Пользователи Reddit, краснея от стыда, признались в глупых ошибках, которые допускали годами

Живу в чужой стране, где активно изучаю язык. Кто-то однажды сказал мне фразу во время подачи горячего блюда, которая, как я предположил, означала «Извините». Я прошел сотни раз сквозь толпы и очереди, повторяя эту фразу, чтобы проявить уважение к окружающим. И только недавно я обнаружил, что она на самом деле означает «Наслаждайтесь».

Другое значение полностью изменило смысл сопроводительных действий. Странные взгляды, которые я ловил на себе, говоря «Наслаждайтесь» и прижимаясь к людям, внезапно стали понятны.