно ответьте на вопрос «как твои дела?», когда кто-нибудь спросит.

«Ты с кем разговариваешь?» Кое-кто использовал эту фразу по отношению ко мне, и я чувствовал себя подавленным весь день.

Вот способ, который только что сработал у меня: читайте громко вслух совет за советом отсюда. Затем, когда человек на другом конце провода наконец говорит: «Wtf? Что с тобой?» — скажите: «Я читаю статью под названием „Лучшие способы завершить неприятный разговор“, и НИ ОДИН из этих способов не работает!» Мне ответили, что если я так хочу, то могу идти. Так что да. Это работает.

Признавайтесь, а как вы заканчиваете скучный разговор? Расскажите нам в комментариях, приходилось ли вам использовать какой-то из этих способов или у вас есть свой фирменный трюк?