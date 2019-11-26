20+ фотокарточек наших дедушек и пап, в которых заключено все очарование мужчин XX века

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Представления о красоте разнятся от эпохи к эпохе. А нам кажется, что мужчины прошлого века отличались особым шармом и привлекательностью. Это доказывают пользователи сети, которые охотно делятся фотографиями своих мужественных пап, дедушек и прадедов.

Мы в AdMe.ru не можем налюбоваться на мужчин XX века и хотим, чтобы вы тоже оценили их крутость.

1. Фотография папы

© Мария Шуваева / vk  

20+ фотокарточек наших дедушек и пап, в которых заключено все очарование мужчин XX века

2. «Наши деды были красавцами»

© uyliazagorskaya / vk  

20+ фотокарточек наших дедушек и пап, в которых заключено все очарование мужчин XX века

3. «А у меня дедушка был не только красивым, но и в целом человеком с большой буквы»

© Полина Маханова / vk  

20+ фотокарточек наших дедушек и пап, в которых заключено все очарование мужчин XX века

4. «Отец выглядит как кинозвезда»

© irishinkasolnishko / vk  

20+ фотокарточек наших дедушек и пап, в которых заключено все очарование мужчин XX века

5. «Мой папа, примерно 60–70-е годы»

© rolkhauzer / vk  

20+ фотокарточек наших дедушек и пап, в которых заключено все очарование мужчин XX века

6. «Папа моей бабушки»

© Зулейха Кочкарова / vk  

20+ фотокарточек наших дедушек и пап, в которых заключено все очарование мужчин XX века

7. «Япония, 50-е годы. Моему папе 20 лет»

© short-and-bitter / reddit  

20+ фотокарточек наших дедушек и пап, в которых заключено все очарование мужчин XX века

8. «Мой прекрасный дедушка»

© platosha505 / vk  

20+ фотокарточек наших дедушек и пап, в которых заключено все очарование мужчин XX века

9. «Это мой дедуля»

© parahodikova / vk  

20+ фотокарточек наших дедушек и пап, в которых заключено все очарование мужчин XX века

10. «Папа в киношколе, примерно 1950 год»

© ApparentlyJesus / reddit  

20+ фотокарточек наших дедушек и пап, в которых заключено все очарование мужчин XX века

11. «Мой прадед в 1905-м»

© sauceisbauce / reddit  

20+ фотокарточек наших дедушек и пап, в которых заключено все очарование мужчин XX века

12. «Фотокарточка папы»

© tonya_donskova / vk  

20+ фотокарточек наших дедушек и пап, в которых заключено все очарование мужчин XX века

13. «Мой дедушка»

© negrobovaaa / vk  

20+ фотокарточек наших дедушек и пап, в которых заключено все очарование мужчин XX века

14. «Судя по надписи на обороте, это фото, которое дедушка подарил моей бабушке»

© m_kofmann / vk  

20+ фотокарточек наших дедушек и пап, в которых заключено все очарование мужчин XX века

15. «Снимок из 70-х»

© viktoriademina / vk  

20+ фотокарточек наших дедушек и пап, в которых заключено все очарование мужчин XX века

16. «Двоюродный дед, 40-е»

© zoebread / reddit  

20+ фотокарточек наших дедушек и пап, в которых заключено все очарование мужчин XX века

17. «Дедушка моего мужа, ветеран»

© Евгения Турасова/vk  

20+ фотокарточек наших дедушек и пап, в которых заключено все очарование мужчин XX века

18. «Дедуля выглядел обходительным молодым человеком в 40-х»

© schoessling / reddit  

20+ фотокарточек наших дедушек и пап, в которых заключено все очарование мужчин XX века

19. «Прадедушка, 40-е годы. Прическа как у хипстера»

© aksel_a / vk  

20+ фотокарточек наших дедушек и пап, в которых заключено все очарование мужчин XX века

20. «Дедушка был серьезным человеком, работал завучем в школе»

© Ольвиана Ель / vk  

20+ фотокарточек наших дедушек и пап, в которых заключено все очарование мужчин XX века

А у вас сохранилась фотокарточка деда или папы? Пожалуйста, покажите ее нам в комментариях.

28
6
14
5k

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