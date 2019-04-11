Пользователи Reddit рассказывают о научных открытиях, которые мы пропустили. И здесь есть что почитать

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Вы знали, что врачи уже изобрели вакцину от кариеса? А то, что исследователям удалось получить сперматозоиды из женского спинного мозга? Неудивительно, если об этих новостях вы слышите впервые. За массой сюжетов о политике и шоу-бизнесе такие вещи легко теряются. Но пользователи Reddit решили это исправить и рассказали о научных прорывах, которые, по их мнению, не получили должного внимания.

Мы в AdMe.ru не привыкли верить всему на слово, поэтому тщательно проверили все изложенные факты. В эту статью вошли только те новости, которым нашлись убедительные доказательства.

1. Врачи вылечили шизофрению с помощью пересадки костного мозга

Пользователь HockeyCannon рассказал о том, как у японца, больного шизофренией, обнаружили рак крови. Чтобы спасти пациенту жизнь, врачи решили провести химиотерапию и пересадку костного мозга. Первая процедура была направлена на ослабление иммунитета, вторая — на его перезагрузку. Удивительно, но после трансплантации признаки психического расстройства у парня исчезли и больше не появлялись. Этот случай дал ученым основания полагать, что шизофрения и подобные ей заболевания могут быть следствием сбоя в иммунной системе организма. Стоит отметить, что предположения о связи иммунитета и психического здоровья человека появились еще в XIX веке, когда врачи заметили, что при лихорадке у пациентов психиатрических клиник исчезает бред. Теперь в этой области ведутся обширные исследования.

2. Ученые научились выращивать зубы на месте выпавших

Девушка по имени LadyKarmatic напомнила, что ученые уже научились выращивать новые зубы из стволовых клеток. Это можно делать двумя путями: растить зуб в лаборатории и затем имплантировать пациенту либо «сажать» клетки непосредственно в десну и растить зуб на месте выпавшего. Исследователи уже не раз успешно протестировали эти способы на грызунах. Осталось опробовать новую технологию на людях. Если испытания также пройдут успешно, новый метод позволит отказаться от искусственных имплантов в стоматологии.

3. Найден новый вид касаток

Пользователь g_citrano рассказал о том, как группа исследователей во главе с ученым Робертом Питманом обнаружила необычных касаток недалеко от Антарктиды. Эти особи отличаются от своих уже известных собратьев более скромными размерами тела, а также округлыми головами и острыми плавниками. Ученым удалось взять образцы ДНК этих млекопитающих, и в ближайшее время будет установлено, являются ли животные новым видом китов-убийц или это только разновидность уже известной «породы». До тех пор, пока в этом вопросе не будет определенности, этих созданий будут называть касатками типа D.

4. На Луне проросли семена хлопка

Пользователь под ником SlateCrimson поделился новостью о том, что китайские исследователи отправили на обратную сторону Луны аппарат «Чанъэ-4» с семенами риса, хлопка, рапса и картофеля. А вскоре стало известно, что хлопчатник дал всходы. Это первое растение, которое смогло взойти на Луне (ранее подобные опыты проводились только на бортах космических станций). По мнению ученых, результаты этого исследования стали очередным шагом на пути к долгосрочному освоению космоса.

5. В Корее поставили на поток клонирование умерших питомцев

Многие из нас до сих пор относятся к новостям о клонировании животных как к чему-то из области научной фантастики. А между тем уже есть организации, для которых работа с клонами давно превратилась в обыденность, напомнил пользователь jetoler. И один из примеров — корейская компания Sooam Biotech Research Foundation, которая занимается тем, что возвращает хозяевам копии их скончавшихся питомцев. «Если ваша собака умерла, оберните ее тело во влажные полотенца и поместите в холодильник (только не в морозильную камеру). Помните, что у вас есть 5 дней до того, как необходимые нам клетки станут непригодными для клонирования» — говорится на сайте клиники. Звучит просто. Правда, пока услугу нельзя назвать доступной. Клонирование одного песика стоит $ 100 тыс.

