14 открытий интернет-пользователей, о которых хочется срочно рассказать всему миру

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Наблюдательность — отличное качество, которого у пользователей соцсетей хоть отбавляй. Кто-то заметил, что выступы в морозилке нужны, чтобы разместить поддоны вертикально. Другой поделился способом, который поможет быстро починить застежку на молнии. Так или иначе все эти мелочи делают жизнь интереснее.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо этих открытий, среди которых каждый сможет найти для себя что-то полезное.

«Сегодня узнала, что женщина на картине „Американская готика“ не жена фермера, а его дочь»

Оказывается, спасательным плотом для Роуз в «Титанике» послужила не дверь, а обломок дверной рамы из гостиной

«Для меня стало открытием, что существуют насадки на кошачьи когти»

Мыши-малютки едят пыльцу и иногда даже засыпают внутри цветов

Быстрый и простой способ починить застежку

Между прочим, далматинцев в одноименном фильме похитили будущий доктор Хаус и Артур Уизли

Если написать на упаковке таблеток дату и время, можно избавиться от проблемы: «А я сегодня уже принимал лекарство или нет?»

У вас ведь тоже такая есть?

Вы можете сделать так, если по ошибке оставили ключи в машине

«Сегодня во время посещения Русского музея с большим удивлением узнал, что у Малевича есть не только „Черный квадрат“, но и „Красный квадрат“, и „Черный круг“, и „Черный крест“»

«Оказывается, свежий миндаль — зеленый и ворсистый»

«А когда вы для себя открыли, что выступы в морозильной камере нужны, чтобы ставить поддоны с мясом вертикально?»

Вот как можно самостоятельно застегнуть молнию на платье

Бонус: когда случайно обнаружил нового «Мстителя»

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