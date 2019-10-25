Пользователи Reddit рассказали о правилах, которым следуют все парни (Мы и не знали, что они так заморачиваются)
Любой мало-мальски воспитанный мужчина знает и, мы надеемся, соблюдает простые правила вежливости: уступить место в автобусе беременной женщине, помочь бабуле донести тяжелые сумки, не обижать слабых. Но, оказывается, существует еще и тайный кодекс, которому следуют все парни на свете.
Мы в AdMe.ru изучили мнения пользователей Reddit и Quora и обнаружили, что у представителей сильной половины человечества есть целый набор неписаных правил.
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По возможности не пользуйся соседним [с другим мужчиной] писсуаром. © K-Dog7469
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И никаких разговоров. Вряд ли существует настолько срочное дело, что ты не можешь потерпеть 30 секунд, пока вы оба не закончите. © DLGroovemaster
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На днях какой-то парень подошел ко мне в мужском туалете и, опустив глаза, сказал, что у меня очень красивые часы. Чертовски странно, но я счел это за комплимент. © Vlad-TheInhaler
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Если с твоим другом случилось что-то трагическое, первое, что ты должен сделать, — удалить историю его браузера. © Oversizedlawyer
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У тебя должен быть хотя бы один костюм. Его можно надевать на свадьбу, похороны, выпускной и другие торжественные события. Плюс ты будешь выглядеть очень горячо.
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Нам приходится быть крутыми, даже если этот паук очень, блин, страшный. © SLEEP_CRITIC
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Кстати, у меня есть правило насчет насекомых и пауков. Если я увидел какую-нибудь букашку в первый раз и она мне не мешает и не лезет в мою еду, то мы забудем об этом. Но если я увижу насекомое еще раз — ему конец. Правда, это не касается пчел и ос. Я сделаю все возможное, чтобы не убивать пчел (по очевидным причинам). С осами наоборот: только смерть и никакого второго шанса. © Snivic
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Если друг покупает вам выпивку, вы не должны возвращать ему деньги. Просто угостите его в следующий раз. © Mr_RandomThoughts
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Не делай предложение руки и сердца на чужой свадьбе. © LongliveLazarus
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Если твой бро умирает во время жима лежа, положи ему на штангу еще веса и позвони 911. © notreallysrs
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Когда вы сталкиваетесь с парнем в такой же, как у вас, одежде, то просто даете пять. © Mr_RandomThoughts
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Вы забыли сказать про лысых парней, которые говорят друг другу «хорошая стрижка». © KithAndAkin
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Ты не должен встречаться с бывшей девушкой своего лучшего друга, даже если они оба говорят, что все в порядке. Просто не делай этого, иначе твоя дружба развалится. © McCyanide
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Если я не смеюсь над тобой, то мы ненастоящие друзья. © KungPawChicken
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Когда девушка дает вам свой номер телефона, повторите его вслух с ошибкой. Если она исправит вас, значит, она действительно запала. Если она этого не сделает, она просто хочет избавиться от вас и номер, скорее всего, ненастоящий. © Omni42
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Никогда не трогайте чужого ребенка, даже если вам кажется, что ему нужна помощь. © Gary Grinkevich
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Если это не вопрос жизни и смерти, никогда не бейте противника в пах. © Paul Hopkinson
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Человеку, который платит за пиццу, должен достаться последний кусок. © christhetwin
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Ни при каких обстоятельствах девушка не может заказать салат, чтобы потом пялиться на мой вкусный стейк. А потом еще и жаловаться, что я не разрешаю ей попробовать кусочек. ДЖО НЕ ДЕЛИТСЯ ЕДОЙ! © theshazam
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Не читай инструкции к бытовой технике, попытайся разобраться самостоятельно.
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Если ты встретился глазами с парнем в поезде или автобусе, то у вас обоих есть меньше секунды, чтобы отвести взгляд. © Boop108
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Купи вантуз до того, как он тебе понадобится. © olafthebent
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Когда кто-то ударился и ему явно больно, пожалуйста, заткнитесь на минуту-другую и дайте человеку самому понять, что с ним. Только потом вы можете спросить, все ли в порядке. © FAHQRudy
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Если мы [парни] говорим, что все нормально, значит, мы имеем в виду именно это. © aett
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Когда видишь, что твой бро в обществе подруги или жены ходит по магазинам и при этом страдает, кивни ему. Так он поймет, что есть человек, который разделяет его боль. © addsomecremefraiche
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Нам просто необходимо «мужское» время. Мы не хотим, чтобы ты ходила за нами по пятам. © SlimandNone
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Это единственная причина, по которой я расставался со своими бывшими. Все, чего я хотел, — спокойно поиграть со своими приятелями в чертов Starcraft, чтобы она не дышала мне в затылок. Всего лишь. Но нет — она будет сидеть и дышать мне в затылок, представьте себе. © AngryBobRoss
Теперь-то вы понимаете, как тяжело быть настоящим мужчиной, ведь героям нашей подборки приходится держать в голове кучу условностей. А вы замечали, что у парней есть тайный кодекс? Или, может, у вас есть свои правила, которыми вы поделитесь с нами?