Пользователи сети поделились «оригинальными» шуточками про их работу, которые они слышат ежедневно

Когда работала в библиотеке своей альма-матер: «Почему ты не можешь мне рассказать, о чем эта книга? Что ты вообще здесь делаешь целыми днями?» Я не обязана читать учебники по непонятным предметам, которые не собираюсь изучать.

Когда работала на почте: «Есть ли там чек на миллион долларов?» Откуда же мне знать, если я не открывала конверт?

Мой муж-учитель часто слышит следующее: «Должно быть, это прекрасно — работать 9 месяцев в году». © coconut-greek-yogurt

— Что вас беспокоит?

— Вы же доктор — сами и скажите! © nunped

Недавно проходил таможенный контроль в США. Офицер задал мне стандартный вопрос: «У вас есть при себе $ 10 тыс. наличными?» Я сказал: «Не отказался бы». На что он ответил: «Если бы каждый, кто говорил мне это, давал по центу, я бы уже собрал $ 10 000». © wowbaggerjules

Работал в банке 4 года. Часто слышал: «Давай мне все деньги! Шучу, я пришел не для того, чтобы грабить вас». © MagickanWing

Я обслуживаю банкеты. И всякий раз, когда подаю курицу с диким рисом, слышу стандартное: «А как вы приручаете дикий рис?» © Krisperrr