Пользователи поделились 16 простыми бытовыми хитростями, которые заметно облегчают им жизнь

Врач-трихолог рассказал знакомой, что на чеке из магазина можно проверить, защищает ли термоспрей ваши волосы от фена и утюжка. Нужно побрызгать чек спреем и провести по нему утюжком: если чек остался белым, значит, средство работает.

Лайфхак для молодых родителей. На ночь застилаете кроватку, как «бутерброд»: клеенка — простынка — клеенка — простынка. Обычно 3 слоев хватает. Ночью, если ребенок описался, откатываете его к краю кроватки, вытаскиваете из-под него верхний слой «клеенка — простынка», а снизу уже заранее застеленный сухой слой. И не нужно брать ребенка на руки, впотьмах искать сухие простыни и так далее. © Leoarh / Pikabu

Сын засунул бусину в нос в детском саду. Они мне звонят: не досмотрели, приезжайте, забирайте его в скорую. Мы в Канаде живем. Приезжаю в сад, мой герой сидит у директора, чуть не привязан, боится пошевелиться. Везу его в скорую. Смотрит на меня медсестра, зовет еще парочку медработников. Все ржут. Говорят: «Про „поцелуй матери“ не слышали? Зажмите ребенку свободную ноздрю пальцем и дуйте рот в рот одним сильным выдохом». Вылетела с первого раза. Может, поможет кому. © 54353453453 / Pikabu