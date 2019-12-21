16 человек, которые не побоялись показать, насколько разными они бывают

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У каждого из нас есть сотни фото самих себя в телефонах и на фотоаппаратах. И далеко не все они идеальные, но эти снимки мы стараемся никому не показывать. А пользователи твиттера не побоялись поделиться такими кадрами, причем сравнив их с идеальными снимками, и запустили целый флешмоб «Я vs. Тоже я».

Мы в AdMe.ru поразились самоиронии каждого героя статьи и решили показать вам наиболее впечатляющие сравнения.

На свадьбе и после нее мы обычно совершенно разные люди

На людях и дома мы тоже абсолютно разные

А иногда и на людях нас не узнать

«Да, я не всегда такой мачо, как на первом фото»

Любовь — это вытаскивать сотни шпилек из ее прически

Когда умеешь быть и моделью, и приколистом

Такими сравнениями невозможно не гордиться

Умение перевоплощаться прокачано до максимального уровня

«Мы едем на свадьбу vs. Мы возвращаемся со свадьбы»

Вам тоже кажется, что это два разных человека?

Когда с парнем можно и попозировать, и не бояться быть смешной

Все мы до вечеринки выглядим гораздо лучше, чем после

«Я только пришла в гости к парню vs. Я выхожу из дома парня»

«Я в выходные и я в будние дни»

Магия сборов: после и до

«Я в инстаграме и я в реальной жизни»