Пользователи сети поделились проверенными методами, которые помогли им наконец побороть лень

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Порой полениться нужно каждому: отдохнуть от забот, погулять, поваляться на диване или просто позалипать перед телевизором. Как утверждают ученые, это не только приятно, но и полезно. Но что делать, если лень стала привычным состоянием и прочно вошла в вашу жизнь? Как от нее избавиться?