Пользователи Reddit рассказали, как им удалось купить что-то очень ценное всего за $ 1
Кто из нас не любит шопинг? А если удается купить качественную вещь по невероятно низкой цене, то это двойная радость.
Мы в AdMe.ru с удовольствием почитали пользовательские истории, в которых счастливчикам удалось получить что-то очень классное всего за $ 1, а особо удачливым еще и заработать на своей покупке. Ну а кто-то при помощи доллара просто развернул свою жизнь на 180 градусов. В бонусе мы припасли несколько вариантов того, что можно приобрести за $ 1, если задаться целью.
- Эй, помните презервативы из магазина «Все за $ 1»? В общем, ответом на этот вопрос будет мой сын. © liljakeyplzandthnx
- Когда мне было 16, мои тетя и дядя решили подарить мне подержанную машину, на которой ранее учились ездить мои братья. Но из-за налогов они не могли мне ее просто отдать, нужно было «продать». Поэтому свою первую машину я купил за $ 1. © herbieeee1
- А я выиграл $ 40, купив лотерейный билетик за $ 1. Это был классный сюрприз. © callthewambulance
- В секонд-хенде на вес купила интересную шелковую блузку. Оказалось, что это редкая винтажная вещь от Versace. Продала ее за $ 700! © GalavantingRhino
- На ярмарке купил печеньку, но потом перехотел ее есть. Подарил ее даме, которая была моей придурковатой начальницей. Стал ее любимчиком. Однозначно, это моя самая лучшая покупка! © wolverine-claws
- Однажды купил пиво почти за $ 1. Оказывается, вы получаете лотерейный билет с каждым напитком. Короче говоря, я выиграл доску для серфинга! © Calcifair
- Работал в магазине. Одна из бабулек-посетительниц вдруг начала терять сознание. После того как пришла в себя, спросила, есть ли у меня что-то сладкое. Я дал ей банку колы за $ 1 из автомата, она медленно выпила ее. Вызвали скорую, старушку забрали. Оказалось, что у нее диабет, а кола — это именно то, что было нужно. Старушка выжила. Нет, я не спас ей жизнь, но этот доллар позволил ей поступить к врачам в сознании. Так что это был хороший доллар. Лучшая газировка, которую я даже не выпил. © spiderqueendemon
- Я нашел толстенную книгу в комиссионке. Там в основном были схемы и чертежи, объясняющие, как работает автомобиль. Книга напечатана в начале 80-х, так что информация сильно устарела. Однако я смог многому научиться благодаря этой книжке, и теперь я неуязвим перед вредной механикой. Знания стоили гораздо больше, чем $ 1. © A_White_Dude22
- У меня есть фишка: я всегда смотрю под обложку книг в комиссионках в поиске оставленных или забытых вещей, например, заметок, книжных закладок, рецептов или засушенных цветов. Я обратил внимание на одну книгу, слегка приоткрыл ее и заметил деньги. Я купил книгу за $ 1, а когда проверил ее в машине, оказалось, что там было $ 35. © LupineSzn
- Что я получил? Жену, 3 прекрасных детей и, честно говоря, всю мою жизнь. В младшей школе мне понравилась девушка, и я немного флиртовал с ней. Однажды во время школьной поездки мы остановились на заправке, и она купила мне жвачку. Я пытался вернуть ей $ 1, но она отказалась. Тогда я засунул доллар ей в карман. А она подбросила его мне в рюкзак, и с этого началась история. Мы придумывали нелепые способы вернуть этот доллар друг другу. Я отправил ей его почтой. Она обернула купюру в упаковку от жвачки и предложила мне. В конце концов я решил, что я попрошу ее о свидании за $ 1. Я написал на купюре приглашение и отдал ей. Она согласилась! Примерно через 4 года эта купюра все еще была у меня. На нашу годовщину я написал на ней: «Ты выйдешь за меня?» Мы женаты уже 15 лет, и у нас 3 классных детей. И мы все еще храним этот доллар. © Jfreak7
- Жену. Записался на речную прогулку в отпуске. Переплатил $ 1, чтобы сесть в первую лодку и чтобы другие лодки не попадали ко мне в кадр. Там я познакомился с парнем, который позже представил меня своей кузине. С этой девушкой мы женаты уже 8 лет. © WellNowWhat6245
- Мой муж тоже потратил доллар, чтобы встретиться со мной. Мой почтовый ящик на сайте знакомств был полон, и сайт дал ему возможность заплатить всего $ 1, чтобы его сообщение было доставлено в любом случае. Он долго обдумывал это, затем с сарказмом сказал себе: «Что, если это моя будущая жена?» И заплатил доллар. Мы поженились спустя год. © my_own_muse
- Я купил гамбургер в McDonald’s для бездомного возле моей работы. В качестве благодарности парень научил меня делать оригами, и мы подружились. Позже он встал на ноги, теперь у него хорошая квартира и мелкая раздражающая собачка. Он преподает рукоделие в местном общественном центре. © Times_Hunger
- Работал я как-то в мотеле в ночную смену. Через дорогу была пиццерия, и по договоренности «ты мне — я тебе» они привозили мне мою любимую пиццу. За это я давал $ 1 курьеру и предлагал пиццу посетителям. © vicaphit
- На «черную пятницу» местный приют устроил акцию: любую черную кошку или собаку можно было купить всего за $ 1. Купил племяннику собаку. © Empereor_Norton
- Я обменял кучу однодолларовых монет на монеты по $ 2, когда мой младший брат был еще так глуп, чтобы поверить в то, что раз монетки по $ 1 крупнее, то и стоят они дороже. © KittikatB
Бонус: что можно купить за $ 1
- Купить недвижимость. Если вы давно хотели купить дом, то в некоторых странах это можно сделать за сумму, эквивалентную $ 1. Чтобы привлечь внимание к территориям, власти городов идут навстречу покупателям, раздавая недвижимость буквально даром. Правда, в каждом случае есть специальные условия проживания или приобретения. Например, в деревушке на Сицилии дома продавались за $ 1, но их обязательно нужно было отремонтировать и заплатить налог при покупке.
- Арендовать авто. Большая конкуренция побуждает владельцев прокатных компаний арендовать автомобили дешево. Особенно этим славится Испания: здесь можно кататься с комфортом и страховкой чуть больше, чем за $ 1.
- Купить билеты на самолет или автобус. Акции от перевозчиков позволяют спланировать свое путешествие бюджетно, а чтобы отследить новости оперативно, стоит подписаться на новости тех компаний, через которые вы предпочитаете путешествовать.
- Сходить в музей. Многие музеи в Европе и США в определенные дни открывают свои двери за символическую плату. Как правило, информация об этом размещена на сайтах. Но иногда это не афишируется, как в случае с музеями США, в которых есть понятие «свободная цена». У билетов есть рекомендованная цена, но за вход можно заплатить $ 1.
А что вам удавалось купить за рекордно малую сумму?