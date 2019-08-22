Пользователи сети поделились проверенными методами, которые помогли им наконец побороть лень
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Порой полениться нужно каждому: отдохнуть от забот, погулять, поваляться на диване или просто позалипать перед телевизором. Как утверждают ученые, это не только приятно, но и полезно. Но что делать, если лень стала привычным состоянием и прочно вошла в вашу жизнь? Как от нее избавиться?
AdMe.ru покопался на форумах в интернете и узнал у пользователей, как они спасаются от лени. Некоторые приемы точно стоит взять на заметку.
- Есть 2 приема, которые немного помогают мне. 1) Браться за дело как можно раньше в течение дня. Чем позднее я решу взяться за что-то, тем меньше шансов, что я сделаю это вообще. 2) Делать визуальные заметки на бумаге, чтобы список дел всегда был перед глазами. © TheBassMeister
- Я человек привычки. Чтобы избавиться от своей лени, мне приходилось заставлять себя что-то делать. Сначала я испытывал дискомфорт, но потом привык. Чтобы победить старую привычку лениться, нужно создать новые полезные привычки. © YoUrK11iNMeSMa11s
- Я понял, что моя жизненная цель — жить в режиме вечного отдыха. А чтобы этого достичь, нужно добиться успеха и научиться зарабатывать хорошие деньги. Поэтому я стал учиться и работать со всем усердием, чтобы однажды уйти на пенсию и отдыхать в своем огромном доме, играя в видеоигры целый день. © Belmeez
- Чтобы приучить себя к тренажерному залу, я ходил туда 3 раза в неделю и просто плавал или сидел в сауне. С каждым разом я добавлял по несколько упражнений. В какой-то момент в голове что-то щелкнуло, и теперь уже я злюсь на себя, когда пропускаю один из тренировочных дней. © jalude
- Я составил для себя пару ежедневных / еженедельных графиков. Взял то, что мне нравится делать, и привязал к этому определенное расписание (например, запланировал тренировки). Когда стало получаться, расширил планы и привязал сюда другие полезные вещи, например режим сна и питания. Иногда я сбиваюсь с намеченного курса, но те вещи, которые я люблю делать, остаются неизменными, и это помогает мне восстановить систему. © hamaTamago
- Правило пяти минут. Если для того, чтобы что-то сделать, вам нужно менее 5 минут, сделайте это без раздумий. Это очень мотивирует к другим действиям, и не просто мотивирует, а заставляет что-то делать. Например, вместо мысли «я должен пойти в спортзал» вы просто собираете вещи, переодеваетесь и покидаете дом. Конечно, этот способ работает не всегда, но с ним я стал быстрее достигать целей. © clownlovingbaboo
- Я начал с того, что стал выполнять микрозадачи: чистил какую-нибудь одну маленькую вещь или полол сорняки в течение 5 минут. Сначала это было небольшим обязательством и давалось довольно легко, тогда я увеличил время выполнения этих задач. © dentttt
- Вычислите свое время, когда вы наиболее продуктивны, и пользуйтесь этим. Для меня такое время — утро, поэтому я начала рано вставать и рано ложиться спать. Поздние вечера — самое ленивое время, поэтому я решила, что лучше потрачу его на сон, чем на лень.
© hamaTamago
- Я нашел работу, которая просто постоянно вынуждает меня быть в рабочем режиме. Чем больше общее дело зависит от меня, тем менее ленивым я становлюсь. © idoidoidoew
- Я начал с обнаружения рутины. Стал рано вставать, бегать, принимать душ, завтракать. А остальную часть дня поделил на блоки работы и перерывы. Так я могу сосредоточиться на том, что нужно сделать в этот день. © Someguywhomakething
- Я в целом очень люблю поспать, и если не установлю будильник, то могу проспать до 9–10 часов в день. Но если это произойдет, я буду более уставшим и ленивым, чем если потрачу на сон 7–8 часов. Поэтому я всегда просыпаюсь около 7 утра, кроме воскресенья, когда я не устанавливаю будильник. © Handsome_Claptrap
- Я решила делать одолжения для будущей себя: стала относиться к себе как к лучшему другу или партнеру, заботиться. «О, я так устала, но я из будущего была бы так благодарна себе, если бы кто-то сходил за нее в прачечную. Тогда она смогла бы немного отдохнуть». Ты должен быть для себя лучшим другом, ведь ты единственный, кто останется у тебя, даже если все остальные уйдут. Помни это и заботься о себе. © cyanide_girl
- Я понял, что вся моя усталось была от бездействия. Теперь говорить об этом легко, но преодолеть себя было очень сложно. Я приложил все усилия, чтобы превратить активность в привычку. Вернулся из офиса после тяжелого дня ужасно усталый, а кухня грязная? Начинай прибирать. И неважно, насколько ты утомился. Тебе будет намного лучше, когда кухня будет сиять чистотой. Надо постирать белье? Сделай это. Позднее ты будешь рад свежей одежде. А еще я пришел к выводу, что размышления о том, как определенные действия облегчат твою жизнь, побуждают не сидеть сложа руки. Со временем принуждать себя уже не приходится и привычка не лениться становится естественной. © Dauwz
- В течение нескольких лет я был немотивированным и усталым. Часами смотрел YouTube или телевизор, забросил любимые дела. А потом перестал нормально спать, как будто физически просто не мог заснуть. Когда я пошел к врачу, мне диагностировали депрессию. И хотя я сначала не поверил доктору (ведь я не печалился и не думал о суициде), только психотерапевт в итоге смог помочь мне уйти от этого состояния. © ColCrabs
- Ленивые проблемы требуют ленивых решений. Нужно откладывать быть ленивым и говорить: «Я буду ленивым завтра». © pukegreenwithenvy © e11e1 © WillyDope
А как вы боретесь с ленью? Есть ли у вас секретный способ не лениться?
Иллюстратор Inna Grevtseva специально для AdMe.ru