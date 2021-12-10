16 человек, которые рассказали о худших в их жизни подарках

Дарить подарки — это целое искусство. На Новый год и Рождество люди ждут чуда, поэтому хотят получить что-то волшебное. Ну а презент на день рождения показывает, насколько даритель внимателен к имениннику. Необязательно вручать что-то дорогое, главное, чтобы это пришлось по душе. Но некоторые индивидуумы считают, что рыбные консервы или сковородка — это предел мечтаний.