14 открытий интернет-пользователей, о которых хочется срочно рассказать всему миру
Наблюдательность — отличное качество, которого у пользователей соцсетей хоть отбавляй. Кто-то заметил, что выступы в морозилке нужны, чтобы разместить поддоны вертикально. Другой поделился способом, который поможет быстро починить застежку на молнии. Так или иначе все эти мелочи делают жизнь интереснее.
Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо этих открытий, среди которых каждый сможет найти для себя что-то полезное.
«Сегодня узнала, что женщина на картине „Американская готика“ не жена фермера, а его дочь»
Оказывается, спасательным плотом для Роуз в «Титанике» послужила не дверь, а обломок дверной рамы из гостиной
«Для меня стало открытием, что существуют насадки на кошачьи когти»
Мыши-малютки едят пыльцу и иногда даже засыпают внутри цветов
© FrederDesmette / Bios Photo /East News © Steve Downer / ardea.com / EAST NEWS © ominthe_ / twitter
Быстрый и простой способ починить застежку
Между прочим, далматинцев в одноименном фильме похитили будущий доктор Хаус и Артур Уизли
Если написать на упаковке таблеток дату и время, можно избавиться от проблемы: «А я сегодня уже принимал лекарство или нет?»
У вас ведь тоже такая есть?
Вы можете сделать так, если по ошибке оставили ключи в машине
«Сегодня во время посещения Русского музея с большим удивлением узнал, что у Малевича есть не только „Черный квадрат“, но и „Красный квадрат“, и „Черный круг“, и „Черный крест“»
© KaM_KocTonpaB / twitter © Kazimir Malevich / Wikimedia Commons © Kazimir Malevich / Wikimedia Commons
«Оказывается, свежий миндаль — зеленый и ворсистый»
«А когда вы для себя открыли, что выступы в морозильной камере нужны, чтобы ставить поддоны с мясом вертикально?»
Вот как можно самостоятельно застегнуть молнию на платье
Бонус: когда случайно обнаружил нового «Мстителя»
Какие факты вы бы добавили в нашу подборку наблюдений?
Фото на превью LiyahLand / twitter