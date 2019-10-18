Пользователи Reddit рассказали, как им удалось купить что-то очень ценное всего за $ 1

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Мы в AdMe.ru с удовольствием почитали пользовательские истории, в которых счастливчикам удалось получить что-то очень классное всего за $ 1, а особо удачливым еще и заработать на своей покупке. Ну а кто-то при помощи доллара просто развернул свою жизнь на 180 градусов. В бонусе мы припасли несколько вариантов того, что можно приобрести за $ 1, если задаться целью.