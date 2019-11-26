20+ фотокарточек наших дедушек и пап, в которых заключено все очарование мужчин XX века

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Представления о красоте разнятся от эпохи к эпохе. А нам кажется, что мужчины прошлого века отличались особым шармом и привлекательностью. Это доказывают пользователи сети, которые охотно делятся фотографиями своих мужественных пап, дедушек и прадедов.

Мы в AdMe.ru не можем налюбоваться на мужчин XX века и хотим, чтобы вы тоже оценили их крутость.

1. Фотография папы

2. «Наши деды были красавцами»

3. «А у меня дедушка был не только красивым, но и в целом человеком с большой буквы»

4. «Отец выглядит как кинозвезда»

5. «Мой папа, примерно 60–70-е годы»

6. «Папа моей бабушки»

7. «Япония, 50-е годы. Моему папе 20 лет»

8. «Мой прекрасный дедушка»

9. «Это мой дедуля»

10. «Папа в киношколе, примерно 1950 год»

11. «Мой прадед в 1905-м»

12. «Фотокарточка папы»

13. «Мой дедушка»

14. «Судя по надписи на обороте, это фото, которое дедушка подарил моей бабушке»

15. «Снимок из 70-х»

16. «Двоюродный дед, 40-е»

17. «Дедушка моего мужа, ветеран»

18. «Дедуля выглядел обходительным молодым человеком в 40-х»

19. «Прадедушка, 40-е годы. Прическа как у хипстера»

20. «Дедушка был серьезным человеком, работал завучем в школе»