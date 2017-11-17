Всем нам иногда не везет, но у этих 25 «счастливчиков» день действительно не задался
В жизни случаются огорчения. И хорошо, когда люди умеют посмеяться над собой и теми недоразумениями, что произошли.
Мы в AdMe.ru сделали подборку забавных провалов и тотального невезения, которые на самом деле могли приключиться с каждым из нас.
«Дерево упало и утащило за собой газон на моем участке»
Кажется, пепперони боится темноты
Ох уж этот загар!
Ожидания не оправдались
Наверное, у повара день еще хуже
Что я сделал, чтобы так обидеть свадебного фотографа?
У вас была только одна задача. Только одна!
Овощная смесь с брокколи. С одной брокколи
Когда в —30 °C оставил минералку в машине
Как это вообще возможно?!
Выпил, проголодался, заснул
«Я приготовил вкусный чизкейк, а потом просто решил поставить его в холодильник»
Вот поэтому стоит смотреть под ноги, а не в телефон
Настоящее невезение
Когда ноутбук реально перегрелся
«Папа перепутал чистящее средство с бомбочкой для ванны»
«Просто не мой день»
Когда запер автомобиль, но что-то пошло не так
«От стула я такого подвоха не ожидал»
«Солнечный свет через стеклянную дверную ручку устроил пожар в моем доме»
Зима приближается. Обязательно проверьте, нет ли на капоте коров, прежде чем завести автомобиль
Вот почему стоит покупать чехол для нового телефона
«Шкафы упали, как только я вошел в кухню»
400 кг жидкого шоколада растеклось по асфальту, после того как резервуар с ним упал с прицепа
Поел булочку
Фото на превью RobertRandom / imgur