Пользователи Reddit рассказали о нелогичных причинах детских истерик. Родители поймут всю прелесть этих историй

У дочки моего друга была истерика из-за того, что она не съела мороженое. Не то чтобы ей нельзя было его есть. Можно. Оно было прямо перед ней, это был ее десерт. Но тот факт, что ей нужно было пройти через процесс поедания мороженого, чтобы достичь конечной точки — «съеденного мороженого» (и стать счастливой), — казался ей невыносимым. © shaidyn

Мой младший брат рыдал, потому что хотел качаться на качелях только в одном направлении (без возвращения назад). Мне пришлось объяснить ему, что это невозможно. © dzonis32

Мой ребенок зашелся в приступе плача, потому что я вытащил собачий корм у него изо рта и сказал, что ему нельзя его есть. © SeanLoves-UglyGirls

У моих друзей есть двое маленьких детей — мальчик и чуть его младше девочка. Во время очередной поездки мальчик сделал вид, что у него есть леденец (да, воображаемый леденец на палочке) и отказался поделиться им с сестрой. Ситуация накалилась настолько, что на парня кричали уже двое: девочка — в попытке заставить брата разделить несуществующее лакомство — и мама, которая также требовала, чтобы сын поделился с сестрой чертовым леденцом. © peoples888

Наша газонокосилка сломалась. Приехал работник службы ремонта и забрал ее. Мой сын ревел полчаса, затем ненадолго останавливался и снова принимался за свое каждые 5–15 минут, пока газонокосилку не привезли обратно. Я пытался объяснить ему, что ее вернут сразу же после ремонта. На что мой плачущий 3-летка отвечал, вытирая слезы: «Хорошо. Со мной все хорошо. Все хорошо». © Sugarbear51