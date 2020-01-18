Пользователи сети поделились 19 историями, которые могли произойти с шансом один на миллион

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Иногда кажется, что нет ничего более предсказуемого, чем наша повседневность. Но почитайте истории с сайтов Reddit и Pikabu, например, о сове, неделю прожившей на новогодней елке, или о человеке, который ощущает слова на вкус, и убедитесь, что выдумки голливудских сценаристов и в подметки не годятся реальным событиям.

AdMe.ru готов предоставить доказательства того, что жизнь бывает позакрученнее, чем любой блокбастер. А в конце статьи вас ждет бонус: история про два автомобиля, которые нашли друг друга.

Моя 10-летняя дочь прибежала ко мне в слезах и сказала, что одно из украшений на новогодней елке ее пугает. Я пошла посмотреть и увидела, что на дереве сидит настоящая сова. Мы открыли все двери и окна в надежде, что она улетит, но этого не произошло. Скорее всего, сова просидела там целую неделю с тех пор, как мы купили елку и привезли ее домой. Нам пришлось обратиться в местный центр дикой природы, и один из специалистов помог нам поймать птицу и выпустить ее на волю. © Katie McBride Newman / Facebook

На мой 7-й день рождения мы поехали в Диснейленд. В тот день там разыгрывали машину. Так что на мое 7-летие Микки Маус подарил мне Pontiac Firebird. Правда, я был слишком мал для такого подарка, поэтому он достался моей маме. К тому времени, когда я вырос и получил права, машина уже превратилась в металлолом. © CaptchaGremlin / Reddit

В начале 90-х в меня ударила молния, когда я разговаривал по стационарному телефону. Молния ударила в телефонный провод и через трубку попала мне в ухо. Родители отвезли меня в отделение скорой помощи. Я не мог говорить. Мой мозг знал, что я хочу сказать, но рот не мог этого произнести, я ужасно заикался. Доктор сказал, что я получил хорошую дозу старой доброй электрошоковой терапии. На следующий день я уже мог нормально говорить, но у меня до сих пор ужасно болит голова перед грозой. © orionova89 / Reddit

У меня аллергия на холод. Кожа краснеет, я отекаю, меня тошнит, я могу упасть в обморок. Я не хожу без теплой куртки, если температура ниже 8 градусов, и всегда ношу с собой шприц с сильнодействующим антиаллергеном на случай, если выпью что-то холодное и у меня начнется реакция. © person978 / Reddit

У меня было 8 зубов мудрости. Мой дантист видел такое впервые и позвал всю клинику посмотреть на это чудо. Рентгеновского снимка нет, но вот фото зубов. © IAdventureTimeI / Reddit

У меня очень редкое расстройство — лексико-вкусовая синестезия: я ощущаю слова на вкус. В разговоре вкусы слов смешиваются и чаще всего я чувствую сладкий ореховый вкус — как у мюсли. Вкус приходит, когда я говорю или мысленно произношу слово. Самые вкусные слова — «мир» и «параллель». Самое ужасное — «слалом», у него рыбный привкус. © sunglasses619 / Reddit

Я побывал в двух автомобильных авариях с разницей в 45 минут. В обоих случаях я был пассажиром. © Delanorix/ Reddit

Я выжил при крушении самолета во время экскурсии над пустыней в Западном Китае. Мне было 7 лет, и друг моего отца, пилот, решил показать мне окрестности. Мы летели на старом У-2, который считается одним из самых безопасных. Но он разбился. Пилот не выжил, а я отделался сотрясением, потерял сознание и целый день пролежал посреди песков, в 50 километрах от ближайшего города и аэропорта. Люди, которые нашли меня, занимались высадкой деревьев (так делают, чтобы защитить города от песчаных бурь), и единственной причиной, по которой они свернули со своего обычного маршрута в пустыню, было желание проверить, за какое время в песке испечется яйцо. © yusenye / Reddit

А у меня аллергия на картофель, поэтому никаких чипсов и картошки фри. Никогда не встречал кого-то с такой же аллергией, как у меня © Mannaminne / Reddit

У меня двусторонняя симметричная колобома радужки и сетчатки, поэтому мои зрачки по форме напоминают замочные скважины. Колобома встречается редко, двусторонняя колобома — тем более, не говоря уж о двусторонней симметричной... ну, вы поняли.

