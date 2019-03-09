Пользователи сети поделились 20+ теориями заговора, в которые они безоговорочно верят
Существует огромное количество теорий заговора. Большинство из них и выеденного яйца не стоят, настолько далеки они от реальности. Однако случаются исключения, и то, что все считали до смешного невероятным, оказывается правдой. В такие моменты начинаешь сомневаться, кто тут на самом деле сумасшедший.
AdMe.ru убедился в том, что в конспирологические теории верят не только чудаки в шапочках из фольги, но и многие пользователи Reddit. Они поделились своими догадками на сей счет, а мы отобрали для вас 23 наиболее примечательные версии. Смеяться, плакать или задуматься над чем-то — решать вам.
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Apple сама начала распространять в интернете мем про дороговизну AirPods. Это маркетинговая уловка.
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Правительство проводит эксперименты с участием психически больных людей, потому что в случае чего им никто не поверит на слово.
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Карманы на женских штанах делают значительно меньше карманов на мужских брюках, чтобы женщины охотнее покупали сумки и кошельки.
- Бариста в Starbucks специально пишут имена клиентов неправильно, чтобы те выложили фото со стаканчиком кофейни в своих соцсетях.
- Вот вам моя теория: глянцевые журналы дают ужасные советы по части секса, чтобы как можно больше людей оставались одинокими и покупали еще больше таких журналов ради советов по сексу.
- Snapchat сотрудничал с ФБР, чтобы популяризировать (а также тайно тестировать и улучшать) технологию распознавания лиц. Заметили, как мы переключились с «Вау, да это же волшебство!» на «Ну и что в этом особенного?» буквально за пару лет? Вряд ли эта технология не применяется правоохранительными органами.
- Лотереи — это ловушки для путешественников во времени.
- Существует подпольное пиар-агентство, которое помогает знаменитостям инсценировать собственную смерть, когда те хотят избавиться от повышенного внимания к себе или чувствуют, что их жизнь находится под угрозой.
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Наши «умные» девайсы постоянно слушают и собирают данные о нас на продажу (речь не только об истории поиска в браузере и социальных сетях). Доказательство: несколько месяцев назад сестра подарила мне на день рождения примечательный подарок. Я об этой штуке сроду ничего не слышал, никогда не пробивал ее в поисковике и ни с кем не обсуждал онлайн. У меня в кармане был телефон, а в комнате смарт-колонка Alexa. Мы с сестрой обсудили этот подарок, а позже вечером мне в браузере постоянно выдавало рекламу этой штуки.
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YouTube невозможно нормально смотреть в мобильном браузере, и это сделано специально для того, чтобы люди качали их приложение и смотрели видео без блокировки рекламы.
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Иногда я действительно верю в слухи о том, что Аврил Лавин скончалась в 2003 году и ее заменил двойник, а иногда я думаю, что это полная фигня.
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Ватикан скрывает от нас темные, по-настоящему страшные секреты и ответы на многие экзистенциальные вопросы.
- Компания Victoria’s Secret обанкротилась еще несколько лет назад и существует сейчас только за счет денежных вложений Леонардо Ди Каприо, который использует ее как личную службу знакомств.
- НЛО — это путешественники во времени, прилетевшие из будущего, чтобы проверить нас. Они держатся на расстоянии, чтобы ничего не нарушить и не вызвать «эффект бабочки», который может сказаться на них самих.
- Компания Disney выпустила мультфильм «Холодное сердце» (на английском frozen — замороженный), чтобы при поиске в Google «дисней замороженный» пользователи получали информацию об этом фильме, а не ссылки на сайты, где активно распространяется слух о том, что Уолт Дисней был заморожен.
- Правительство распространяет слухи о настоящих заговорах, чтобы они звучали смешно и неправдоподобно и люди не подозревали, что эти заговоры являются правдой.
- Та сумасшедшая полоса в жизни Майли Сайрус, когда она каталась на шаре и читала рэп, — тщательно спланированная маркетинговая схема, чтобы выбить ее в артисты первой величины.
- Постапокалиптический триллер «Сквозь снег» — это сиквел к фильму «Чарли и шоколадная фабрика».
- Нефтяные и угольные компании инвестировали значительные средства в уничтожение атомной энергетики в качестве их более привлекательной альтернативы. В наши дни существуют конструкции реакторов, которые во много раз безопаснее, чем другие методы производства энергии, и проблема отходов — это то, что можно решить с помощью хорошего финансирования.
- Технически Юрий Гагарин не был первым человеком, отправившимся в космос. Он был первым, кто вернулся оттуда живым.
- Синоптики скупают акции супермаркетов, а затем во много раз преувеличивают опасность надвигающегося зимнего шторма.
- У меня есть теория, что конец света действительно наступил в 2012 году, но совсем не так, как все того ожидали. 2012-й был лучшим годом для человечества, после него же все пошло на спад. И, кажется, так оно и будет продолжаться ровно до тех пор, пока мы все не умрем.
- Верю в то, что за такими постами стоит правительство в попытке выяснить, напали ли мы на их след или нет.
А вы верите в какие-нибудь теории заговора? Что из вышеперечисленного, на ваш взгляд, имеет право на жизнь?
Фото на превью mccrayola / Reddit