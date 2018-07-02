Пользователи сети поделились открытиями, сделанными у себя на работе

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Откуда появляется мякоть в апельсиновом соке? Стоит ли надеяться на ремни безопасности? Нужно ли бегать, чтобы похудеть? Ответами на эти и другие неожиданные вопросы поделились пользователи Imgur под общим заголовком «Сегодня мы узнаем» (We gon learn today). И это не просто факты из интернета: все эти знания они получили на работе.

Мы в AdMe.ru внимательно изучили сообщения от пользователей самых разных профессий и решили поделиться самыми любопытными из них.

1.

В больших казино деньги пересчитывают в комнате с зеркалами на стенах, потолке и на огромном стеклянном столе. Так что слепых зон там нет. @MaxximumB

2.

Всегда пейте воду с вечера и днем перед сдачей крови, даже когда нужно сдавать анализ натощак: это поможет венам набухнуть. @noirrozen4128

3.

Многие виды химического оружия пахнут как обычные вещи. К примеру, фосген — удушающий газ, который пахнет свежескошенной травой. @HandsomeBastard

4.

Большинство людей, получивших крупный денежный куш, потратят его за несколько лет вне зависимости от количества денег. @iheartmfs

5.

Польза скоростных кардионагрузок в снижении веса не доказана, зато точно известно, что они препятствуют набору мышц и потере жира. @ionlyrespondwithagif

6.

Пользование влажными салфетками (даже теми, на которых написано, что их можно смывать в унитаз) в туалете вредно и для частного дома, и для городских канализационных сетей. Это стоит налогоплательщикам кучу денег, которые уходят на устранение засоров. @ThereIsAJifForThat

7.

Пыль внутри вашего компьютера? Это человеческая кожа. @falcon62

8.

Ацетон может полностью высушить вашу кожу за секунды, пользуйтесь им с осторожностью! @AnACTUALdragon

9.

Совет от профессионального грузчика: если вы покупаете телевизор, сохраните коробку от него, потому что это самый безопасный контейнер, который вы можете использовать для его транспортировки. @mcmachack

10.

Типичный актер фильмов для взрослых получает примерно в 10 раз меньше коллег женского пола. @stevenwe

11.

Ремни безопасности спроектированы так, чтобы быть максимально эффективными на скорости до 56 км/ч и для людей весом до 102 кг. На большей скорости увеличится расстояние, на которое вас продвинет вперед, эффективность ремня снизится, а вероятность удариться обо что-то спереди повысится. Подушки безопасности полезны, но только если ремень был пристегнут. @minc3r

12.

Дезинфекция всего, с чем контактируют ваши дети, мешает развитию здоровой иммунной системы и может привести к аллергиям. @TanithRosenbaum

13.

Около 100 % внезапных (не вызванных хроническими заболеваниями) сердечных приступов у сравнительно молодых (40–60 лет) здоровых людей вызвано курением. @pantzonfire

14.

Wi-Fi — это не интернет сам по себе, это способ соединять устройства в сеть без проводов. Если не работает Wi-Fi, это еще не значит, что нет интернета. Эта информация особенно полезна для техподдержки. @Trollsandyoopers

15.

Ваша собака не знает разницы между правильным и неправильным, и единственная причина, по которой она выглядит так, будто ей стыдно, — беспокойство по поводу того, что вы злитесь. @ANUS2K14

16.

Положите авокадо в пакет вместе с бананом. Банан выделяет газ этилен, который позволяет дозреть им обоим. @dijital101

17.

Арахисовое масло маскирует запах алкоголя изо рта примерно на 30 минут. @Pirateblln04

18.

Прокормить 4 африканских слонов стоит около $ 55 тыс. в год. @RaventsTrinity

19.

Апельсиновый сок с мякотью содержит кусочки, добавленные в него при производстве, и никак иначе. @ChopsMcgoo

20.

Если вы говорите на нескольких языках, у вас есть разные личности и тон голоса для каждого из них. @Nuclearred

Бонус

Я занимаюсь фундаментальной физикой элементарных частиц, поэтому не могу сказать вам ничего полезного. @RealScienceMan