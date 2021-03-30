30 историй о маленьких достижениях, которые показывают, как важно замечать и любить самого себя
Как часто мы ругаем себя за то, что не добились каких-то крупных целей, за то, что ленимся или откладываем дела на потом. Но большие дела всегда состоят из маленьких шагов, которые мы совершаем каждый день. И эти маленькие шаги кажутся недостойными внимания и обесцениваются.
Один из пользователей Reddit решил спросить у людей, за какие небольшие достижения они готовы похвалить себя прямо сейчас. А нам в AdMe.ru очень понравились ответы. Получился настоящий сеанс психотерапии, который показал, насколько важно замечать себя и свои усилия.
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Я набрался смелости, чтобы откликнуться на вакансию, удачно прошел собеседование и наконец бросил работу, на которой трудился целых 10 лет. © whatisgoinghappen / Reddit
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Я студент. Каждый день я стараюсь делать что-то доброе для незнакомых людей, которых встречаю. Это не всегда что-то значительное, нередко я просто открываю дверь перед человеком или говорю комплимент. Но я пробегаю свой маленький «марафон» каждый день. © honey-badger-hunbot / Reddit
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Я взяла себя в руки и преодолела небольшую фобию, с которой давно не могу справиться. Обычно за меня это делает муж. Но на этой неделе я решилась и позвонила в мастерскую, а потом в детский сад. Хотя обычно я просто ненавижу звонить, чтобы узнать что-то. Это крошечное достижение по сравнению с поступками других людей, однако я ужасно собой довольна. © esg4571 / Reddit
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Мне негде об этом рассказать, но такие поступки приносят мне удовольствие. Я тот самый лучший друг, который готовит «заботливую еду». Я делаю это, когда друзья перегружены или болеют. Выкладываюсь изо всех сил: ужин, десерт и несколько замороженных блюд про запас. Всегда стараюсь приспособить то, что готовлю, к диете друга или его образу жизни. Каждый может поступать так по возможности, правда? © hgwander / Reddit
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Сегодня я пробежал свой первый полумарафон. Пусть очень медленно, но я всю дорогу бежал и не останавливался. А в прошлом году мне не удалось выдержать и 5 км. © smidgit / Reddit
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Мы сумели сократить срок нашей ипотеки на 7 лет. И теперь оба сможем уйти на пенсию без долгов по дому. Мы провернули это за счет незначительных корректировок платежей и единовременных выплат по налоговой декларации. Но потребовались непростые для нас дисциплина и самоконтроль. © flitterbug78 / Reddit
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Я иногда улыбаюсь или подмигиваю людям, когда прохожу мимо них. Приятно скрасить чей-то день. © underrated_alpha / Reddit
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Сбросил более 35 кг за последние 15 месяцев. © disputing_stomach / Reddit
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Я иногда чувствую себя глуповато, когда показываю друзьям, что у меня есть ногти. Но, простите, я всю жизнь их грыз и наконец остановился. © mobiuthuselah / Reddit
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Снова учусь в колледже в 28 лет, прохожу курс, который мне ужасно нравится! © archerbea / Reddit
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Несколько недель назад я был в супермаркете и нашел в тележке iPhone. Какой-то покупатель просто забыл его. Я взял гаджет, чтобы отнести в службу поддержки, но, к сожалению, она была закрыта. И тут же наткнулся на группу людей, среди них была женщина, которая потеряла этот самый телефон, она плакала. О, как же она обрадовалась, когда я вернул ей потерю! © shf500 / Reddit
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Некоторое время я ежедневно кормил более 900 собак. Конечно, я делал это не один, а вместе с моими городскими знакомыми. © itsurboisatvik99 / Reddit
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Поступила бесплатно в 2 самых престижных университета моей страны. (В основном по счастливой случайности, так как я не очень умная). Я не ожидаю вечеринки или чего-то еще, но поздравления бы меня порадовали. © rexar34 / Reddit
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Получил стоматологическую помощь после того, как избегал врача в течение 3 лет. © photocopyfaces / Reddit
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Я исключил из своей жизни несколько токсичных людей, которые проявляли неуважение ко мне, а я бесконечно извинялся перед ними. © Zerokx / Reddit
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Я был толстым большую часть своей жизни, по крайней мере последние 30 лет. За последние 11 месяцев я смог взять себя в руки и похудел на 45 кг. Моя конечная цель еще впереди, но размер одежды уже M вместо ХХL. Никогда не думал, что буду достаточно сильным, чтобы похудеть, однако это случилось! © MonkyThrow**** / Reddit
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Ненавижу учиться от всей души, мне сложно найти мотивацию. Тем не менее недавно я решился и взялся за курс японского языка. © geerbeer94 / Reddit
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Я начал делать свои собственные макаронные изделия и тесто для пиццы. Конечно, я не профи, но это ручная работа, а моей дочери нравится разделять ее со мной. Мы готовим большую партию теста на неделю, а вечером изобретаем свою оригинальную пиццу на ужин. © doyouhaveanypaper / Reddit
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В этом году у меня появился новый друг. Для меня это очень важно, так как последние 2 года я прохожу терапию из-за социальной тревожности. © DM-Hollens-117 / Reddit
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Я написал книгу, опубликовал ее, а одна компания купила на нее цифровые авторские права. Очень горжусь тем полугодием, которое я потратил на ее написание. © AWR197 / Reddit
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Прошло 2 месяца с тех пор, как я начал ежедневно поднимать гантели. © NeoY_Ciftci / Reddit
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Закончила онлайн-курс управления и подала заявку на повышение. И все это я сделала в ту неделю, пока сидела взаперти с моими детьми, одному из которых 4 года, а второму 3 месяца. © LikeEveryoneSheKnows / Reddit
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Я посадил 1,1 миллиона деревьев на 3 континентах за последние 5 лет. © DuffShotGod / Reddit
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Так приятно быть типичной офисной работницей, которая теперь умеет такое! Буквально вчера я разобралась в процессе и показала мужу, как это делается. Я научилась управлять экскаватором и сегодня уже раскапываю яму под фундамент нового гаража. © eyebrowshampoo / Reddit
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Мне вчера дважды не удалось испечь булочки с корицей. В первый раз я неправильно развела дрожжи, а во второй добавила слишком много начинки и булочки превратились в суп. Но я не сдалась, и, хотя они немного кривые, в третий раз я ими горжусь! © seagullsare***** / Reddit
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После многих лет страха водить машину в эту пятницу я наконец сдал экзамен по вождению. © Your-Valentine / Reddit
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Я тот человек в небольших компаниях, который объединяет всю группу. В споре или разговоре я не выбираю чью-то сторону, а просто выслушиваю и пытаюсь понять всех. © Lachy_3 / Reddit
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Вот уже месяц я медитирую каждый день. Чувствую себя отлично и не брошу! © angrymonkey_98 / Reddit
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Горжусь своим отношением к работе. Я начал работать, когда мне исполнилось 15 лет. На днях мне исполнилось 19, и я ни разу не опоздал и не пропустил ни одного рабочего дня. А недавно получил повышение. © iFunnyAnthony / Reddit
А за какой поступок вам сегодня захотелось похлопать себя по плечу?