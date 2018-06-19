Пользователи интернета взглянули в лицо ужасу и решили поделиться своими страхами со всем миром

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Если то, что вы видите на этих фото, кажется вам жутковатым, — это нормально. Современные психологи не согласны с Рузвельтом, который как-то сказал: «Единственное, чего мы должны бояться, — это сам страх». Мы же считаем, что испугаться можно даже Микки-Мауса или своего собственного питомца, если он ведет себя странно.

AdMe.ru собрал для вас несколько пугающих фото и видео, на которых запечатлены ожившие кошмары. Просмотрите их все, потому что в конце вас ждет бонус, который сведет с ума любого перфекциониста.

Все как в классическом японском ужастике

Когда твоя темная сущность выходит наружу

«Улыбочку!»

Оживший кошмар из детства почти каждого ребенка, родившегося в СССР

«Он преследовал мою машину. Это жутко»

Устрашающие знаки повсюду. Даже на котиках

«Утро сегодня началось с этого жуткого кролика в моем кофе»

«Иди сюда, человек, и положи свою руку в дверной проем. Не бойся, ничего не случится...»

Просто представьте, что вам нужно на другую сторону

Микки-Маус в фильме ужасов выглядел бы так...

...Или даже еще страшнее

«Я прошел кучу видеоигр и знаю, что в таких местах всегда скрываются боссы»

Это дерево выглядит так, будто с ним связана какая-то жуткая легенда

«Вот такую картину мой друг повесил у себя дома. Я не знаю, кто это нарисовал, но мне срочно нужна похожая»

Просто декор аквариума

Если вы хотели знать, как выглядит жуть, то вот так

Кажется, водителя этой фуры не стоит просить подвезти

«Русалочка: Зомби-апокалипсис»

Жутко креативное барбекю

Садовый гномик некроманта

«У моего кота жуткое хобби — просто сидеть вот так и пялиться на меня»

«Когда у тебя на работе стоит холодильник, наполненный головами...»

Барт Симпсон, которого хочется развидеть как можно скорее

Бонус: значок паузы в Spotify находится не по центру

А что заставило ваше сердце сжиматься от ужаса? Или, может быть, что-то вам жутко понравилось и вы захотели себе барбекю в виде Спанч Боба или украсить жуткой картиной свой интерьер?