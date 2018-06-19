Пользователи сети поделились фотоисториями, которые невозможно было хранить в секрете
У вас бывало такое, что перед домом непонятным образом исчезало крыльцо, с этажа выше кто-то пытался спуститься на ваш балкон, а в банке расплачивался мужчина в одних трусах? Эти и другие истории в снимках, которым сложно придумать объяснение, точно станут гвоздем программы в чьем-то фотоальбоме.
AdMe.ru подобрал для вас 24 ситуации, за каждой из которых стоит история, достойная экранизации.
«Я попросил девушку не забывать кормить кота, и она приготовила для него собственную мини-порцию панкейков»
По-настоящему длительные отношения
«9 лет назад мой школьный учитель сказал, что я ничего не добьюсь в жизни, и 8 лет спустя я добился его дочери»
«Сегодня украли крыльцо моего дома! Я вышел и упал»
«Никогда не забуду тот день, когда моя девушка ушла и забрала все свои вещи, включая головку душа»
«Моя мама живет на 12-м этаже. У соседей сверху была вечеринка, и внезапно она увидела это...»
«Моя домашняя змея проглотила ботинок!»
«Учительница внесла вопрос „Какое твое любимое мороженое?“ в тест по математике, и ответ ей не понравился»
«— Любимое мороженое? — Шоколадное. — Скучно!»
«Делаем ремонт с женой. Обнаружили это, когда сняли напольное покрытие»
«Кажется, в магазине очень переживали, что носки и полотенце для рук повредятся во время доставки, поэтому положили это в коробку»
«Мой друг опять взял курицу на выпускную фотосессию»
«Бродячая собака пришла к нам в аудиторию на первую пару»
Цепная реакция
Где-то в Молдове
«Меня уже ничто не удивляет в нашем городе»
Когда до ближайшей локации по спасению мира 20 минут езды
Когда наконец-то сделан последний платеж по кредиту
Кто бы отказался от такого?
«Пожалуйста, будьте добрее и оставляйте уборную в том виде, в котором вы хотели бы ее увидеть, придя в следующий раз. Думайте про других людей!»
Просто женщина позирует на фоне торнадо
«Я решил, что будет весело надуть 3-метровую собаку в кабинете на 2,7 кв. м»
«Они сделали мужской туалет женским на офисной вечеринке моей невесты»
«Я попросил стоматолога сделать процедуру менее унылой. И он сделал!»
В тот день было так жарко, что эта люстра... растаяла
Когда злодеи закончились, но нужны деньги, чтобы сводить концы с концами
А какие необычные фотоистории вам доводилось видеть в последнее время?
Фото на превью 6illeh / Twitter