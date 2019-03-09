Пользователи сети поделились 20+ теориями заговора, в которые они безоговорочно верят

Наши «умные» девайсы постоянно слушают и собирают данные о нас на продажу (речь не только об истории поиска в браузере и социальных сетях). Доказательство: несколько месяцев назад сестра подарила мне на день рождения примечательный подарок. Я об этой штуке сроду ничего не слышал, никогда не пробивал ее в поисковике и ни с кем не обсуждал онлайн. У меня в кармане был телефон, а в комнате смарт-колонка Alexa. Мы с сестрой обсудили этот подарок, а позже вечером мне в браузере постоянно выдавало рекламу этой штуки.