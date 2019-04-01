Пользователи Reddit, краснея от стыда, признались в глупых ошибках, которые допускали годами
Каждый человек имеет постыдные тайны, которые он предпочел бы никогда не выносить на всеобщее обозрение. Но пользователи Reddit нашли в себе мужество и поделились историями о вещах, которые в течение долгих лет они делали неправильно.
Мы в AdMe.ru вспомнили собственные грешки, а для вас отобрали наиболее яркие примеры неловких пользовательских открытий.
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Я научился копировать и вставлять через CTRL + C и СTRL + V. Оканчиваю аспирантуру.
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Живу в чужой стране, где активно изучаю язык. Кто-то однажды сказал мне фразу во время подачи горячего блюда, которая, как я предположил, означала «Извините». Я прошел сотни раз сквозь толпы и очереди, повторяя эту фразу, чтобы проявить уважение к окружающим. И только недавно я обнаружил, что она на самом деле означает «Наслаждайтесь».
Другое значение полностью изменило смысл сопроводительных действий. Странные взгляды, которые я ловил на себе, говоря «Наслаждайтесь» и прижимаясь к людям, внезапно стали понятны.
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Я всегда наполняла чайник через носик. Мои родители делали так, и я думала, что крышка служит лишь для украшения. Однажды после покупки нового чайника муж увидел, что внутри что-то есть. Он открыл чайник и вытащил оттуда инструкцию и прочую макулатуру. Я пила грязную бумажную воду около 2 недель.
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Я жил в деревне, где всегда набирал воду из колодца. А теперь перенесемся в колледж: однажды началась гроза, и я сказал своим соседям по комнате, что нам нужно набрать воды в ванну, чтобы было чем смывать в туалете. Они смотрели на меня как на сумасшедшего. Я не знал, как работает городское водоснабжение.
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Я не понимал, что нужно чистить заднюю сторону зубов так же хорошо, как и переднюю, до 15 лет. 9 пломб.
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Сколько себя помню, я всегда доставал часть посуды из лотка в посудомойке, относил на место, а затем возвращался за новой партией. Однажды я увидел, как моя жена просто вытащила этот лоток вместе с посудой. Стоял с открытым ртом.
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Купили хороший винный шкаф. Получив его, мы заметили, что он немного короче, чем мы думали, но как-то не придали этому значения. 3 года спустя мы собрались переезжать. Поднимаем шкаф, а снизу выдвигаются красивые расписные ножки, обмотанные лентой. Теперь шкаф выглядит намного лучше!
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В детстве мне сказали, что упаковочная бумага на кексах съедобная. Я ел ее 10 лет, пока друг не спросил, что я делаю.
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Я научилась играть на кларнете. Через полгода кто-то сказал мне, что я играю с мундштуком вверх ногами.
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Я всегда говорил «жеребенок» и «пони», думая, что эти слова имеют одинаковое значение. Как-то мы с девушкой ехали по делам и увидели маленьких лошадей, которых я назвал «пони». Она же назвала меня милым зайчиком, потрепала по голове и с тех пор периодически издевается надо мной по этому поводу.
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Никто на самом деле никогда не говорил мне, что не нужно покупать обувь на размер больше, после того как ноги перестают расти. Я покупал себе обувь большего размера до 23 лет. Двадцати. Трех.
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Пару лет назад я пробивал пломбу в новой зубной пасте посторонними острыми предметами. Однажды я посмотрел на заостренный конец колпачка и подумал: "А что, если использовать его? И, черт возьми, получилось! Как и со всеми остальными подобными тюбиками в доме. Это свело меня с ума.
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Однажды в прачечной работающая там кореянка долго пыталась что-то донести до меня, но я не понимала, что именно. На языке жестов она все-таки объяснила, что я использую неправильное средство для стирки. Оказывается, я стирала свою одежду только кондиционером для белья в течение почти 10 лет. Вещи всегда хорошо пахли, поэтому я никогда не думала об этом.
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Последние 23 года жизни я кипятил в микроволновке воду перед тем, как налить ее в овсянку. Мама только что научила меня, что можно приготовить кашу, залив ее водой СРАЗУ. Волшебство от Овсяной Богини.
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В течение многих лет я брила ноги только спереди. Это наиболее заметная сторона ног, поэтому мне казалось, что только тут я и должна их брить.
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Моя мама купила новый диван. Спустя полгода она пылесосила под подушками. Отодвинув основную обивку, мама увидела какой-то металл и... матрас. Оказывается, у нас был диван-кровать! А мы укладывали моих друзей спать на полу рядом с ним.
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В моей семье всегда держали чашку рядом с раковиной в ванной на случай, если нужно прополоскать рот после чистки зубов или выпить воды среди ночи. Дома у моей бабушки была такая же чашка. Я использовал ее годами, когда мне хотелось пить. Однажды она увидела, как я это делаю, и сказала: «Не бери эту чашку. В нее я кладу зубы».
А какими неловкими историями можете поделиться вы? Рассказывайте их в комментариях: вместе не так стыдно!