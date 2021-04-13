Пользователи поделились 16 простыми бытовыми хитростями, которые заметно облегчают им жизнь
Наверняка среди наших читателей найдутся те, кто, как и мы, не слышал про мраморную скалку или проверку термоспрея для волос с помощью утюжка. А ведь всего парочка таких штуковин сделают быт гораздо приятнее. А кое-что, например пожарный извещатель, даже позволит избежать беды.
Мы в AdMe.ru не из тех, кто пренебрегает возможностью увильнуть от сложностей с помощью простых лайфхаков, и вот вам свежая подборка неизбитых приемов по упрощению жизни. А в конце статьи вас ждет бонус — решение проблемы потери беспроводных наушников от якутских ювелиров.
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Мраморная скалка. Она тяжелая, поэтому ею легко и удобно раскатывать тесто, особенно пельменное, никакой нагрузки на руки. © Ольга Барская / Facebook
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Я добавляю в фарш для котлет крупные овсяные хлопья. Беру самые простецкие. Горсть хлопьев вымачиваю в минералке, через 15 минут отжимаю и в фарш. Так даже самые сухие диетические котлеты из грудки курицы или щуки будут очень сочными. Очень важно: все крупы прогоняю через морозилку. Однажды завелась пищевая моль — еле вывела. Подсказали такой способ борьбы: сутки в морозилке, как домой принесли. © Pikase / Pikabu
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В гостях попробовал просто образцовую икру. Похвалил, конечно. Вот тут-то со мной и поделились секретом. Если икра слишком соленая, ее надо перед употреблением промыть сильногазированной, но нейтральной водой (не соленой, как «Ессентуки»). Нужно залить икру 2 объемами воды и деликатно перемешивать, пока газ не выйдет. Потом откинуть на сито и дать воде стечь. Очень вкусно получается: соленость излишняя уходит и липкая составляющая, которую «рассолом» считают, тоже исчезает. © Ivan.I / Pikabu
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Обнаружила, что крышка от стаканчика c Nutella идеально подходит для закрывания банки с кошачьим кормом.
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Разделываю мясо, курицу, рыбу в предварительно вымытой кухонной раковине. В ней легко срезать с полуфабриката все ненужное, натереть специями, начинить начинкой. При этом никаких крошек и брызг, ничего не растекается с разделочной доски на стол, а раковину потом легко вымыть.
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А я режу мясо и курицу ножницами. Это проще, чем ножом. А зелень, поджаренный тост, тесто для домашней лапши или зефирки для какао очень удобно резать ножом для пиццы.
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Всегда, когда делаю уборку, фотографирую на телефон бардак, который там был. Когда уборка позади и становится чисто, снова делаю фото. Получается что-то наподобие «до и после», благодаря чему могу оценить результат и осознать, какая я молодец. Мотивирует на следующий этап уборки! © Unknown author / Подслушано
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Долгое время мучился, работая дома с ноутбуком. С учетом роста выше среднего (1,85 м) все домашние столы оказались слишком низкими для меня, сидел сгорбившись. И тут однажды снизошло на меня озарение: приставил стул к гладильной доске. Полный кайф! Она удобно регулируется по высоте, с ней легко переезжать в любой угол квартиры, а ноутбук на ней легко «дышит», так как поверхность доски — металлическая сетка с тонким слоем ткани и поролона. © Progressor.gsp / Pikabu
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Опытным путем нашла лучший будильник — звук старой советской бормашины. Вскакиваешь мгновенно. © Unknown author / Подслушано
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Проверено на себе. Чтобы не было не только запаха, но и пота, нужно наносить антиперспирант за несколько часов до активного руко-ного-махательства! Лучше на ночь, сразу после душа, на чистую и сухую кожу. Тогда средство успеет впитаться и сузить потовые железы. И нет никакого смысла пшикать антиперспирант утром — не подействует, и эффект будет как от простого дезодоранта. Если вы не можете отказаться от утреннего душа — просто мойте подмышки без мыла, антиперспирант не смоется. © yulia.davna / Pikabu
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Эта пластиковая штука за 300–500 рублей, возможно, спасет вам жизнь. Если у вас дома еще нет ее, не поленитесь, купите. Самый простой и дешевый пожарный извещатель — никаких подключений и настроек. При пожаре дым может быть даже опаснее, чем огонь, а во сне обоняние снижается, поэтому начавшийся пожар можно не учуять. А эта пищалка любого разбудит. Даже соседи услышат. Проснулся на пару минут раньше = выжил. Крепить под потолком, периодически проверять работоспособность (должен мигать) и менять батарейку по мере необходимости (раз в год примерно). © Rrru / Pikabu
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Я вступил в чат в телеграме, там про ДТП, ДПС, заторы всякие пишут, которые на Ленинградском шоссе сейчас. И каждое утро перед тем, как сесть в автобус, писал туда сообщение: «ДПС на мосту, палит выделенку», чтобы всякие умники не нарушали ПДД и не выезжали на автобусную полосу. В итоге до работы добирался гораздо быстрее. © Pikase / Pikabu
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Врач-трихолог рассказал знакомой, что на чеке из магазина можно проверить, защищает ли термоспрей ваши волосы от фена и утюжка. Нужно побрызгать чек спреем и провести по нему утюжком: если чек остался белым, значит, средство работает.
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Лайфхак для молодых родителей. На ночь застилаете кроватку, как «бутерброд»: клеенка — простынка — клеенка — простынка. Обычно 3 слоев хватает. Ночью, если ребенок описался, откатываете его к краю кроватки, вытаскиваете из-под него верхний слой «клеенка — простынка», а снизу уже заранее застеленный сухой слой. И не нужно брать ребенка на руки, впотьмах искать сухие простыни и так далее. © Leoarh / Pikabu
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Сын засунул бусину в нос в детском саду. Они мне звонят: не досмотрели, приезжайте, забирайте его в скорую. Мы в Канаде живем. Приезжаю в сад, мой герой сидит у директора, чуть не привязан, боится пошевелиться. Везу его в скорую. Смотрит на меня медсестра, зовет еще парочку медработников. Все ржут. Говорят: «Про „поцелуй матери“ не слышали? Зажмите ребенку свободную ноздрю пальцем и дуйте рот в рот одним сильным выдохом». Вылетела с первого раза. Может, поможет кому. © 54353453453 / Pikabu
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Есть у меня тетушка — несгибаемая женщина. Каждый день шлет в WhatsApp видео с розочками и котиками, «смешные» анекдоты и блестящие плавающие надписи «Отличного денечка!». В 7 утра, кстати, шлет. Говорит, хочется всех порадовать, настроение поднять. Все мои попытки убедить тетю исключить меня из своей рассылки оказались неудачными. После чего я послала ей в ответ такой текст: «Абонент +796... поставил запрет на входящие медиафайлы. Ваше сообщение будет удалено автоматически. Вы по-прежнему можете отправлять абоненту +796... текстовые и голосовые сообщения. С уважением, служба технической поддержки WhatsApp». Неделю уже тишина. Радуюсь. © Nepridoomala / Pikabu
Бонус: решение проблемы потери беспроводных наушников от якутских ювелиров
А какие хитрости из интернета помогли вам?