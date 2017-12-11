18 детей, которые честно признали, что им никогда не быть такими же крутыми, как их отцы

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Если бы у вас была машина времени, вы бы наверняка отправились в прошлое, чтобы подружиться со своими отцами. Не то чтобы сейчас они какие-то скучные, просто в годы своей юности они были ну просто огонь. У 18 пользователей хватило смелости признать, что им до крутости своих отцов как до луны. AdMe.ru считает, что вы следующие на очереди.

«Наткнулся на фото отца и его Mustang, сделанное в 70-х, и решил, что вы должны это увидеть»

«Мой отец был копом под прикрытием в 70-х»

Отец демонстрирует трюки, чтобы поразить свою дочь. Австралия, 1940

«Мой отец в поздние 60-е»

«Отец позирует с моделью для рекламы ремня безопасности, 1978»

«Отец с Мишель Пфайффер, 1979»

«Мой отец в 1975-м, спустя два года после того, как эмигрировал из Палестины. Быстро же освоил американскую культуру!»

«В 1995 году мы с отцом остались вдвоем. На этом фото видно, как он прикладывает максимум усилий, чтобы мой второй день рождения прошел круто»

«Отец и его Firebird в 80-е»

«Увидел твоего отца с его авто и решил поделиться снимком моего отца при полном параде на фоне его Firebird. Фото сделано в 80-е»

«Папа и его ручная обезьянка. Вьетнам, 1966»

«Мой дед в роли крутого отца»

«Мой отец в 70-е после победы на турнире по гольфу. До невозможности крутой»

«Мой отец (чувак на полу) и его музыкальная группа, 70-е»

«Отец на скейтборде. Я думаю, он был намного круче меня»

«Отец, его джип и его пес в 70-е. И да, у нас до сих пор есть этот джип»

«По-видимому, папа был хипстером еще в начале 80-х. С днем рождения!»

«Мой отец в 70-е. Делает то, что ему нравится. Отец 4 мальчиков. Не человек, а легенда»

А когда ваш папа находился на пике своей крутости? Может, у вас завалялась пара геройских историй, в которых ваш отец — главное действующее лицо? Делитесь ими в комментариях!