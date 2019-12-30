Пользователи сети поделились моментами, когда они сказали себе: «К черту, я сделаю это!»
Порой один отважный шаг может полностью перевернуть жизнь не только отдельного человека, но и всего его окружения. Героям — почести, поэтому наиболее бесстрашные пользователи Reddit решили поведать о своих самых смелых поступках и получить маленький заряд народной поддержки.
AdMe.ru считает, что Новый год — пора новых побед, поэтому обязательно прочтите эти истории и сделайте то, о чем давно мечтали, но все никак не решались.
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Я была медсестрой в компании, которая очень любила увольнять людей. Мы перевозили жертву автомобильной аварии, у которой уже не было пульса. По инструкции мы должны были доставить человека в ближайшую больницу. Та находилась в 9 минутах полета, однако была слишком маленькой и не смогла бы помочь нашему пациенту. В 13 минутах полета была травматология. Наш пациент был практически мертв и, по статистике, таким бы и остался, а травматологическая клиника была его единственной надеждой. Я сказала пилоту, чтобы он направлялся в травматологию, прекрасно зная, что меня ждет скандал и увольнение за нарушение внутренней политики. К счастью, там провели невероятную работу и пациент выжил. Меня отчитали, но не уволили. © TheNurseConsultant / Reddit
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Решил пойти в одиночный поход, когда мне было 18 лет. Я паникер, и не очень хорошо справляюсь со стрессовыми ситуациями, и к тому же очень замкнут, но эта поездка помогла мне понять, что я способен сделать гораздо больше, чем думаю. © SadLazyDope / Reddit
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Последовал за девушкой в другую страну. Мы женаты уже больше 15 лет. © hwarang_ / Reddit
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Отправила письмо, которое написала любовнице своего мужа. © thenletskeepdancing / Reddit
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На прошлой неделе моего друга избивал хулиган и я заступился за него. У него все хорошо, у меня — фингал под глазом. © BSH_DeadSkull / Reddit
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Прыжок с парашютом. Самолет, на котором я летел до точки, был так ужасен, что я считал более безопасным выпрыгнуть из него, чем на нем приземлиться. © TheFlemishBlemish / Reddit
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Спросил мою теперь уже жену, могу ли я перезвонить ей. Это произошло на следующую ночь после того, как она позвонила, разыскивая свою соседку по комнате, которая переехала. Тогда мы проговорили несколько часов. Она сказала «да», и я перезвонил ей на следующий день. Мы вместе уже 17 лет. © FloydDangerBarber / Reddit
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Ушел с достойной высокооплачиваемой работы, которую ненавидел. Купил парусник. Отправился из Нью-Йорка на Карибы, где тусовался целый год, затем продал лодку во Флориде, а потом провел следующие 5 месяцев, путешествуя по Аппалачской тропе. Вернулся на работу на год, а сейчас уже полгода вновь путешествую по Юго-Восточной Азии. © bigmommashome / Reddit
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Мой сосед по комнате в колледже работал и встречался с очень красивой девушкой. Но он больше заботился о своих волосах, чем о ней. Я зашел в магазин, где они работали, в День святого Валентина и увидел ее расстроенной, потому что этот глупец никуда не позвал ее в самый романтичный день года. Поэтому я подумал: «К черту все!» — пошел к флористу, купил ей красных роз и сказал, что она заслуживает гораздо большего. 2 недели назад мы праздновали 28 лет брака. © Nyarlathotep4King / Reddit
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Попросил свою школьную любовь потанцевать со мной перед всеми ее друзьями и другими детьми. Она вежливо отказалась, но для такого застенчивого ребенка, как я, это была победа. © gameangel147 / Reddit
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Отучившись в школе и легко поступив на юридический, я решил переехать в другой город почти без сбережений, чтобы создать свою музыкальную группу. Очевидно, что денег у меня мало и их хватит только до того, пока не случится что-то из ряда вон выходящее, но я чувствую себя гораздо счастливее, чем когда меня учили спорить и лгать целый день. © stoneface21221 / Reddit
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Сидела на стоянке центра планирования семьи, размышляя, готова ли я стать матерью, ведь я только что узнала, что беременна в свои 19. Я не очень любила детей, была довольно эгоистичной и просто не представляла, что у меня могут быть дети. Но я не могла заставить себя сделать аборт или отдать ребенка на усыновление, поэтому я сказала себе: «К черту, я сделаю это!» Лучшее решение, которое я когда-либо принимала. Мой ребенок великолепен! © SolanumxNigrum / Reddit
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Сегодня днем купила мужу грузовик, который стоил на $ 5 тыс. больше, чем планировалось на него потратить. А все потому, что лицо мужа светилось как рождественская елка во время тест-драйва. © sarahsssnake / Reddit
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Начал путешествовать один. Я очень хотел путешествовать, но было не с кем. Поэтому отправился самостоятельно. Это было весело, хотя порой и немного одиноко, но так я научился верить в себя. © shortleggedsarah / Reddit
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Уехал в Замбию без родителей. Мне было 16 лет, и со мной были взрослые, но в основном они меня ни в чем не ограничивали. Все было хорошо организовано. Мы жили с людьми, которых очень хорошо знали: мы помогали им с организацией кукольного представления. И, несмотря на то что я был в 11 тыс. км от родителей и всей моей семьи, это было лучшее, в чем мне приходилось участвовать. © PizzaPlaceGirl / Reddit
А у вас в копилке есть моменты, когда вы оказались смелее, чем думали?
Фото на превью thenletskeepdancing / Reddit