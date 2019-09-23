Пользователи сети поделились конфузами из детства, о которых им до сих пор неловко вспоминать
В детстве все мы были изобретательными и бесстрашными, искали приключений и набивали шишки, веселили и расстраивали своими выходками родителей. И абсолютно с каждым из нас случалось такое, что вспомнить стыдно и смешно.
AdMe.ru узнал у пользователей сети о неловких ситуациях, казусах и провалах, которые произошли с ними давным-давно, а запомнились на всю жизнь.
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С детства я был очень вежливым. Поэтому, когда в поликлинике доктор спросил меня:
«Как ты сегодня сходил по-большому?» — я ответил: «Спасибо, хорошо. А вы?» © MelvinFrohike
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Мы собирались в гости. Меня нарядили в новый костюм: пиджачок, брючки, белая рубашечка — и, дабы не болтался под ногами, выставили на улицу ждать, пока соберутся родители, чтобы вместе идти. Это была плохая идея, потому что дворовые друзья в это время прикатили ржавую и грязную железную бочку и я просто не мог не быть испытателем этого «космического аппарата». © 300spartantcev
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Середина 80-х, детский сад. Чтобы поиграть с какой-нибудь игрушкой, надо было ее показать воспитателю и спросить разрешения. И вот я выбрал гоночную машину, которая, когда ее катаешь по полу, издает такой лютый вой за счет какого-то внутреннего механизма. Мои ручки тянутся ее взять, и одна девочка кричит: «Не бери Христа ради!» Я подумал, что «христаради» — это название этой игрушки. Спустя несколько дней я подошел к воспитательнице с этой машинкой и спросил: «Можно взять христаради?» Воспитательница сделала такие круглые глаза: «Можно, конечно, конечно бери, родной!» © FelixMusic
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Мне 4 года, мы с подружкой играем в «Новый год» рядом с подъездом, то есть вешаем всякий мусор на нижние ветки околоподъездного куста. До сих пор помню свое внутреннее ощущение уверенности, что я порадую маму и всех соседей таким вот нарядным кустиком. Мама потом играла со мной в «Новый год закончился», ну то есть собирали мы этот развешенный мусор вместе. © lunaaprelia
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Было мне лет 7, был я наказан и вынужден сидеть дома целый день в каникулы. Приглашать кого-либо к себе было также настрого запрещено. С утра родители ушли на работу с указанием сидеть целый день и учить уроки. Не прошло и получаса, как стучится в дверь друган Мишка, зовет гулять. Я ему объяснил, что так, мол, и так... Ну и пришла тогда ему мысль посидеть поиграть в Dendy, пока предков нет. Сидим, значит, часок-другой играем. И тут внезапно ключ в двери провернулся: домой неожиданно рано вернулся отец. Ну я мигом сую Мишку в шкаф — сейчас, мол, возьмет, что забыл, и снова на работу, посиди 5 минут.
Отец заходит ко мне в комнату:
— Ты чем занимаешься?
— Уроки делаю.
— Ага, и приставка включена...
Тут в шкафу что-то чихнуло.
— Кто у тебя?
— Никого.
Отец открывает шкаф. Мишка не придумал ничего умнее, чем спросить:
— Здрасьте. А Денис дома?
— Да, но гулять он не пойдет, — сказал отец и закрыл дверь шкафа. © denvman
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Страх детства № 256 — когда, еще будучи мелким, садишься за руль папиной машины и крутишь руль туда-сюда, а он внезапно блокируется. И ты сразу такой: «Интересно, а в детдоме нормально кормят?» © AZVAZ
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На корпоративе после энной бутылки шампанского 20-летняя сотрудница с донельзя скорбным видом:
— Я в отношениях разочаровалась еще в 13 лет. Один человек тогда мне причинил столько боли, что хотелось закрыть глаза и больше никогда их не открывать...
Ее подруга приблизительно того же возраста:
— И у меня было подобное в этом возрасте. После такого я долго не могла никому доверять. До самого выпускного класса я не подпускала к себе парней, потому что страх предательства заставлял закрываться ото всех...
