20 свадебных снимков, которые десятилетиями пылились в старых альбомах. А потом их наконец явили миру

Свадебные фото всегда занимают особенное место в семейном архиве. Хочется к ним возвращаться и пересматривать, показывать их родным и друзьям. И чем больше времени прошло с момента бракосочетания, тем такие снимки интереснее, ведь на них запечатлены не только счастливые моменты чьей-то жизни. На них — ушедшая эпоха.

Мы в AdMe.ru любим рассматривать старые фотографии. Нам кажется, что это отличный способ окунуться в атмосферу минувших лет и представить себе, как жили и о чем мечтали изображенные на них люди.

«Бабуля и дедуля в день их свадьбы ровно 70 лет назад»

«Моя бабушка, 1954 год»

«Дедушка и его вторая жена в 1953-м. Ей тогда было за 30 и она не могла поверить, что этот в прошлом лихой пилот, а ныне мужчина с хорошей карьерой выбрал ее»

«Тем более что его бывшую все называли удивительной красоткой, а она никогда не считала себя привлекательной».

«Мои предки, Генри Джон и Мэри Элис, 25 ноября 1902 года»

«1930-е годы. Двойная свадьба. Когда сестра-близнец моей бабушки объявила, что выходит замуж, бабуля решила, что ей тоже надо. И нет, женихи не были братьями»

«Мои бабушка и дедушка в день их свадьбы в 1952 году. Бабуля не могла позволить себе белое платье, поэтому просто надела лучшее, что у нее было»

«Мои потрясающие бабуля и дедуля поженились в 1958 году»

Ваша бабушка так похожа на Джулию Робертс! © Revolutionary_Ice274 / Reddit

Никогда раньше этого не замечала, а сейчас вижу. © Misspumpkinz / Reddit

«Это родители моего папы, 1969 год»

«Прапрабабушка и прапрадедушка в 1915 году. А через 3 месяца у них родилась дочь»

«Бабуля в 1970-м»

«1950-е, маленький французский город. Это платье бабушка сшила сама»

«Нью-Йорк, 1940-е. Мой дедушка был ниже бабушки, поэтому он тут стоит на ящике, спрятанном за ее платьем»

«Свадебное фото бабушки и дедушки. И да, она вышла замуж в черном платье»

«Мои прабабушка и прадедушка. Италия, 1933-й»

«1920-е годы. Жениху 20 лет, а невесте — 19. Их свела сваха, а первое и единственное их свидание было в продуктовом магазине. Но они всю жизнь провели вместе»

«Бабушка в день ее свадьбы в 1951 году»

Подождите-ка, почему невеста улыбается только в отражении зеркала? © Ettttu / Reddit

«1920 год, Германия. Мои прадедушка и прабабушка»

«Бабуля и дедуля, 1948 год»

«Моя прабабушка в день своей свадьбы. На фото она слева. Это 1914 год, и ей 15»

«Дедушка с бабушкой в день их свадьбы в 1963 году. Он был известным автостроителем, а она — флористом»

«Дедушке недавно исполнилось 18, а бабушке — только 17. Ее маме даже пришлось подписать разрешение, чтобы они смогли пожениться. Они полвека были вместе, хоть со временем она и перестала выносить его образ жизни — байкера и любителя машин. А он терпеть не мог, когда его отчитывали за то, что по радио вечно играет классический рок. Я любила их обоих, даже когда они уже разошлись».