16 человек, которые рассказали о худших в их жизни подарках
Дарить подарки — это целое искусство. На Новый год и Рождество люди ждут чуда, поэтому хотят получить что-то волшебное. Ну а презент на день рождения показывает, насколько даритель внимателен к имениннику. Необязательно вручать что-то дорогое, главное, чтобы это пришлось по душе. Но некоторые индивидуумы считают, что рыбные консервы или сковородка — это предел мечтаний.
Мы в AdMe.ru обнаружили примеры подарков, которые вручать не стоит. А в бонусе мы припасли пост о настолько удачно упакованном детском новогоднем гостинце, что за него начались баталии между взрослыми.
- На Новый год я подарила своему уже бывшему мужу швейцарские часы категории люкс, а он мне — блендер с Walmart за $ 19,99. На тот момент у нас дома уже было 3 блендера. © tealgrayone / Reddit
- У меня была подруга Катя. Мама говорила им с сестрой, что их отец на небесах. Пока в 8-м классе девочки случайно не нашли переписку родителей: батя-то ушел из семьи. Когда Кате исполнилось 18 лет, отец приперся к ней подарком: это был гигантский плюшевый медведь. Да еще платье с блестками на девочку лет 10 притащил. Где он был раньше с этими блестками? Катя его выгнала. А ее сестре отец даже предлагал деньги, чтобы та общалась с ним.
- Обеспеченные родители жены подарили нам с ней на Рождество ручку. Ручку, на которой напечатан номер телефона фотокомпании моей тещи. © Mad Mann / Quora
- Мачеха моего мужа подарила мне, в то время 36-летней, детский рюкзачок. Она сказала: «На самом деле я купила его своей внучке, но она его ненавидит. Но я тут подумала, что тебе он подойдет».
В том же году она подарила трем моим детям подарки на общую сумму ₽ 1 000, а своей биологической внучке — единорога за ₽ 20 000. На подарках были ценники, чтобы мы знали, что сколько стоит. А затем она заставила моих детей выйти из комнаты, чтобы ее внучка могла сфотографироваться наедине со своим единорогом. Это было последнее Рождество, когда мы ее навещали. © simplysufficiant / Reddit
- У меня эксцентричный дедушка. Он подарил мне на день рождения микрометр — устройство для измерения размеров от нуля до 25 мм. Он сказал: «Ты можешь измерить им толщину бумаги!» Спасибо, дедуль. © Ronen Sberlo / Quora
- Двоюродная бабушка была знатной скрягой. У нее было много денег, но она тратила их только на себя. На Новый год бабуля дарила нам вещи, которые уже не носила сама, к примеру, надоевшую бижутерию. Однажды мы пришли к ней в гости, и она вручила мне подарок, завернутый в повторно использованную бумагу. И тут бабуля понимает, что забыла одарить мою мать — свою племянницу. Бежит в кладовку, возвращается и протягивает маме банку рыбных консервов. Без шуток. Я подумала: «Боже, на этот раз она действительно превзошла себя». © Julie Garrou / Quora
- Помните это повальное увлечение тамагочи? Я и мои сестры очень хотели получить эту игрушку. И в новогодних подарках сестер действительно были тамагочи, а у меня — куртка. Я расстроился и спросил папу: «Дедушка Мороз решил, что я плохо себя вел в прошлом году?» Отец ответил: «Ты уже слишком большой для Деда Мороза, и пора понять, что жизнь несправедлива». Мне было 8, а сестрам 7 и 5 лет. © dariusz2k / Reddit
- В молодости мой отец очень хотел стать барабанщиком. Он делал барабанные установки из кастрюль и сковородок моей бабушки и всего, что попадалось под руку. После месяцев игры на таких самопальных барабанах он проснулся новогодним утром и увидел под елкой гитару. Отец даже сходил на пару уроков в музыкалку. Но все заканчивалось тем, что он переворачивал гитару и просто играл на ней как на бонго — это такой кубинский барабан. © Swarhammer / Reddit
