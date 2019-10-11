Пользователи Reddit рассказали о загадочных воспоминаниях из детства, которые достойны серии «Секретных материалов»
У большинства людей сохраняются только очень яркие воспоминания о знаковых моментах из их детства. Конечно, важным для ребенка может стать что угодно — от случайно увиденной в центре города совы до участия в исторических событиях. Но некоторые уже взрослые люди даже спустя много лет не могут найти логического объяснения своим отдельным воспоминаниям.
Мы в AdMe.ru любим интригующие истории, но еще больше нам нравится делиться ими с нашими читателями, так что готовьтесь поломать голову.
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Только сосед смог прийти на вечеринку в честь моего дня рождения, потому что внезапно началась сильная метель. Помню тот день и снег очень ясно, но я родился в июле. © eggsleggs
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Мне было 4–5 лет. Я стоял у входной двери, увидел, как папа пришел домой, поставил портфель и подошел к маме, чтобы поцеловать ее в щеку. Но вдруг входная дверь открылась снова и опять появился мой отец. Я взглянул на место, куда он только что поставил портфель, — там было пусто. Тогда я испуганно оглянулся и сказал: «Но ты же только что сделал это!» © FaithWestman
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В детстве мог управлять своими снами, поэтому всегда с нетерпением ждал, когда можно будет лечь спать. Мне часто снился светловолосый мальчик, мой ровесник. Мы всегда играли на детской площадке у высокой стены. Однажды мне приснилось, что мы решили узнать, что же находится за ней, забрались на дерево, тот мальчик спрыгнул на стену, помахал мне рукой и ушел за нее. После этого я разучился управлять снами. © alexsalad
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На 95 % уверен, что меня сбила машина, когда мы с мамой переходили дорогу. Горел красный свет, мы не были на пешеходном переходе. Помню, как буквально упал на капот наехавшего на меня автомобиля. Но я не пострадал. Это воспоминание всплывало в моей голове раз за разом. Годами. Но мама клянется, что ничего такого не было. Думаю, она врет. © threeofbirds121
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В детстве у меня был одноклассник, уверявший, что он вампир. Я сказал ему, что поверю, только если увижу, как его глаза светятся в темноте. Мы пошли в ванную, я выключил свет... Его глаза светились. Это напугало меня до чертиков, так что я распахнул дверь, выскочил наружу, запрыгнул на велосипед и уехал от своего дома так далеко, как только смог. Когда я наконец вернулся домой, одноклассника там уже не было, а мой папа был очень недоволен тем, что я бросил друга. © aquias27
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Четко помню, как ночевал в офисном здании на юге Лондона, а моя мама спала на надувном матрасе. Помню, что смотрел в окно и грустил. Годы спустя ехал мимо и ощутил сильную потребность остановиться возле одного здания. На 100 % уверен, что это было то самое. Каждый раз, когда проходил мимо, чувствовал себя странно. Мама говорит, что ничего такого не было, остальные ее поддерживают. © cardboardshrimp
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В детстве жил только с мамой. Иногда, например на каникулах или в выходные, я оставался дома один, потому что она работала. Мне было 7 лет, и я отчего-то страшно боялся нападения серийного убийцы. Поэтому я запирался на весь день в комнате с запасом еды, почти не пил, чтобы не ходить в туалет, и старался не выдавать себя ни звуком, ни светом. Примерно год ничего не происходило, я подуспокоился, но продолжал запирать дверь спальни. И вот однажды я услышал, как кто-то хлопнул дверью, а потом послышались торопливые тяжелые шаги и шуршание. Я вышел из комнаты только на закате. Маме ничего не сказал. Возможно, это она сама забежала домой за забытой вещью, или то был сосед, или неудачливый вор, не нашедший, чем поживиться, но мне до сих пор интересно, что же тогда случилось. © manlikerealities
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Одно из моих первых воспоминаний: мне года 3–4, играю на улице и прячусь в кустах. Какой-то жук (подозреваю, что это был паук) ползет по стене рядом со мной, я наклоняюсь, чтобы схватить его, и тут кто-то останавливает мою руку. Помню, что ужасно испугался, сразу обернулся, но кругом не было ни души. Не верю ни в Бога, ни в ангелов, и мне до сих пор интересно, был ли это сон, потому что другого приемлемого объяснения этому случаю придумать не могу. © SurpassedYou
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Я лежал в постели, пытаясь уснуть. Внезапно из книжного шкафа высунулась рука призрака и схватила одну из книг. Сначала я испугался, но потом убедил себя, что сплю. Когда я проснулся следующим утром, той книги не было в шкафу. Я ее так и не нашел. © DeathSpiral321
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Мне тогда было 3–5 лет. Однажды проснулась в кемпинге и увидел свисающий с лампы кошачий хвост. Он то высовывался из абажура, то втягивался обратно, а потом начал издавать ухающие звуки, подманивая меня. Я страшно разволновалась. Не помню, заглядывала ли под абажур потом, но сейчас думаю, что просто переутомилась тогда. © DoggoPunch
