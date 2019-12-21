16 человек, которые не побоялись показать, насколько разными они бывают
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У каждого из нас есть сотни фото самих себя в телефонах и на фотоаппаратах. И далеко не все они идеальные, но эти снимки мы стараемся никому не показывать. А пользователи твиттера не побоялись поделиться такими кадрами, причем сравнив их с идеальными снимками, и запустили целый флешмоб «Я vs. Тоже я».
Мы в AdMe.ru поразились самоиронии каждого героя статьи и решили показать вам наиболее впечатляющие сравнения.
На свадьбе и после нее мы обычно совершенно разные люди
На людях и дома мы тоже абсолютно разные
А иногда и на людях нас не узнать
«Да, я не всегда такой мачо, как на первом фото»
Любовь — это вытаскивать сотни шпилек из ее прически
Когда умеешь быть и моделью, и приколистом
Такими сравнениями невозможно не гордиться
Умение перевоплощаться прокачано до максимального уровня
«Мы едем на свадьбу vs. Мы возвращаемся со свадьбы»
Вам тоже кажется, что это два разных человека?
Когда с парнем можно и попозировать, и не бояться быть смешной
Все мы до вечеринки выглядим гораздо лучше, чем после
«Я только пришла в гости к парню vs. Я выхожу из дома парня»
«Я в выходные и я в будние дни»
Магия сборов: после и до
«Я в инстаграме и я в реальной жизни»
А у вас есть подобные сравнения, которые наглядно доказывают, что у всех есть как идеальные фото, так и не очень?