Пользователи Reddit рассказали о нелогичных причинах детских истерик. Родители поймут всю прелесть этих историй
Дети — это милые эмоциональные «бомбы», которые могут взорваться в любой момент, и нет никаких гарантий, что вы поймете, что пошло не так. У пользователей сайта Reddit накипело, и они рассказали, как находились в эпицентре взрыва детских эмоций, поводы для которых «сломают» мозг любого взрослого.
Мы в AdMe.ru смеялись и недоумевали, как и участники этих историй. Предлагаем вам разделить нашу участь.
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У дочки была чудовищная истерика (плакала около 3 часов и крушила все вокруг) из-за того, что еще не наступили выходные. А потом, когда я сказал ей, что выходные начинаются завтра, то она снова расплакалась, потому что это уже слишком cкоро. © BBQpigsfeet
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Отправили дочь в тайм-аут — отстранили ее от игр за то, что она ударила младшую сестру. Все это время она прекрасно себя вела, но, когда я разрешил ей снова играть, она рухнула на землю и заплакала. «Почему?» — спросите вы. «Я хочу еще тайм-аут!» © Bangbangsmashsmash
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Мой 2-летний сын был очень расстроен тем, что ему не разрешили вести машину из отпуска домой по дороге длиной почти 330 км. © MrsMaglev
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Сын сказал, что у него нет ног, а те, что есть, — это «задние ноги». И поскольку у него есть только «задние ноги», а «передних» нет, то он не может спускаться по лестнице. Чуть не умер со смеху. © gisellekennedy
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Сын отказывался верить в то, что Ральф из мультфильма игнорирует его попытки поговорить с ним через телевизор. © SteveM19
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У дочки моего друга была истерика из-за того, что она не съела мороженое. Не то чтобы ей нельзя было его есть. Можно. Оно было прямо перед ней, это был ее десерт. Но тот факт, что ей нужно было пройти через процесс поедания мороженого, чтобы достичь конечной точки — «съеденного мороженого» (и стать счастливой), — казался ей невыносимым. © shaidyn
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Мой младший брат рыдал, потому что хотел качаться на качелях только в одном направлении (без возвращения назад). Мне пришлось объяснить ему, что это невозможно. © dzonis32
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Мой ребенок зашелся в приступе плача, потому что я вытащил собачий корм у него изо рта и сказал, что ему нельзя его есть. © SeanLoves-UglyGirls
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У моих друзей есть двое маленьких детей — мальчик и чуть его младше девочка. Во время очередной поездки мальчик сделал вид, что у него есть леденец (да, воображаемый леденец на палочке) и отказался поделиться им с сестрой. Ситуация накалилась настолько, что на парня кричали уже двое: девочка — в попытке заставить брата разделить несуществующее лакомство — и мама, которая также требовала, чтобы сын поделился с сестрой чертовым леденцом. © peoples888
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Наша газонокосилка сломалась. Приехал работник службы ремонта и забрал ее. Мой сын ревел полчаса, затем ненадолго останавливался и снова принимался за свое каждые 5–15 минут, пока газонокосилку не привезли обратно. Я пытался объяснить ему, что ее вернут сразу же после ремонта. На что мой плачущий 3-летка отвечал, вытирая слезы: «Хорошо. Со мной все хорошо. Все хорошо». © Sugarbear51
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Мы держим кур на заднем дворе. Сын часто ходит покормить их или просто поглазеть на них. На днях он упал на землю и плакал почти полчаса, потому что я не позволил ему прокатиться на одной из куриц. Говорил, что уже пробовал и у него получалось. © GentlemanBigfoot
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Я медленно поднимался по лестнице, а мой сын шел сзади. Я услышал, как он плачет, когда дошел до конца. Обернулся и увидел его в слезах. Сам того не зная, я участвовал в гонке на лестнице и выиграл. © brucelapluma
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Плакал, потому что сестра «крадет его воздух». © etchuchoter
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Отвез сына в парк. Там он полез по платформе для скалолазания, затем спустился по горке и вдруг неожиданно начал кричать на нее и пинать ее ногами. Я сажусь на корточки перед ним, успокаиваю, затем спрашиваю, что случилось. Он отвечает: «Ненавижу! Это слишком весело!» © JPreadsyourstuff
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Он был очень расстроен, потому что не мог жениться на моей кошке. Мы спросили почему, а он сказал: «Потому что она не умеет танцевать и на нее наступят». © GreatCatDad
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Сам не родитель, но работал на кассе в продуктовом магазине и видел много истерик. Мой любимый случай. Я пробивал товары женщине. С ней был ребенок лет 4, который очень хотел картофельных чипсов. Она сказала «нет», заплатила и пошла к двери, говоря ему что-то вроде «если не пойдешь со мной, я оставлю тебя здесь». Мальчик драматично рухнул около моей кассы и начал выкрикивать слово «картошка» снова и снова. Не чипсы, а просто картошка. Мне пришлось отойти от рабочего места, потому что я не мог удержаться от смеха. © Zeosh
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Сегодня утром, моя дочь расплакалась, потому что я не согласился покрасить дом в фиолетовый. А на прошлой неделе она плакала из-за того, что у нее есть второе имя.
P. S. Жена только что сказала, что перед сном дочь спросила ее, есть ли у нашей собаки второе имя. Она ответила, что не уверена и лучше будет спросить утром у папы. Не думаю, что нужно отвечать. Идеальный выход — отвлечь ее, покрасив дом в фиолетовый. © moxzil
А вы оказывались свидетелем выплеска детских эмоций? Поделитесь своими историями в комментариях!