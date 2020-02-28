Пользователи сети и авторы AdMe.ru рассказали, что творит с их сообщениями беспощадная автозамена
Электронные сервисы созданы для того, чтобы облегчить нам жизнь. Но на деле все оказывается сложнее, и автозамена вместе с голосовым набором частенько ставят нас в неловкие ситуации и вызывают весь спектр реакций — от раздражения до безудержного хохота. Почитайте о налоге на самообожание, сладких псах, скидках для изменников и кормлении кота грудью, чтобы убедиться, что автоматические подсказки порождают настоящие шедевры.
Отсмеявшись над историями пользователей и коллег-авторов, мы в AdMe.ru решили, что эти ляпы понравятся и вам. А в конце статьи вас ждет бонус — опечатка, которая превратилась в слово, характеризующее всех нас (ну почти).
- Договорились с подругой встретиться в кафе. Я опаздываю и пишу ей: «Я опоздаю на 10 минут, если хочешь есть, заказывай. Я святая, есть не буду». Я хотела написать «сытая», но автозамена решила иначе.
- Мы с парнем только начали встречаться, еще период романтики, и оба такие стеснительные. Я прилетала из отпуска, и он хотел меня встретить. Я ему пишу: «У меня рейс в 19:50». Т9 заменил слово «рейс» на «секс», а я этого не заметила и отправила. В итоге получается такой разговор.
Я: «У меня секс в 19:50».
Он: «Хорошо... А я там буду?»
Я (совсем не понимая, почему он так спросил, если сам предложил меня встретить): «Ну если хочешь, будешь».
Он: «А будет еще кто-то?»
Я: «Ну вообще нас человек 200, это же чартер».
И тут я решила перечитать все сообщения. После чего была готова убиться головой об стену. Благо парень оказался с чувством юмора.
- Что вы все про T9. Экранная клавиатура от Google — вот где сияние электронного разума! Пишу маме: «Ты кота...» Программа подставляет: «уволила». Вздыхаю, исправляю на «покормила». Google услужливо предлагает продолжение: «грудью». © PivBear / Pikabu
- Коллега-журналист писала большой экономический текст. Автозамена на ее MacBook вместо «налога на самообложение» выдала «налог на самообожание», а вместо «цены на нефть» — «цены на месть».
- Я преподаю английский. Сегодня автозамена превратила «герундий» в «георгий». Так мой студент узнал, что георгий имеет множество функций, может быть активным и пассивным и его очень легко использовать. © hovrashe / Twitter
- Голосовой набор никак не может справиться с именем моего мужа: его зовут Гамлет. Как только он его не обзывал! В конце концов назвал его Магомед Расул. Я так мужа везде и переименовала, после того как совладала с истерикой от смеха.
- У меня есть знакомая, которая часто путешествует и в поездках знакомится с парнями из Tinder, чтобы они поводили ее по городу. Типа бесплатно и ни к чему не обязывает, и им тоже интересно пообщаться с иностранкой. И как-то она вместо «I need a guide» отправила «I need a God» из-за автозамены. По ту сторону экрана было столько восторгов, что теперь она делает эту «ошибку» специально.
- Знакомая рассказывала, что, когда она искала мастера для постройки дома, в переписке отправила ему примерно такой текст: «Я хочу 2-этажный дом с летней кухней и двумя спальнями». Вот только автозамена подставила Р вместо П в «спальнях». Ей пришел ответ: «Ок. А санузлы должны быть на разных этажах?»
- Приходит мне как-то раз на работе сообщение от коллеги: «Доча, у меня сетевая папка не открывается». Я, конечно, понял, что ее самостоятельный смартфон поменял мое имя Дима на часто набираемое слово «доча». Но все равно сначала возмутился, так как я далеко не доча, а 33-летний инженер мужского пола. Конечно же, я ответил: «Сейчас, мамуля, гляну», — и пошел исправлять проблему. Когда пришел в ее кабинет, «мамуля» уже сидела вся красная, но веселая. Так и зовем теперь друг друга: она меня — доча, я ее — мамуля. © Dimon315 / Pikabu
- Бывшую девушку моего друга звали Юля, и каждый раз, когда я хотела написать ее имя, телефон исправлял на неприличное слово, начинающееся на Б. Друга это жутко бесило. Через какое-то время они расстались, и он нашел новую пассию. Ее зовут Оля.
- Люблю выпечку и активно делюсь рецептами. Недавно отправил знакомой рецепт творожных плюшек. Надиктовывал, вроде все проверил, а уже после отправки увидел, что последняя фраза «завернуть как плюшки» превратилась в «завернуть как клюшки». «Ничего страшного, — подумал я, — и так поймет». Через пару дней получаю фотки выпечки и с удивлением вижу, что трубочки теста на конце загнуты в форме клюшек. Теперь всегда тщательно проверяю то, что пишу. © certero / Pikabu
- Моя история — про большой палец в мессенджере на фейсбуке. Когда прокручиваешь сообщения, постоянно нажимается этот дурацкий палец и невпопад вклинивается в чат. Однажды подруга написала, что у нее бабушка умерла, а от меня в ответ пришел здоровенный такой лайк.
- Благодаря автозамене я стала желать друзьям и знакомым сладких псов, примятых сов и помойной ночи. © Лариса Орехова / Facebook
- Помогаю одному владельцу бара размещать рекламу его заведения на разных ресурсах. Попросил он повесить баннер, где обещают скидки именинникам. Сегодня присылает скрин с ошибкой и рассказывает историю. Пришла в бар парочка, и мужчина говорит: «Мы любовники, какие для нас есть спецпредложения?» Официант ничего не понимает. Тут мужик достает телефон и показывает рекламу, где написано: «Спецпредложения для ИЗМЕННИКОВ». Скидку сделали, конечно. © DIMITROV / Pikabu
Бонус
А вы попадали в веселые или неловкие ситуации из-за автозамены или голосового набора?