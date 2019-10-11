Пользователи Reddit рассказали о загадочных воспоминаниях из детства, которые достойны серии «Секретных материалов»

Юта, мне 7 лет, я ночую в дедушкином доме. Спать не хочу, поэтому в районе полуночи спускаюсь вниз и начинаю играть со своими машинками. Тут приходит мой двоюродный дедушка и присоединяется к игре. Я упоминал, что он умер, когда мне было 2? Так вот, он действительно умер. Мы играем где-то час, и он выбирает себе Lincoln, потому что это его любимая марка автомобиля. Потом он уходит, чтобы не опоздать на поезд, я же иду спать. На следующее утро спросил бабушку с дедушкой, когда двоюродный дед снова придет поиграть, и они расстроились, потому что в последний раз видели его еще до моего рождения и не хотели иметь с ним ничего общего. Он считался в семье паршивой овцой, и при мне о нем никогда не говорили. Но я рассказал им об игре и показал выбранную им машинку. Никогда не встречал его, потому что он умер, когда мне было 2, но он действительно водил Lincoln MKVII и работал машинистом компании Union Pacific. До сих пор не знаю, что тогда случилось, но помню, что однажды ночью играл с отличным парнем, который назвался моим двоюродным дедом, а потом просто ушел через заднюю дверь. © Stratiform