20+ слегка безумных идей от людей, которые умеют ловко отшить неинтересного собеседника

Жизнь слишком коротка, чтобы вести скучные разговоры. Но до тех пор, пока этикет не разрешает затыкать рот собеседнику, а ученые не изобрели гаджет для телепортации, нам приходится терпеть нудные беседы. И судорожно искать способы, как от этих бесед спастись.

Пользователи сайта Reddit поделились несколькими идеями, как закончить неинтересный разговор. AdMe.ru выбрал лучшие из этих советов, чтобы вы всегда были во всеоружии.

  • «Хотели бы вы прийти как-нибудь ко мне домой, чтобы послушать презентацию о прекрасной бизнес-идее? Подождите, куда вы уходите?»

  • Просто начинайте говорить все медленнее и медленнее, потом драматично прервите фразу на полуслове, опустите голову и замрите.

  • «У меня остался 1 % зарядки, так что если я исчезну, то вот почему». Но в живом общении это сработает не так хорошо, как в интернете или по телефону, я пробовал.

  • Всегда носите с собой на вечеринку картофель, завернутый в фольгу: «Мне только что удалили кисту. Смотри, какая она тяжелая!»

Просто начните кричать во все горло.

  • «Хорошо, увидимся позже» . И оба идете в одном направлении.

  • «Я должен быть честен с тобой. Меня совсем, ни в малейшей степени, НЕ волнует то, о чем ты говоришь».
  • Делаете долгий вдох. И потом говорите: «Да-а-а...»
  • Укажите куда-нибудь позади и спросите: «Что это?!» Уходите, пока они смотрят туда.
  • Скажите: «Я знаю точно». Это всегда помогает закончить разговор, потому что никто не знает, что ответить на это. Всегда.
  • «Я только что принял свои таблетки для лечения шизофрении. Если я не усну в течение следующих семи минут, что маловероятно, уверяю вас, я не вспомню этот разговор, даже если вам случайно удастся сказать что-то важное».

«Хотели бы стать самому себе начальником и продавать эфирные масла?»

  • Мне нравится отвечать на звонок и говорить громко: «Я чуть не забыл, у меня инфекционная болезнь, из-за которой я не могу подходить к кому бы то ни было ближе, чем на 10 футов». Люди, стоящие рядом, обычно выходят из себя, начинают смеяться или медленно пятиться назад.
  • Когда люди становятся слишком дружелюбны со мной, я люблю называть их не тем именем, чтобы дать им понять, что мне нет до них никакого дела.
  • 1. Уйти в туалет. 2. Не вернуться назад.

  • Просто скажите «ну» раздраженным голосом. Мне кажется, большинство людей воспринимает это как яркий признак того, что вы хотите прекратить разговор.

  • Скажите: «Окей... Пока я не забыл...» И смените тему разговора.

Просто наденьте наушники.

  • Я ударяю себя по бедрам, сцепляю руки в пистолет и стреляю из него в человека, с которым разговариваю, со словами: «Ура, попал!» И ухожу.
  • Это довольно легко. Просто сообщите, что вы собираетесь делать, и уходите. Например: «Я собираюсь пойти в туалет».
  • «А у меня есть парень». Фраза работает как с мужчинами, так и с женщинами.
  • Вместо того чтобы притворяться, что отвечаете на телефонный звонок, скажите, что у вас пропущенный, и уходите из комнаты, чтобы вести «приватный разговор», в котором вы и сообразите, как смыться. Или, для большей достоверности, на самом деле попросите друга дать вам повод уйти.

Неважно, с кем именно вы разговариваете, просто начните медленно и небрежно снимать с себя одежду и обязательно смотрите при этом человеку прямо в глаза.

  • Если вы на вечеринке, просто познакомьте своего собеседника с кем-то поблизости. Когда я закончил говорить с Джеком, я подхожу к рядом стоящему человеку и спрашиваю: «Вы знакомы с Джеком?» Мало кто не продолжит знакомство. Внимание переключено на другого человека, а я могу плавно смыться.
  • Честно ответьте на вопрос «как твои дела?», когда кто-нибудь спросит.

  • «Ты с кем разговариваешь?» Кое-кто использовал эту фразу по отношению ко мне, и я чувствовал себя подавленным весь день.

  • Вот способ, который только что сработал у меня: читайте громко вслух совет за советом отсюда. Затем, когда человек на другом конце провода наконец говорит: «Wtf? Что с тобой?» — скажите: «Я читаю статью под названием „Лучшие способы завершить неприятный разговор“, и НИ ОДИН из этих способов не работает!» Мне ответили, что если я так хочу, то могу идти. Так что да. Это работает.

Признавайтесь, а как вы заканчиваете скучный разговор? Расскажите нам в комментариях, приходилось ли вам использовать какой-то из этих способов или у вас есть свой фирменный трюк?

Фото на превью reddit.com

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4 Комментарии
  • 10 ноября 2018
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  • 12917

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