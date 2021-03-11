17 идей неинтересных фильмов от пользователей сети, которые будет грех не снять
Мало чей труд подвергается такой широкой общественной критике, как труд киносценаристов. И в этом нет ничего удивительного: написать что-то, что пришлось бы по вкусу зрителям по всему миру, — миссия практически невыполнимая. А вот выдать текст, на основе которого снимут очередной проходной фильм, кажется вполне посильной задачей. По крайней мере, так считают пользователи Twitter, которые решили посоревноваться, чья идея еще одной неинтересной киноленты окажется удачнее.
Мы в AdMe.ru пробежались по предложенным вариантам пользователей сети и должны признаться, что не все они так безнадежны, как бы того хотели их авторы. Дело осталось за малым: найти смельчаков, которые решатся это экранизировать.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
А какой вариант неинтересного фильма могли бы предложить вы?