17 идей неинтересных фильмов от пользователей сети, которые будет грех не снять

Мало чей труд подвергается такой широкой общественной критике, как труд киносценаристов. И в этом нет ничего удивительного: написать что-то, что пришлось бы по вкусу зрителям по всему миру, — миссия практически невыполнимая. А вот выдать текст, на основе которого снимут очередной проходной фильм, кажется вполне посильной задачей. По крайней мере, так считают пользователи Twitter, которые решили посоревноваться, чья идея еще одной неинтересной киноленты окажется удачнее.