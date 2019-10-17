Пользователи обсудили нелепые особенности нашего тела, которыми нас наградила эволюция
Человек — венец творения, но многое в нашем теле все еще слишком далеко от совершенства. Порой это выглядит даже комично, словно эволюция подшутила над нами. Именно такие особенности «дизайна» обсудили в недавнем треде пользователи Reddit.
AdMe.ru выбрал самые популярные ответы и тоже думает, что нашему телу необходимы модификации.
- Мозг, даже осознавая, что вы делаете что-то плохое или очень вредное, все равно продолжает выдавать вам дофамин (гормон удовольствия — прим. AdMe.ru). © Jack-MYU
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Во время еды вы можете прикусить язык и щеки. Причем если сделать это, то они опухнут и это повторится еще несколько раз. © _Pokeboy_
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В попытках защитить себя наше тело может нагреться до +42 °C, но не сможет выдержать такую температуру. © epicgamer17
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Зубы мудрости. Они нам совершенно не нужны, но проблем от них не оберешься. © Chordus
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Яички. Я понимаю причину, по которой они находятся вне тела, но, черт побери, не могли бы мы за все это время развить хоть какие-то «доспехи» для них? Нужно написать жалобу в мужской «конструкторский отдел». © DarkJackalZero
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В нашем организме есть армия автономных охотников-убийц (антител), уничтожающих вредные вещества и организмы. Проблема только в правильном определении того, что вредно. Порой антитела могут игнорировать проблему, а иногда — неправильно ее идентифицировать. Например, когда-то у меня была поджелудочная железа. © ObscureCulturalMeme
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Отверстия для дыхания и приема пищи располагаются настолько близко, что мы можем задохнуться при очередной трапезе. © BakedBeluga
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Сетчатка, которая имеет светочувствительные клетки, находится на задней части глаза. Она собирает информацию на основе падающего на нее света и отправляет ее в зрительный нерв, который переносит ее в мозг. В идеале зрительные нервы должны быть позади сетчатки, чтобы задняя часть глаза полностью состояла из светочувствительных клеток. У головоногих это так, но нам не повезло. © WorldNewsModsSuck
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Колени. Они часто подвергаются риску и слишком чувствительны для части тела, от которой зависит так много. © DeathSpiral321
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Кожа слишком уязвима. Не согревает нас, боится солнца и ни от чего не защищает. © 93195
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Анафилаксия. Иммунная система может настолько сильно среагировать на какой-то раздражитель, что задушит нас. © Yoda2000675
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Находясь в депрессии, вы не думаете, что ваш разум затуманен, и видите все сквозь серую завесу плохого настроения. Вы думаете, что вы сняли розовые очки и теперь наблюдаете мир таким, какой он есть. © beautiful
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Тиннитус. Постоянный звон в ушах — почему это вообще возможно? Этим страдает около 10 % человек в мире, а лекарства до сих пор нет. © arobotspointofview
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Знаете, как часто женщины умирают во время родов? Я сделала то, о чем мои гормоны умоляли меня начиная с 13 лет, — почему это может меня погубить? © xandrenia
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Копчик — это просто остаток хвоста, и он нам не нужен. Но, если сломать его, будет так больно, что даже после нескольких лет при любой травме он тоже начинает болеть. © Prophet_B-Lymphocite
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Зубы. Давайте каждую кость в человеческом теле наградим возможностью регенерировать, но кроме тех, которые подвержены постоянному механическому воздействию и контакту с различными веществами. Они сами справятся, а если нет — то и ладно. © Ecto_Burger
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Эволюции было важнее заставить нас ходить вертикально, чем упростить процесс рождения новых людей. Тазобедренные кости сузились, после того как мы встали на две ноги. © soho1234
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У нас нет кнопки выключения боли. Да, это нервы обращают наше внимание на какую-то проблему. Но я все понял еще в первую минуту — не нужно мучить меня несколько часов! © tipoima
А какой «апгрейд» вы бы хотели для своего тела?
Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru