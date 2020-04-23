Пользователи Reddit поделились трогательными историями, которые вызывают улыбку даже спустя годы

57 2 21 5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У каждого из нас есть воспоминания, которые отзываются в душе с особенным теплом. У кого-то это момент, когда ребенок сказал свое первое слово, кто-то с улыбкой вспоминает дни, проведенные в детстве с бабушкой, а порой таким милым сердцу событием становятся кружащие около тебя ласточки.

Мы в AdMe.ru с удовольствием прочли рассказы пользователей Reddit о таких днях и минутах в их жизни. А в конце вас ждет история, герои которой вспоминают ее даже не с улыбкой, а с гомерическим смехом.

***

Примерно год назад я пришел в магазин. У меня было около $ 20, которые остались после оплаты счетов, так что я должен был хорошо подумать, какую еду купить. Я долго мучился, раздумывая, взять или нет банку кофе за $ 6, но потом все же поставил ее на полку. Когда я направился к выходу, меня окликнула какая-то женщина: «Молодой человек, вы забыли это!» И положила тот самый кофе мне в сумку. Я попытался протестовать, но она широко улыбнулась и сказала: «Я знаю, каково это — не иметь денег на покупку того, что хочешь. Возьми этот кофе и получи от него удовольствие, приятель». Ее улыбка стала настоящим лучом света в моем темном царстве. И теперь, когда пью кофе, я вспоминаю эту добрую женщину и тоже улыбаюсь. Потому что каждая чашка напоминает мне о том, что в мире есть по-настоящему хорошие люди. © GlalD / reddit

***

Моя дочь родилась в июле. Осенью она часто плакала по ночам. Я закутывала ее в одеяло, и мы выходили на улицу. Через несколько мгновений на прохладном осеннем воздухе она засыпала, но я старалась гулять как можно дольше. С тех пор, как только приходят первые осенние заморозки, я улыбаюсь и много гуляю. Сейчас дочери уже 38. © readwiteandblu / reddit

***

В тот день я впервые приехал домой на каникулы после колледжа. Больше всего я боялся, что моя собака меня забыла. Но стоило мне только перешагнуть через порог, как она буквально сошла с ума от радости. Я никогда не чувствовал себя настолько любимым. © brow3477 / reddit

***

Я был волонтером в детской онкологической больнице. В тот день моей любимой маленькой пациентке нашли донора костного мозга. Те, кто завершил курс химиотерапии, звонили в специальный колокольчик в коридоре. И хотя малышка еще не закончила свой, она подошла к колокольчику и ударила по нему как каратист. © manlikerealities / reddit

***

Первый раз, когда моя дочь сказала полноценное слово. И это было слово «папа». Самое интересное, что говорить его малышку научила жена, чтобы дочка, если ей что-то понадобится, звала не маму, а папу. До какого-то момента это работало, но теперь наша девочка всегда зовет маму, когда ей что-то нужно. А жена ревнует, что ее первым словом было не «мама». © CalangoJango / reddit

***

Последний вечер с моей бабушкой. Она была настоящей зажигалкой, всегда веселилась и подшучивала над людьми. Мы круто провели те несколько часов, только я и она. Бабушка умерла в прошлом сентябре, спустя 2 месяца после своего мужа. Я скучаю по ним обоим, но воспоминания о том вечере всегда вызывают улыбку на моем лице. © LittleMissRawr78 / reddit

***

Я тогда работал в компании, которая занималась благоустройством парков. Однажды после дождя я косил газон и, видимо, случайно задел кучу каких-то жуков. Несколько ласточек это заметили и начали кружить около меня. Это продолжалось более получаса: я двигался вслед за газонокосилкой, а они летали вокруг меня, хватая жуков. Понаблюдав за ними с минуту, я понял, что они не врезаются в меня, и стал наслаждаться этим необычным авиашоу для одного зрителя. © UYScutiPuffJr / reddit

