Пользователи сети поделились конфузами из детства, о которых им до сих пор неловко вспоминать

Было мне лет 7. У нас в огороде росла развесистая груша (в виде буквы V), и отец решил на нее залезть. Естественно, как это и бывает, сил взобраться хватило, а обратно — нет: сидит наверху, кайфует и просит меня принести лестницу. Ну я, как порядочный, пошел за ней. Затем меня решил навестить лучший друг и позвал играть в приставку. Я, ясен-красен, согласился...

Шел 3-й час игры, и тут я вспоминаю про лестницу. Бегу домой. Крики с огорода:

— На кой я его родил?!

В итоге отец просидел 3 с половиной часа на груше, а я потом 2 недели жил у бабки. © marlenok

В детстве, когда мы с сестрой простужались, бабушка всегда лечила нас бальзамом Биттнера, наливая нам по колпачку. Сестренка всегда морщилась при этом, а мне безумно нравился его загадочный травянисто-спиртовой вкус! И вот однажды, после очередной порции бальзама, я громко заявил, что, когда вырасту, устроюсь на завод по производству таких вкусных и полезных лекарств, чтобы я мог беспрепятственно пить их стаканами, всех угощать и никогда не болеть!

Мама нахмурилась, бабушка поперхнулась чаем, а дед одобрительно кивнул. © oxxymiron

В садике мне нравилась девочка Вера. Она любила мальчика Сашу. Даже как-то поцеловались. Ну, в общем, я очень сильно ревновал. Насколько может ревновать ребенок, вот настолько и ревновал.

Однажды я придумал «идеальный» план, как отбить эту Веру. План был простой: при этой самой Вере я должен был столкнуться лбом с ним. В буквальном смысле. Далее, перед тем как пойти на прогулку, я должен был подойти к «любимой» и сказать: «Это я, Саша, и я поменялся телом с © DaKaKTaKToTaK» и попробовать поцеловать в щечку или — о боже! — в губки.

Я каким-то образом провернул все это действие. Убедил ее и (удивительно) его в этой истории. Вера дружила со мной, Саша был «мной». Он реально поверил, что он — это я. Целый день я считал себя каким-то гением. Пока за мной не пришла мама. И чтобы не спалится, что их двоих я обвел вокруг пальца, я еще раз ударился с этим Сашей головой. Правда, потом «замена тел» не работала. На другие мои манипуляции они не велись. Видимо, о чем-то стали подозревать. Сердце было разбито. © DaKaKTaKToTaK