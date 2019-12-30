Пользователи сети поделились моментами, когда они сказали себе: «К черту, я сделаю это!»

Отучившись в школе и легко поступив на юридический, я решил переехать в другой город почти без сбережений, чтобы создать свою музыкальную группу. Очевидно, что денег у меня мало и их хватит только до того, пока не случится что-то из ряда вон выходящее, но я чувствую себя гораздо счастливее, чем когда меня учили спорить и лгать целый день. © stoneface21221 / Reddit

Сидела на стоянке центра планирования семьи, размышляя, готова ли я стать матерью, ведь я только что узнала, что беременна в свои 19. Я не очень любила детей, была довольно эгоистичной и просто не представляла, что у меня могут быть дети. Но я не могла заставить себя сделать аборт или отдать ребенка на усыновление, поэтому я сказала себе: «К черту, я сделаю это!» Лучшее решение, которое я когда-либо принимала. Мой ребенок великолепен! © SolanumxNigrum / Reddit

Сегодня днем купила мужу грузовик, который стоил на $ 5 тыс. больше, чем планировалось на него потратить. А все потому, что лицо мужа светилось как рождественская елка во время тест-драйва. © sarahsssnake / Reddit

Начал путешествовать один. Я очень хотел путешествовать, но было не с кем. Поэтому отправился самостоятельно. Это было весело, хотя порой и немного одиноко, но так я научился верить в себя. © shortleggedsarah / Reddit