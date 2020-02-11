Пользователи рассказали о 30+ фактах, которые перевернули их картину мира раз и навсегда

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Хотя современные технологии и обеспечили нас всеми возможностями для того, чтобы постоянно узнавать свежую информацию и открывать мир заново, очень многое все еще остается неизведанным. А некоторые подтвержденные данные и вовсе кажутся нам чем-то из области фантастики.

Мы в AdMe.ru уверены, что в жизни всегда найдется место вещам и явлениям, в существование которых сложно поверить даже людям, убежденным, что их уже ничем не удивить. В нашей сегодняшней подборке — достоверные факты, которые стали настоящими откровениями для пользователей сети.