***

Воспоминания о моем коте Крикете. Он любил приходить ко мне в гараж, когда я возился с машиной, как будто был моим подмастерьем, или просто сидел со мной во время грозы. Нам было очень весело вместе. © fiftynineminutes / reddit

***

Первый и последний раз, когда мой отец сказал, что любит меня. Он всегда прячет свои эмоции за грубой силой, так что сомневаюсь, что услышу это от него когда-либо еще. © paperclip1213 / reddit

***

Однажды мы с сестрой разговаривали по видеосвязи и мой маленький брат зашел ко мне в комнату. Он увидел лицо сестры в планшете и поцеловал экран. © terific-toph-fan32 / reddit

***

Моя 5-летняя дочь, танцующая с моим мужем на нашей свадьбе. Ее родной отец никогда не занимался ее воспитанием, поэтому, глядя на их танец, я разрыдалась. © ImaginaryDocument5 / reddit

***

В то время я переживал черную полосу в своей жизни, и моя подруга пригласила меня к себе в гости. Я стоял на пороге, погруженный в свои мысли. Ровно до того момента, пока она не открыла дверь. Ее огромный сибирский хаски прыгнул на меня и начал лизать мое лицо. Я засмеялся, и все переживания вдруг просто испарились. © EggShell101 / reddit

***

Моим любимым воспоминанием из детства были и остаются наши с мамой кухонные посиделки за чашкой кофе. Мы просто сидели и разговаривали обо всем на свете, попивая горячий напиток. По правде говоря, я улыбаюсь каждый раз, когда пью кофе. Это, наверное, и спровоцировало мою кофеиновую зависимость, ведь всего одна чашечка кофе способна улучшить даже самый плохой день. Сейчас мы живем далеко друг от друга. Я не знаю, сколько «кофейных» разговоров у нас осталось, но в моей памяти всегда будут живы те мгновения, что мы провели за кофе. © WVUEnchilada / reddit

***

Мы с женой познакомились вслепую перед выпускным балом. И наша первая встреча и стала тем воспоминанием, которое всегда вызывает улыбку. Или момент, когда она ответила «да» на мое предложение о втором свидании. Или день, когда она дала согласие стать моей женой. А история такова. С той девушкой, с которой я должен был пойти, ничего не получилось, и я решил насладиться выпускным в компании друзей. Но мама моего друга узнала об этом и сказала, что дочь ее коллеги не против пойти со мной на праздник вслепую. Мы никогда не виделись с этой девушкой в школе, потому что уже несколько лет она училась на дому из-за своей болезни. Вероятно, это была ее единственная возможность вообще побывать на каком-либо выпускном, поэтому она решила попытать удачу (к счастью для меня). Встретились мы в доме моего друга. Мы решили, что двойное свидание поможет ей не чувствовать себя неловко, ведь с моим приятелем и его девушкой она была знакома. Когда она перешагнула порог дома, я подумал: «Ну нет, она слишком красива для меня...» Как позже выяснилось, она тоже сочла меня привлекательным. Тот вечер стал одним из лучших в моей жизни. На следующий день я позвонил ей и пригласил на второе свидание. И она согласилась! Через несколько лет мы поженились, и со дня нашей свадьбы прошло уже более 10 лет. © HuggDoor / reddit

Бонус

Однажды мы с Энтони, моим приятелем по колледжу, сидели в кафе и болтали. Во время разговора он поочередно делал глоток пива и, прежде чем откусить буррито, щедро поливал его табаско. Он так увлекся разговором, что вместо того, чтобы глотнуть пива, взял бутылку с соусом и стал подносить ее ко рту. Понять, что делает что-то не так, Энтони успел только тогда, когда почти сделал глоток острой приправы. Он, конечно, отшутился, но в следующий момент сделал нечто совсем уж неожиданное: схватил свое пиво и щедро сдобрил им буррито. © ColoradoScoop / reddit

Возможно, и у вас есть такое же милое сердцу воспоминание, которым вы хотите поделиться со всем миром?