Пользователи обсудили нелепые особенности нашего тела, которыми нас наградила эволюция

Находясь в депрессии, вы не думаете, что ваш разум затуманен, и видите все сквозь серую завесу плохого настроения. Вы думаете, что вы сняли розовые очки и теперь наблюдаете мир таким, какой он есть. © beautiful

Тиннитус. Постоянный звон в ушах — почему это вообще возможно? Этим страдает около 10 % человек в мире, а лекарства до сих пор нет. © arobotspointofview

Знаете, как часто женщины умирают во время родов? Я сделала то, о чем мои гормоны умоляли меня начиная с 13 лет, — почему это может меня погубить? © xandrenia

Копчик — это просто остаток хвоста, и он нам не нужен. Но, если сломать его, будет так больно, что даже после нескольких лет при любой травме он тоже начинает болеть. © Prophet_B-Lymphocite