- В начальной школе наша учительница рассказала нам такую историю. В некоторых семьях считалось, что, раз девочка после свадьбы уйдет в другую семью, ей надо готовить приданое заранее. Так вот, в 1940 году, когда нашей учительнице было 8 лет, бабушка подарила ей набор полотенец. С точки зрения бабушки это был хороший подарок. А теперь представьте: 8-летняя девочка ждет новогоднего чуда, а получает полотенца. Ну супер. © NeutralWitch / Reddit
- На Новый год мама дарила брату что-то дорогое, например настольный футбол или стол для аэрохоккея. Я же получала пару книг и блеск для губ. Я люблю книги — я радовалась. После того как мы открывали упаковки, мама смотрела на кучу, которую получил мой брат, и на те несколько подарков, которые достались мне. А затем она устраивала большое шоу: заявив, что купила мне больше презентов, но где-то их потеряла, топала по дому в поисках пропажи. Несколько лет подряд она «теряла» мои подарки. Видимо, в тот момент она понимала, что потратила на моего брата гораздо больше, чем на меня. Ни разу она не нашла этих «потерянных» подарков. © daughtcahm / Reddit
- Я встречался с девушкой из другого города. И вот прямо перед моим вылетом домой она дарит подарок. Я открываю коробку и подвисаю: «Понимаешь, я не могу взять в самолет молоток». Она: «Да ладно, никто ничего не заметит». Ну ок. А потом мой багаж проходит через сканер, и охранник орет: «У нас здесь молоток!» Он разорвал мою сумку и высоко поднял молоток, как будто только что выиграл приз. Потом меня отпустили, конечно, но вещи, раскиданные по грязному полу, я собирал сам. © Matt Bennett / Quora
- Подруга, с которой знакомы много лет, подарила мне лосины, которые один раз уже надевал другой человек (она их постирала). Подарила на день рождения. И она мне все это рассказала без задней мысли. Как говорится, я в шоке, дорогая редакция.
- Оглядываясь назад, я понимаю, что это был неплохой подарок. Когда мне было 6 лет, я получил на Рождество штаны. Я заплакал и закричал на родителей: «Вы все равно собирались мне их купить!» © Nik_Tesla / Quora
- Однажды моей младшей сестре на день рождения подарили компьютер. А на мой день рождения в тот год мама даже не пришла, потому что забрала сестру на выходные. Ну а папа просто забыл, что я именинница. Сейчас они удивляются, почему это я отдалилась от семьи. © whichwitch9 / Reddit
- У меня был друг — моя тайная любовь. Как-то он сказал, что у него для меня подарок-сюрприз. Мое сердце забилось часто-часто, а он достал бальзам для губ. Я не пользуюсь бальзамами для губ, но, конечно, взяла с вежливой улыбкой. А потом узнала, что это бесплатный пробник из тех, что распространяют у друга на работе. © Shreya Thacker / Quora
- Когда мы с братом были детьми, отец дарил маме странные подарки, например сковородку на день рождения или 3 тюльпанчика на 8 Марта. 3 тюльпанчика! Да наши пацаны в институте делали подарки лучше, хотя нас в группе было 15 девчонок на трех парней. Я выросла, мы с братом дарим маме шикарные букеты, а на юбилей купили золотые часы. Мама надевает их каждый день.
Бонус: подарок, который хотят получить все
- Шел 2019 год. В конце ноября дочь вернулась с прогулки с радостным воплем: «Папа, подарки в этом году будут в таких красивых железных сундучках!» Родители ее подруги уже забрали новогодний гостинец, малышня все обсудила и сошлась на том, что чемоданчик, куда положили конфеты, весь расписной, под хохлому, — лучшее, что было в наборе. А на следующий день прихожу на работу, и там оператор и по совместительству жена начальника — женщина глубоко бальзаковского возраста — говорит: «А давай мы твой подарок вытащим из чемоданчика, и ты его мне отдашь? А конфеты мы положим в целлофановый пакет, дочке твоей и так нормально будет».
Предложение было
заманчивымнаглым до такой степени, что я дара речи лишился. Естественно, я отказался, после чего весь оставшийся до Нового года месяц прошел под звуки стенаний «какой ты жадный». И я не раскаиваюсь в своей наглой выходке, да. © Endemol79 / Pikabu
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