Я:
— А я в 13 лет натирал руки о флисовый плед, чтобы ударить младшего брата в ухо статическим электричеством с криком «Пика-пика!» © Buhalsbomjami
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Было мне лет 7. У нас в огороде росла развесистая груша (в виде буквы V), и отец решил на нее залезть. Естественно, как это и бывает, сил взобраться хватило, а обратно — нет: сидит наверху, кайфует и просит меня принести лестницу. Ну я, как порядочный, пошел за ней. Затем меня решил навестить лучший друг и позвал играть в приставку. Я, ясен-красен, согласился...
Шел 3-й час игры, и тут я вспоминаю про лестницу. Бегу домой. Крики с огорода:
— На кой я его родил?!
В итоге отец просидел 3 с половиной часа на груше, а я потом 2 недели жил у бабки. © marlenok
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В детстве, когда мы с сестрой простужались, бабушка всегда лечила нас бальзамом Биттнера, наливая нам по колпачку. Сестренка всегда морщилась при этом, а мне безумно нравился его загадочный травянисто-спиртовой вкус! И вот однажды, после очередной порции бальзама, я громко заявил, что, когда вырасту, устроюсь на завод по производству таких вкусных и полезных лекарств, чтобы я мог беспрепятственно пить их стаканами, всех угощать и никогда не болеть!
Мама нахмурилась, бабушка поперхнулась чаем, а дед одобрительно кивнул. © oxxymiron
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В садике мне нравилась девочка Вера. Она любила мальчика Сашу. Даже как-то поцеловались. Ну, в общем, я очень сильно ревновал. Насколько может ревновать ребенок, вот настолько и ревновал.
Однажды я придумал «идеальный» план, как отбить эту Веру. План был простой: при этой самой Вере я должен был столкнуться лбом с ним. В буквальном смысле. Далее, перед тем как пойти на прогулку, я должен был подойти к «любимой» и сказать: «Это я, Саша, и я поменялся телом с © DaKaKTaKToTaK» и попробовать поцеловать в щечку или — о боже! — в губки.
Я каким-то образом провернул все это действие. Убедил ее и (удивительно) его в этой истории. Вера дружила со мной, Саша был «мной». Он реально поверил, что он — это я. Целый день я считал себя каким-то гением. Пока за мной не пришла мама. И чтобы не спалится, что их двоих я обвел вокруг пальца, я еще раз ударился с этим Сашей головой. Правда, потом «замена тел» не работала. На другие мои манипуляции они не велись. Видимо, о чем-то стали подозревать. Сердце было разбито. © DaKaKTaKToTaK
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Помню как сейчас. Перед родителями стою я (10 лет), мои сестры. Главный вопрос: «Кто стер кассету?» Никто не сознается. Очевидно, что кто-то хотел послушать и нажал соседнюю кнопку. Какого черта вообще эти кнопки соседние?! 25 рублей на ветер. Новая кассета, купили недавно.
Стоим молчим, и тут на кассете зазвучал нараспев мой голос: «Голова-а-а моя глу-у-упая, безно-о-огая, безру-у-укая...» Палево! © velikijslava
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Впервые за серьезной покупкой мама отправила меня, когда мне было 7 лет. Магазин на другом конце города, и задача — купить себе галоши. Я весь такой важный покупатель, хожу один в магазине, выбираю. Нашел нужный размер и тут понимаю, что денег хватает только на одну галошу — на витрине-то по одной стоят!
— А у меня на обе не хватает, можно мне пока только правую? — и протягиваю деньги.
— Ой, какой молодец: сам покупает! Мы тебе вторую тогда подарим, — женщины на кассе поулыбались и принесли мне вторую галошу.
Я еще отнекивался, что обязательно ее куплю потом, но они были непреклонны — подарок за самостоятельность. © MadFlySamara
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Когда я был очень маленьким, мы с братом возвращались из школы и остановились на углу какого-то дома. Смотрим — зеркальные окна. Прикольно, но посмотреть в них было очень проблематично, а так как мы были маленькими, нам пришлось подпрыгивать. Ну мы и давай прыгать на месте... Ветер в голове. Вошли в кураж. Корчим рожи, прыгаем с диким ревом. Прыгали до тех пор, пока не вышел из дома суровый мужик в костюме и не сказал нам: «Вы, конечно, извините, но у нас тут, блин, совещание». Стыдно было — не передать. © Romannko
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Все писали сочинение на тему: «Кем я стану, когда вырасту». Так вот в огромной волне космонавтов и капитанов дальнего плавания учительница особенно выделила и зачитала сочинение одноклассника.
