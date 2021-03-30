30 историй о маленьких достижениях, которые показывают, как важно замечать и любить самого себя

Мне негде об этом рассказать, но такие поступки приносят мне удовольствие. Я тот самый лучший друг, который готовит «заботливую еду». Я делаю это, когда друзья перегружены или болеют. Выкладываюсь изо всех сил: ужин, десерт и несколько замороженных блюд про запас. Всегда стараюсь приспособить то, что готовлю, к диете друга или его образу жизни. Каждый может поступать так по возможности, правда? © hgwander / Reddit

Сегодня я пробежал свой первый полумарафон. Пусть очень медленно, но я всю дорогу бежал и не останавливался. А в прошлом году мне не удалось выдержать и 5 км. © smidgit / Reddit

Мы сумели сократить срок нашей ипотеки на 7 лет. И теперь оба сможем уйти на пенсию без долгов по дому. Мы провернули это за счет незначительных корректировок платежей и единовременных выплат по налоговой декларации. Но потребовались непростые для нас дисциплина и самоконтроль. © flitterbug78 / Reddit

Я иногда улыбаюсь или подмигиваю людям, когда прохожу мимо них. Приятно скрасить чей-то день. © underrated_alpha / Reddit

Сбросил более 35 кг за последние 15 месяцев. © disputing_stomach / Reddit

Я иногда чувствую себя глуповато, когда показываю друзьям, что у меня есть ногти. Но, простите, я всю жизнь их грыз и наконец остановился. © mobiuthuselah / Reddit

Снова учусь в колледже в 28 лет, прохожу курс, который мне ужасно нравится! © archerbea / Reddit

Несколько недель назад я был в супермаркете и нашел в тележке iPhone. Какой-то покупатель просто забыл его. Я взял гаджет, чтобы отнести в службу поддержки, но, к сожалению, она была закрыта. И тут же наткнулся на группу людей, среди них была женщина, которая потеряла этот самый телефон, она плакала. О, как же она обрадовалась, когда я вернул ей потерю! © shf500 / Reddit