6. Ученые создали вакцину от кариеса

Девушка под ником LadyKarmatic также обратила внимание на то, что еще целых 2 года назад ученые объявили о создании вакцины, предотвращающей появление кариеса. Но вряд ли вам об этом рассказывал ваш стоматолог, верно? На самом деле нам с вами прививку поставить пока нельзя, так как ее создатели лишь готовятся к испытанию на людях. Но тесты на грызунах уже показали высокую эффективность препарата. Как он действует? В полость рта пациента заносится гибридный белок KF-rPAc, выведенный из бактерий, вызывающих кариес, и кишечной палочки. Это провоцирует выработку иммунитета на кариозные микроорганизмы Streptococcus mutans. В дальнейшем они уже не смогут навредить зубам, потому что спровоцируют иммунный ответ и будут уничтожены.

7. Насекомые оказались на грани вымирания

Ученые провели масштабное исследование, благодаря которому выяснили, что количество насекомых на планете стремительно сокращается. С такими темпами достаточно всего 100 лет, чтобы на Земле вообще не осталось этого класса животных. Об этом рассказал пользователь Donutsareagirlsbff. Причиной постепенного вымирания является современный подход человека к ведению сельского хозяйства: насекомых убивают пестициды и химические удобрения. Кроме того, отрицательно на их численности сказываются климатические изменения и заражение патогенами. В зоне наибольшего риска бабочки, мотыльки, пчелы, осы, шмели и другие перепончатокрылые и чешуекрылые насекомые. Высокой опасности подвержены также жуки-навозники. Ученые отмечают, что вымиранием насекомых беды не ограничатся: следом погибнут опыляемые растения и насекомоядные животные.

8. Врачи научились лечить сахарный диабет 1-го типа

К этой новости решил привлечь внимание пользователь dillydallyally97. Метод уже опробован на грызунах. В рамках эксперимента исследователи смогли вырастить из стволовых клеток панкреатические островки, ответственные за выработку в организме инсулина. Затем их пересадили подопытным мышам, больным сахарным диабетом. Такая терапия помогла, и животные излечились от недуга. Теперь создатели этого метода намерены получить разрешение, чтобы протестировать лечение на людях.

9. Первым признаком наступления болезни Паркинсона оказался запах

Пользователь Downtown_Perspective рассказал о том, что на свете существуют люди, которые могут учуять чью-то предрасположенность к болезни Паркинсона по запаху. Притом делают они это примерно за 15 лет до того, как недуг проявит себя. Одна из таких женщин, 67-летняя Джой Милн, помогла ученым из Маcсачусетского университета разработать эффективный тест, который позволяет определить приближение болезни задолго до появления первых симптомов. Ученым уже было известно, что сальные железы людей с болезнью Паркинсона в избытке вырабатывают жировой секрет. Исследователи предположили, что именно он и имеет отличительный запах. Их догадки подтвердились: в кожном сале страдающих от упомянутой болезни людей нашли в высокой концентрации 10 молекул, которые придавали телу специфический аромат.

10. Врачи теперь могут в короткий срок выращивать новую кожу на месте ожогов

Пользователь redthunder97 решил обратить внимание на новость о том, что медики научились выращивать кожу на месте ожогов при помощи специального гидрогеля. Притом поврежденная ткань при данном лечении восстанавливается без рубцевания всего за пару недель. Гидрогелевый раствор готовится на основе родных клеток пострадавшего и наносится непосредственно на поврежденный участок тела.

11. Исследователи смогли добыть сперматозоиды из женского спинного мозга и яйцеклетки — из крови

SmashaTheSquirrel поделился с другими пользователями не таким уж и свежим фактом, который тем не менее удивил многих участников обсуждения. Он рассказал, что генетики научились получать сперматозоиды из костного мозга как мужчин, так и женщин. Этот метод способен позволить однополым женским парам иметь биологически общих детей. А сейчас ученые работают над тем, чтобы научиться выращивать яйцеклетки на основе крови. Если их опыты пройдут успешно, вскоре диагноз «бесплодие» может кануть в Лету.

Когда читаешь такие новости, начинает казаться, что все мы уже давно живем в будущем, о котором когда-то могли лишь фантазировать. Скажите, есть ли у вас в памяти факты, которыми можно было бы дополнить этот список?