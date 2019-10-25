Пользователи Reddit рассказали о правилах, которым следуют все парни (Мы и не знали, что они так заморачиваются)

У тебя должен быть хотя бы один костюм. Его можно надевать на свадьбу, похороны, выпускной и другие торжественные события. Плюс ты будешь выглядеть очень горячо .

Кстати, у меня есть правило насчет насекомых и пауков. Если я увидел какую-нибудь букашку в первый раз и она мне не мешает и не лезет в мою еду, то мы забудем об этом. Но если я увижу насекомое еще раз — ему конец. Правда, это не касается пчел и ос. Я сделаю все возможное, чтобы не убивать пчел (по очевидным причинам). С осами наоборот: только смерть и никакого второго шанса. © Snivic