© Rainingwaen / Reddit

По необъяснимой причине я полностью оглох на левое ухо. Когда мне было 6, в нем обнаружили кисту и успешно удалили ее. В 12 лет я однажды проснулся с ужасной головной болью и звоном в ухе. Через 3 дня симптомы исчезли, как и мой слух. Врачи много раз проверяли мое ухо, делали МРТ и пришли к выводу, что с ухом все в полном порядке. Ну, если не считать того, что оно не слышит. 1 случай на миллион. © charliebucket99 / Reddit

Однажды я всю ночь проспал в неудачной позе и так сильно защемил нерв в шее, что правая сторона моего тела полностью онемела. Я проснулся от кошмарной боли и не мог ни двигаться, ни говорить. В скорой помощи подумали, что у меня инсульт, а мой доктор сказал, что впервые сталкивается с такой серьезной травмой по такой незначительной причине. Прошло несколько месяцев, прежде чем я снова смог пользоваться правой рукой и ногой, но я все еще иногда чувствую боль и спазмы. © Unknown user / Reddit

Птица чудом протиснулась в эту крошечную щель в потолке и накакала на меня.

© DuhRawChicken / Reddit

Первые 18 лет своей жизни я провел во Флориде. Однажды во время прогулки я случайно наступил на коралловую змею и она укусила меня. Моим родителям сказали, что противоядие находится в 3 часах лета на вертолете, тогда как легочная недостаточность наступит уже через 2 часа. Мы с родителями провели это время вместе, и когда медсестра вошла, чтобы забрать мое бездыханное тело, я был все еще жив. Врачи были потрясены и сказали, что это, возможно, был сухой укус и чтобы я продолжал исповедовать ту религию, к которой принадлежу. © zildjiankill / Reddit

В 90-х годах мой двоюродный брат служил за 1 000 км от Москвы и сбежал из армии из-за дедовщины. Добрался до Москвы, спускается в метро и натыкается на своего командира, который был в отпуске со своей семьей. Тот приказал ему сидеть на лавке, сказав, что сейчас они пойдут на вокзал за билетами и он отвезет его назад в часть, а сам отошел к семье. Он сидит, и в этот момент на него натыкается его мама, которая приехала к сестре погостить в Москву из Краснодарского края, за 2 тыс. км. Про побег она ничего не знала. Она молча хватает брата за руку и втаскивает в поезд. По дороге все выяснилось, они съездили в Минобороны, и брат потом нормально дослужил в другой части. © 123459876 / Pikabu

Не знаю, считать ли это благословением или проклятием, но я очень высокий — 220 см. Только 1 человек из 1,6 млн достигает роста выше 213 см. Но каждый второй обязательно хочет узнать, «как там погода наверху?» © eggburnt / Reddit

Даже не знаю, что сказать после всех этих невероятных историй... Я порезался яблоком.

© CTYCJlO / Pikabu

Я наугад набрал номер аськи и через 2 года женился на своей собеседнице.

© Windhund / Pikabu

Бонус

Парень из США разместил в сети объявление с фотографией своего пикапа — белого с желтым капотом — и просьбой помочь ему с поиском капота, который бы соответствовал по цвету его автомобилю.

В тот же день на его пост откликнулся владелец абсолютно такого же пикапа, но желтого с белым капотом.

Оба, недолго думая, встретились и обменялись деталями своих машин, а потом выставили фото в интернете. Пользователей очаровала эта история. «Современная история любви. Капоты нашли друг друга», «Эта история лучше, чем „Сумерки“», «И жили они долго и счастливо», — писали в комментариях.