Представители разных профессий поделились интересными фактами о своей работе (Спойлер: теперь у нас меньше поводов бояться самолетов)

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Новый популярный тренд твиттера — флешмоб под названием «1 факт = 1 лайк». Эту тенденцию подхватили люди, представляющие разные профессии, с которыми мы так или иначе сталкиваемся в жизни, и поделились секретами своей работы. Например, все мы ездим на поездах, но мало кто знает, почему лучше не заряжать телефоны от розеток в вагоне.

Фактов получилось очень много, и редакция AdMe.ru выбрала самые интересные — по чуть-чуть от представителя каждой профессии.

Стюардесса

1.

2.

3.

Проводник пассажирского вагона

1.

2.

3.

Работник музея

1.

2.

3.

Представитель СМИ

1.

2.

3.

Пресс-атташе хоккейной команды

1.

2.

3.

Врач-психиатр

1.

2.

3.

Хоккейный вратарь

1.

2.

3.

Преподаватель

1.

2.

3.

Если вам интересны откровения представителей других профессий, посмотрите, как проходит флешмоб в твиттере. Там еще много неизвестных нам фактов, и некоторые из них очень даже полезны.

А может, вам тоже есть что рассказать о своей работе? Поделитесь секретами вашей профессии, о которых никто не знает (если вы, конечно, не тайный агент).