Пользователи сети поделились «оригинальными» шуточками про их работу, которые они слышат ежедневно
Наверняка у каждого из нас, кем бы мы ни работали, в копилке найдется несколько типичных фразочек от людей, у которых сложилось стереотипное представление о нашей профессии. Так вот пользователям Reddit явно надоело выслушивать от своих клиентов, друзей, да и просто прохожих однотипные шутки, связанные с их работой, поэтому они решили поделиться ими со всеми. Наверное, для того, чтобы мы задумались и уже прекратили так говорить.
Мы в AdMe.ru прочитали все сообщения из этой ветки и поняли, что в каждой профессии есть свои стереотипы, от которых уже давно пора бы отказаться.
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Медсестра, которая брала у меня кровь, сказала, что ей уже надоело слышать, как люди называют ее вампиром. © Wrong_Answer_Willie
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Работаю лифтером и примерно раз в неделю кто-нибудь мне говорит: «Бьюсь об заклад, у вас бывают свои взлеты и падения». © WSWOP
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Веб-разработчик: «Да ладно, это же не займет у вас много времени!» Вы не веб-разработчик, так что даже не можете себе представить, сколько часов я потрачу на написание кода! © ireallylikebeards
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Я официант. Частый диалог:
— Что-нибудь еще?
— Да, денег и тачку. © Cubs1081744
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Работаю курьером на велосипеде. По телефону часто говорят: «А, вы на велосипеде? В таком случае вам нужно успеть доставить посылку хотя бы к началу следующей недели. Ха-ха-ха». Во время Тур де Франс каждый день спрашивают: «Ты не заблудился, приятель?» © liteultom
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Я инженер автоматизации. И, черт побери, каждый раз меня просят либо сделать сайт, либо починить машину. © Yisuscrais69
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Я ветеринар. Многие клиенты абсолютно серьезно спрашивают: «Если вы на самом деле любите животных, то почему не лечите их бесплатно?» © roisheen
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Работаю в обществе глухих. Когда говорю это людям, в ответ слышу: «Что?» — и в придачу к этому дикий смех и лицо, на котором написано, будто он самый остроумный человек в мире. © The-Shaffy
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Работаю полицейским. Когда захожу в магазин, время от времени участвую в таком диалоге:
— Я ничего такого не делал.
— Дружище, я просто хочу купить у тебя пончики. © SnigaeF
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Когда работала в библиотеке своей альма-матер: «Почему ты не можешь мне рассказать, о чем эта книга? Что ты вообще здесь делаешь целыми днями?» Я не обязана читать учебники по непонятным предметам, которые не собираюсь изучать.
Когда работала на почте: «Есть ли там чек на миллион долларов?» Откуда же мне знать, если я не открывала конверт?
Мой муж-учитель часто слышит следующее: «Должно быть, это прекрасно — работать 9 месяцев в году». © coconut-greek-yogurt
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— Что вас беспокоит?
— Вы же доктор — сами и скажите! © nunped
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Недавно проходил таможенный контроль в США. Офицер задал мне стандартный вопрос: «У вас есть при себе $ 10 тыс. наличными?» Я сказал: «Не отказался бы». На что он ответил: «Если бы каждый, кто говорил мне это, давал по центу, я бы уже собрал $ 10 000». © wowbaggerjules
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Работал в банке 4 года. Часто слышал: «Давай мне все деньги! Шучу, я пришел не для того, чтобы грабить вас». © MagickanWing
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Я обслуживаю банкеты. И всякий раз, когда подаю курицу с диким рисом, слышу стандартное: «А как вы приручаете дикий рис?» © Krisperrr
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Я стоматолог. «Мне бывает больно дважды, когда я прихожу к дантистам. В первый раз — во время лечения, во второй — когда достаю свой кошелек». Или: «Чем реже я вас вижу, тем лучше». © bbaabbaarr
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Из жизни грумера (специалиста по поддержанию привлекательного внешнего вида домашних животных): «Я расчесываю своего пса каждый день!» Шерсть собаки при этом безбожно спутана. © lovememaddly
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Работаю разработчиком программного обеспечения. «Не мог бы ты починить мой компьютер (принтер, кофемашину)?» © jlamothe
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Работаю в автосалоне. Каждый день встречаю клиентов, которые находят ключи в новых машинах и говорят: «Я нашел ключи, а мог бы просто уехать». Такое чувство, будто они хотят получить награду за то, что не украли наш автомобиль. © chagoscifres
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Когда делаю УЗИ сердца, мужчины часто говорят: «Можете сказать моей жене, что сердце у меня все-таки одно?» Или: «Кто там: мальчик или девочка? Ха-ха-ха». © eriksworldof
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Классическая зарисовка из жизни графического дизайнера: «Вы можете сделать мою фотографию получше, а то она выглядит так, будто я бегала в плохо освещенном коридоре и использовала камеру с заляпанным объективом?» Нет, я не могу повернуть время вспять и заставить вас сделать хорошую фотографию. © kzwirbs
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Я фельдшер. Часто слышу от бабушек: «О, мое такси подъехало!» © d16y8sohc
Кем работаете вы? Может быть, и у вас найдутся подобные стереотипные шутки о вашей профессии, которые вы постоянно вынуждены выслушивать?
Фото на превью Wrong_Answer_Willie / Reddit