Представители разных профессий поделились интересными фактами о своей работе (Спойлер: теперь у нас меньше поводов бояться самолетов)
Новый популярный тренд твиттера — флешмоб под названием «1 факт = 1 лайк». Эту тенденцию подхватили люди, представляющие разные профессии, с которыми мы так или иначе сталкиваемся в жизни, и поделились секретами своей работы. Например, все мы ездим на поездах, но мало кто знает, почему лучше не заряжать телефоны от розеток в вагоне.
Фактов получилось очень много, и редакция AdMe.ru выбрала самые интересные — по чуть-чуть от представителя каждой профессии.
Стюардесса
1.
2.
3.
Проводник пассажирского вагона
1.
2.
3.
Работник музея
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2.
3.
Представитель СМИ
1.
2.
3.
Пресс-атташе хоккейной команды
1.
2.
3.
Врач-психиатр
1.
2.
3.
Хоккейный вратарь
1.
2.
3.
Преподаватель
1.
2.
3.
Если вам интересны откровения представителей других профессий, посмотрите, как проходит флешмоб в твиттере. Там еще много неизвестных нам фактов, и некоторые из них очень даже полезны.
А может, вам тоже есть что рассказать о своей работе? Поделитесь секретами вашей профессии, о которых никто не знает (если вы, конечно, не тайный агент).
Фото на превью Meilinjie / Twitter