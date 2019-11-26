20+ фотокарточек наших дедушек и пап, в которых заключено все очарование мужчин XX века
Представления о красоте разнятся от эпохи к эпохе. А нам кажется, что мужчины прошлого века отличались особым шармом и привлекательностью. Это доказывают пользователи сети, которые охотно делятся фотографиями своих мужественных пап, дедушек и прадедов.
Мы в AdMe.ru не можем налюбоваться на мужчин XX века и хотим, чтобы вы тоже оценили их крутость.
1. Фотография папы
2. «Наши деды были красавцами»
3. «А у меня дедушка был не только красивым, но и в целом человеком с большой буквы»
4. «Отец выглядит как кинозвезда»
5. «Мой папа, примерно 60–70-е годы»
6. «Папа моей бабушки»
7. «Япония, 50-е годы. Моему папе 20 лет»
8. «Мой прекрасный дедушка»
9. «Это мой дедуля»
10. «Папа в киношколе, примерно 1950 год»
11. «Мой прадед в 1905-м»
12. «Фотокарточка папы»
13. «Мой дедушка»
14. «Судя по надписи на обороте, это фото, которое дедушка подарил моей бабушке»
15. «Снимок из 70-х»
16. «Двоюродный дед, 40-е»
17. «Дедушка моего мужа, ветеран»
18. «Дедуля выглядел обходительным молодым человеком в 40-х»
19. «Прадедушка, 40-е годы. Прическа как у хипстера»
20. «Дедушка был серьезным человеком, работал завучем в школе»
А у вас сохранилась фотокарточка деда или папы? Пожалуйста, покажите ее нам в комментариях.