Пользователи рассказали о самой наглой лжи, которую слышали в детстве. И даже верили в нее

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В детстве мы обычно верим всему, что нам говорят родители, учителя, друзья. И не всегда они говорят правду. Пользователи Reddit поделились историями о том, во что они верили в детстве, и были очень удивлены, став взрослыми и узнав правду. Мир не был черно-белым 40 лет назад, конфеты на грядках не растут, а в шоколадном яйце на самом деле крем.

AdMe.ru изучил комментарии в обсуждении на Reddit и выбрал самые любопытные. Возможно, читая их, вы вспомните забавный «факт», в который сами верили, будучи ребенком, или в одной из историй узнаете себя.

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Бабушка сказала, что арбузные семечки есть нельзя, иначе они прорастут во мне. И «призналась», что именно это случилось с ней. Моя бабушка была довольно крупной женщиной, и я испугался. @RiverwestLostCat

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Нам с братом было по 7 лет. Однажды я сказал ему, что в следующее полнолуние стану гориллой. Он поверил. Приближался этот день, брат был напуган. Мы сидели в машине с родителями, и тут я начал трястись и кричать, будто трансформируюсь. Брат завопил: «Только не в машине! Только не в машине!» Мама повернулась, начала кричать, не понимая, что за чертовщина происходит. Брат, пытаясь контролировать себя, сказал ей, что я превращаюсь в гориллу. Мама взглянула на меня и запретила смотреть Dragon Ball Z. Но это того стоило. @Ruehrdanz93

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В детстве мне сказали, что, если нажать на чей-то пупок, он взорвется в 10 лет. Когда мне было 6 и брат дотронулся до моего пупка, я был в неописуемом ужасе. @WinterPhotos

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Мы с сестрой часто слышали от мамы, что туман появляется, когда поют лягушки. Как-то раз сестра на уроке спорила с учителем о том, откуда берется туман на самом деле. Придя домой, она сказала маме, что учитель рехнулся и дает ложную информацию. @hollis_rae

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Родители говорили, что каждый раз, когда я нажимаю выключатель, это стоит 25 центов. Думаю, они просто хотели прекратить мои хулиганские выходки. @halbeshendel

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Я был маленьким мальчиком, боялся темноты и подозрительных ночных шорохов. Папа объяснил мне, что в Австралии нет ничего, что могло бы навредить мне: ни львов, ни тигров, ни медведей. Теперь я взрослый и знаю, что это Австралия и здесь все пытается тебя убить: воронковые водяные пауки, красные пауки, тайпаны, шипохвосты, тигровые змеи. @woppadingo

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Сестра моей бывшей девушки все детство говорила ей, что кремовая начинка в шоколадных яйцах Cadbury сделана из горчицы. В итоге моя бывшая каждую Пасху отдавала свои лакомства сестре, пока в 17 лет не узнала правду. @thealphateam

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Мне говорили, что если я не буду оставлять дверь в спальню открытой на ночь, то в комнате закончится кислород и я умру. @Fujifalcon

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Сестра убедила меня, что я усыновленный робот из космоса. Я поверил, плакал и кричал на маму, а она была в полном шоке от этой новости. В итоге мама объяснила мне, что я вполне человеческий ребенок. Смеемся с сестрой до сих пор. @rorafaye

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В детстве я спросил у отца, почему старые фильмы черно-белые. Он ответил, что раньше весь мир был черно-белым, а примерно 40 лет назад изобрели цвет. Так появились цветной мир и цветное кино. У меня не было аргументов, чтобы оспорить это. @Megantor

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Мне говорили, что, если сходить в туалет в самолете и смыть, пока он не набрал большую высоту, все это упадет кому-то на голову. Я узнал правду, когда мне исполнилось 24. Мы с друзьями отправились в тур, и они были искренне удивлены, почему я наотрез отказываюсь идти в туалет. Я сказал, что жду, пока самолет наберет определенную высоту, потому что не хочу ни в кого попасть. @cornycornpops

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Когда-то была реклама Skittles, где мужчина сажал конфеты, а потом из земли пробивалась радуга. Родители убедили меня, что, если я закопаю свои конфеты, произойдет то же самое. Несколько месяцев я терпеливо поливал свой огород на заднем дворе, надеясь, что увижу радугу из конфет. Родители, оказывается, так пошутили. @-eDgAR-

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В детстве я как-то нашла дома ящик тампонов. Мама сказала, что это мини-ракеты. При первой же возможности я вывалила содержимое этого ящика из окна гостиной. Когда мама вернулась домой, вся подъездная дорожка была усеяна тампонами. Мама, конечно, долго не могла прийти в чувство. @iz24

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Родители говорили, что, если долго играть в игры, телевизор взорвется. И если такое случится, новый они мне не купят, так что надо беречь этот. Я узнал правду, когда играл всю ночь напролет, а с телевизором ничего не произошло. @magicone2571

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В детстве мне нравилось бегать по автостоянкам и прятаться за стойками одежды в магазинах. Мама сказала, что маленьких девочек, которые так делают, забирают тролли и превращают в гамбургеры. @iz24

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Думал, что мои домашние кошки не понимают меня, потому что говорят по-японски. Выучил японский и был глубоко разочарован. @leiaplease

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Отец говорил мне, что в лифте нельзя нажимать все кнопки подряд. Всё потому, что лифт приводит в движение группа лилипутов, которые сидят на дне шахты. И если я буду нажимать на каждую кнопку, лилипуты огорчатся, придут и нападут на меня. @JZBurger

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Мама сказала, что это она дергает льва MGM за хвост каждый раз перед началом фильма, и поэтому он рычит. @Traherne