Далее примерная цитата: «Когда я вырасту, я хочу стать дворником. Ведь они по утрам всегда находят кошельки с деньгами, а днем уже свободны и могут их тратить». © penchekrjak
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Однажды в детстве я решила приготовить родителям сок из мандаринов. Благо тех было дома много, ведь приближался Новый год. Я начистила не меньше 2 кило и не придумала ничего лучше, чем каждую долечку раздавить с помощью чеснокодавки. Я была очень довольна результатом, и родители даже похвалили меня за помощь... А мандарины потом всегда прятали. © Nensy22
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Я сестру приковал к ножке стула забытыми дядей наручниками (он работал милиционером). Просидели в итоге полдня — сопли-слюни. Кормил ее с тарелочки из кухни, водичку носил. Благо в туалет вроде не хотела (хотя я сам чуть не сходил в штану от страха, угу). Пришла мама, сказала: «Идиоты!» — и подняла стул. © Voyvod
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Было со мной лет в 5–6. Оставили меня дома со старшим братом. А он почему-то не отпускал меня гулять. Ну да, тогда во дворах дети гуляли одни.
Мой детский мозг нашел, как ему казалось, гениальное решение ситуации: раз моя просьба не прокатывает, надо зайти сверху. И я печатным детским почерком написал «записку» и с радостным криком: «Тут мама записку же тебе оставила! Вот, нашел!» принес брату. Он долго ржал, но гулять отпустил. Текст «заклинания»: «СИРОЖА! Атпусти леню пагулят! Тоя Мама».
P. S. Долго меня в семье после этого звали аферистом. © Leoberd
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Все, наверное, в детстве делали «кашу-малашу» из земли и воды. Короче, грязь. Но нам с детворой однажды надоело это делать в ведерках, как делали все нормальные дети, — мы вырыли здоровую яму и залили ее водой. Я, видать, была главная «свинья» из всех, поэтому героически залезла в яму ногами и начала месить эту «кашу-малашу». От увиденного отца хватил инфаркт, и дома он ждал меня с ремнем.
— Еще раз увижу, что ты в сандалиях полезла в эту грязищу, — получишь, — и показал на ремень.
Сказано — сделано. И в следующий раз он уже видел, как я лезла в эту яму без сандалий. Зато в колготках! © Valkiria1613
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Когда мама ограничивала меня в компе, я говорил что-то типа: «О боже, только не забирай диски!» Само собой, она прятала их, а я играл в уже установленные по ним игры! © Ev1lGranny
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Было мне лет 5–6. Хотел в то время научиться подкидывать конфету и ловить ее ртом (вроде бы из фильма «Мистер Бин» я узнал эту «гениальную» идею). Естественно, у меня не получается, и как назло конфеты закончились. В ход пошло все, что на улице росло: незрелые яблочки, ягоды, козьи какашки (шутка). В руки попала волчья ягода — бросок, гол! Тут пошли флешбэки о том, как бабушка рассказывала, что эти ягоды есть нельзя, можешь умереть. Было стыдно, и я решил идти умирать туда, где меня потом не найдут (под кровать). Пролежал часа 3 и пошел дальше тренироваться. © Afct
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Мы с мамой на большом рейсовом автобусе едем в деревню, мне 10 лет.
Ехать далеко, и я читаю ей свои нелепые детские стихи. А она критикует: здесь хромает рифма, тут нет смысла, а тут — ритма. И мне так обидно — она же ничего не понимает в поэзии! И читаю я ей последнее...
Мама замолчала, взгляд ее стал тяжелым.
— Мам, ты чего? Так плохо?
— Linalynx, знаешь, даже если человек написал только одно это стихотворение за всю жизнь и больше ничего не сделал — он гений! Это гениально. Но нам с тобой срочно нужно к психиатру. Такое мироощущение у ребенка — страдание, одиночество, смерть — это абсолютно ненормально!
— Не парься, мама. Это Бродский, — невозмутимо буркнула я... © Linalynx
В какие переделки в детстве доводилось попадать вам?
Фото на превью MelvinFrohike / pikabu