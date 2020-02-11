Пользователи рассказали о 30+ фактах, которые перевернули их картину мира раз и навсегда
Хотя современные технологии и обеспечили нас всеми возможностями для того, чтобы постоянно узнавать свежую информацию и открывать мир заново, очень многое все еще остается неизведанным. А некоторые подтвержденные данные и вовсе кажутся нам чем-то из области фантастики.
Мы в AdMe.ru уверены, что в жизни всегда найдется место вещам и явлениям, в существование которых сложно поверить даже людям, убежденным, что их уже ничем не удивить. В нашей сегодняшней подборке — достоверные факты, которые стали настоящими откровениями для пользователей сети.
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Волк из «Ну, погоди!» — подросток, который никак не может окончить 3-й класс. © Castiel20014 / twitter
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Слово «школа» было придумано в Греции и означало «отдых». © Trevor0LN / twitter
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Существует слово «посюсторонний». © verratenda / twitter
© PolinaBisarina / twitter © Моя прекрасная няня / Амедиа © The New Adventures of Winnie the Pooh / Walt Disney Television Animation
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Прыжок «тулуп» в фигурном катании так называется из-за словосочетания toe loop (от англ. «петля на носке») © so_destroyed / twitter
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Самка яка дает розовое молоко. © DarBFreelance / twitter
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Настоящий черный шоколад горит. © lowenhade / twitter
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Самки стрекоз могут притворяться мертвыми, чтобы избежать ухаживаний самцов. © McLNeuro / twitter
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Иконка рядом с пунктом «Главная» в твиттере — это скворечник. © Edinorog_Frenk / twitter
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Имя Мортиши из «Семейки Аддамс» — производное от слова morte («смерть»). © DarkWendy7 / twitter
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На самом деле цветов не существует. Это всего лишь отраженная пигментами часть видимого спектра солнечного света. И раньше фотоаппараты снимали истинный вид объектов. © Палата № 6 / vk
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Подорожник нужно сначала потереть, чтобы из него выделился сок, а потом уже прикладывать к ране. © rotting_corpse_/ twitter
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Нельзя сказать «хм» с зажатым носом. © N1Sk_/ twitter
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Вампиры не отражались в зеркалах, потому что отражающий слой был тонким слоем серебра, а в современных зеркалах они бы вполне себе отражались. © sti11_gng / twitter
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Капец — это название крышки гроба. © ktvsktvs / twitter
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С манту можно принимать ванну. © kindmole / twitter
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Ежи — хищники, едят лягушек, червей, насекомых. Яблоки и грибы не едят и тем более не переносят их на колючках. © mrtb_r / twitter
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Изначально пес Гуфи из диснеевского мультфильма был коровой. © akierai666 / twitter
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На самом деле Аладдин — китаец. В книге его отец — китайский торговец. © yamaguria12 / twitter
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Улитки могут проспать 3 года, если погода им не нравится. © sparkleyflowers / twitter
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Слоны — единственные животные, у которых есть что-то вроде похоронной процессии. Они аккуратно укрывают мертвого слона листьями и ветками, а затем часами стоят в кругу, издавая грустные звуки. © SaffiEriksdottr / twitter
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Изначально морковь была нескольких цветов: белого, желтого, фиолетового. Оранжевую вывели голландские селекционеры в знак поддержки Уильяма Оранского, который возглавлял борьбу за независимость Нидерландов. © AndOrNorLyn / twitter
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Пирс Броснан танцевал с расстегнутым галстуком-бабочкой в сцене с Рене Руссо в «Афере Томаса Крауна», потому что подписал контракт на роль Джеймса Бонда, согласно которому не мог носить завязанные галстуки в других фильмах. © blahzayskippy / twitter
- Нет такого фрукта, как «киви». Оригинальное название этого плода — китайская актинидия. «Киви» его окрестил новозеландский селекционер из-за схожести с одноименной птицей, а также чтобы увековечить национальный символ своей страны. © _K04LA_/ twitter
- Кошачий корм Whiskas так называется, потому что whisker переводится как «усы кошки». © Палата № 6 / twitter
А какие факты, звучащие фантастично, но на деле оказавшиеся правдивыми, поразили вас?