18 непридуманных историй о том, как маленькая ложь переросла в нечто большее

В 13 лет я играл в World of Warcraft, и кто-то поинтересовался, сколько мне лет. 13 показалось мне слишком маленьким числом, и я ответил, что мне 14, — это означало, что я заметно более зрелый. Так я продолжил играть с этими людьми, и спустя 4 года они думали, что мне 18, поэтому начали спрашивать, как у меня обстоят дела с поступлением в колледж.

Не желая быть пойманным на лжи, я продолжил играть 18-летнего и начал спрашивать у них совета, благодаря чему поступил в университет на год раньше положенного.

Чтобы поддержать ложь и начать учебу в этом университете, мне нужно было досрочно окончить школу. Повезло, что сделать это можно было дистанционно за весенний семестр. Так я выпустился на год раньше и поступил в вуз.

И вот он я в университете за 1 000 миль от дома, окончил бакалавриат и учусь в магистратуре, потому что 14 звучало намного более серьезно, чем 13, в дурацкой видеоигре. @tossoff72936492749