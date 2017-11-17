Всем нам иногда не везет, но у этих 25 «счастливчиков» день действительно не задался

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В жизни случаются огорчения. И хорошо, когда люди умеют посмеяться над собой и теми недоразумениями, что произошли. Мы в AdMe.ru сделали подборку забавных провалов и тотального невезения, которые на самом деле могли приключиться с каждым из нас.

«Дерево упало и утащило за собой газон на моем участке»

Кажется, пепперони боится темноты

Ох уж этот загар!

Ожидания не оправдались

Наверное, у повара день еще хуже

Что я сделал, чтобы так обидеть свадебного фотографа?

У вас была только одна задача. Только одна!

Овощная смесь с брокколи. С одной брокколи

Когда в —30 °C оставил минералку в машине

Как это вообще возможно?!

Выпил, проголодался, заснул

«Я приготовил вкусный чизкейк, а потом просто решил поставить его в холодильник»

Вот поэтому стоит смотреть под ноги, а не в телефон

Настоящее невезение

Когда ноутбук реально перегрелся

«Папа перепутал чистящее средство с бомбочкой для ванны»

«Просто не мой день»

Когда запер автомобиль, но что-то пошло не так

«От стула я такого подвоха не ожидал»

«Солнечный свет через стеклянную дверную ручку устроил пожар в моем доме»

Зима приближается. Обязательно проверьте, нет ли на капоте коров, прежде чем завести автомобиль

Вот почему стоит покупать чехол для нового телефона

«Шкафы упали, как только я вошел в кухню»

400 кг жидкого шоколада растеклось по асфальту, после того как резервуар с ним упал с прицепа

Поел булочку