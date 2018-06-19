Пользователи сети поделились фотоисториями, которые невозможно было хранить в секрете

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У вас бывало такое, что перед домом непонятным образом исчезало крыльцо, с этажа выше кто-то пытался спуститься на ваш балкон, а в банке расплачивался мужчина в одних трусах? Эти и другие истории в снимках, которым сложно придумать объяснение, точно станут гвоздем программы в чьем-то фотоальбоме.

AdMe.ru подобрал для вас 24 ситуации, за каждой из которых стоит история, достойная экранизации.

«Я попросил девушку не забывать кормить кота, и она приготовила для него собственную мини-порцию панкейков»

По-настоящему длительные отношения

«9 лет назад мой школьный учитель сказал, что я ничего не добьюсь в жизни, и 8 лет спустя я добился его дочери»

«Сегодня украли крыльцо моего дома! Я вышел и упал»

«Никогда не забуду тот день, когда моя девушка ушла и забрала все свои вещи, включая головку душа»

«Моя мама живет на 12-м этаже. У соседей сверху была вечеринка, и внезапно она увидела это...»

«Моя домашняя змея проглотила ботинок!»

«Учительница внесла вопрос „Какое твое любимое мороженое?“ в тест по математике, и ответ ей не понравился»

«— Любимое мороженое? — Шоколадное. — Скучно!»

«Делаем ремонт с женой. Обнаружили это, когда сняли напольное покрытие»

«Кажется, в магазине очень переживали, что носки и полотенце для рук повредятся во время доставки, поэтому положили это в коробку»

«Мой друг опять взял курицу на выпускную фотосессию»

«Бродячая собака пришла к нам в аудиторию на первую пару»

Цепная реакция

Где-то в Молдове

«Меня уже ничто не удивляет в нашем городе»

Когда до ближайшей локации по спасению мира 20 минут езды

Когда наконец-то сделан последний платеж по кредиту

Кто бы отказался от такого?

«Пожалуйста, будьте добрее и оставляйте уборную в том виде, в котором вы хотели бы ее увидеть, придя в следующий раз. Думайте про других людей!»

Просто женщина позирует на фоне торнадо

«Я решил, что будет весело надуть 3-метровую собаку в кабинете на 2,7 кв. м»

«Они сделали мужской туалет женским на офисной вечеринке моей невесты»

«Я попросил стоматолога сделать процедуру менее унылой. И он сделал!»

В тот день было так жарко, что эта люстра... растаяла

Когда злодеи закончились, но нужны деньги, чтобы сводить концы с концами

А какие необычные фотоистории вам доводилось видеть в последнее время?