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Однажды нам с сестрой приснился одинаковый страшный сон. Тогда мы приехали на виллу и поселились в одной комнате, а потом вдруг проснулись. Окно отчего-то было распахнуто. Я заметила, что сестра не спит, и начала рассказывать свой сон, а сестра подхватила. В том кошмаре в окне появилось жуткое существо, похожее на быка, но его черная шкура была будто из блестящей пластиковой чешуи. Существо направило на лампу странный прибор, и та начала раскачиваться. Нам обеим было слишком страшно, чтобы встать и закрыть окно, поэтому мы позвали маму, которая пришла, захлопнула створку и успокоила нас. Мы обсуждали сон следующие несколько месяцев, но так и не поняли, как нам могло присниться нечто совпадающее до мелочей. © AmunPharaoh
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Трое моих братьев клянутся, что видели, как мой отец борется на заднем дворе с анакондой или другой огромной змеей. Отец все отрицает, но у них у всех совершенно одинаковое воспоминание об этом. © stopbeingatotalbitch
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Мы жили в сельской местности, поэтому я неплохо разбирался в диких птицах и видел достаточно орлов и сов, чтобы различать их даже с большого расстояния. Однажды мы ехали домой, и тут папа указал на один из столбов линий электропередачи у дороги. На его вершине я увидел нечто огромное. Оно выглядело выше меня. Слишком коренастое для журавля, слишкое большое для орла или стервятника. До него было примерно полмили, поэтому детали я разглядеть не успел — пока доехали, оно уже улетело. Никогда больше не видел ничего подобного. Эта штука, кажется, была больше нашего автомобиля. Папа до сих пор убежден, что мы видели птеродактиля. Бабушка считает, что это была громовая птица. © NoNameShowName
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Помню, что однажды, будучи совсем маленькой, проснулась ночью и одна из моих плюшевых зверушек ползла по мне. Я и пошевелиться не могла, пока она не доползла до груди. Не могу забыть это. © TicklesMcFancy
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Мы с друзьями ходили в дом с призраками, надеясь увидеть что-нибудь странное. И увидели. Это огромное здание, и мне всегда было непонятно, почему кто-то просто оставил его гнить. Там явно никто не жил, поэтому мы испугались, когда во всех комнатах зажегся свет. Мои друзья до сих пор уверяют, что видели фигуру, которая носилась по зданию туда-сюда с невероятной скоростью. Я не видел, но, когда они побежали, рванул следом, как Усэйн Болт. Они все еще говорят, что это было, у меня нет причин сомневаться. Так что мы или столкнулись с чем-то сверхъестественным, или случайно заметили бродягу, которому нравится вкручивать лампочки в заброшенных особняках и потом бегать по комнатам, чтобы пугать случайных зрителей. В любом случае я к тому дому больше никогда не подойду. © Loozka
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Отчетливо помню, что видел лепрекона в коридоре нашего дома. Это так разозлило меня, что я разбудил маму, крича, что дома кто-то есть. Мы с кухонными ножами ходили по комнатам, но так и не нашли это юркое мелкое созданье. © scroopiedo
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Отучилась со 2-го класса до 10-го. Помню, как завела в школе друзей и просто жила как обычно. Все внезапно закончилось, когда мое имя объявили на выпускном. Я проснулась в середине ночи и все еще была второклашкой. Понадобилось некоторое время, чтобы окончательно признать: 10 лет воспоминаний больше не имели никакого значения. Даже не пытаюсь это объяснить. © C0AL1T10N
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У меня есть невероятно яркие воспоминания о том, как мы с братом 13 лет назад стояли на крыше сарая на заднем дворе. Мы поднялись туда, а потом летали метрах в 10 над травой. В конце концов мы испугались, что никогда не сможем приземлиться, и вернулись обратно. Повторить полет, конечно, не удалось. Лучшее в этом то, что мой брат тоже помнит, как мы летали, и наши воспоминания совпадают до мелочей. Объяснения мы не нашли до сих пор. © dawn_jelly
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Юта, мне 7 лет, я ночую в дедушкином доме. Спать не хочу, поэтому в районе полуночи спускаюсь вниз и начинаю играть со своими машинками. Тут приходит мой двоюродный дедушка и присоединяется к игре. Я упоминал, что он умер, когда мне было 2? Так вот, он действительно умер. Мы играем где-то час, и он выбирает себе Lincoln, потому что это его любимая марка автомобиля. Потом он уходит, чтобы не опоздать на поезд, я же иду спать. На следующее утро спросил бабушку с дедушкой, когда двоюродный дед снова придет поиграть, и они расстроились, потому что в последний раз видели его еще до моего рождения и не хотели иметь с ним ничего общего. Он считался в семье паршивой овцой, и при мне о нем никогда не говорили. Но я рассказал им об игре и показал выбранную им машинку. Никогда не встречал его, потому что он умер, когда мне было 2, но он действительно водил Lincoln MKVII и работал машинистом компании Union Pacific. До сих пор не знаю, что тогда случилось, но помню, что однажды ночью играл с отличным парнем, который назвался моим двоюродным дедом, а потом просто ушел через заднюю дверь. © Stratiform
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Я проснулся с черным пятном на тыльной стороне моей правой ладони. Когда я попытался стереть его, оно начало медленно двигаться, пока не оказалось на плече. Мне, конечно, никто не верит. Но есть 3 момента. Во-первых, в младенчестве у меня не было родимого пятна на плече. Во-вторых, у моих двоюродной и сводной сестер есть родимые пятна на том же месте. И все было бы нормально, но, в-третьих, я полинезиец и усыновлен, а они обе белые. © firetruck421
Какие необъяснимые истории происходили с вами?