18 непридуманных историй о том, как маленькая ложь переросла в нечто большее
«Все лгут», — говорил доктор Хаус, и мы не можем сказать, что он совсем уж не прав. Но если кто-то говорит неправду редко и по мелочам, то другие превращают ее в заговоры, которые длятся годами. Пользователи Reddit поделились как раз такими историями — о лжи, которой уже невозможно управлять.
Мы в AdMe.ru думаем, что некоторые из этих историй достойны фильма. А вы согласны с нами?
- Канал Discovery снял отличный документальный фильм о драконах: что-то в духе того, как их организмы работали бы, если бы они существовали. Он был крутой, поэтому я записала его, и мама подбила меня показать его бабушке, ожидая, что та разнесет фильм в пух и прах. Так что я включила его и вернулась через полчаса, а моя милая бабуля, у которой была ранняя стадия болезни Альцгеймера, посмотрела на меня огромными глазами и сказала: «Боже, всю жизнь я думала, что они миф! Это потрясающе!» Мне пришлось просто смириться с этим. @prettywannapancake
- Попала в похожую историю. После просмотра пришла в школу, и учитель объяснил мне, что это неправда, после чего я проплакала весь день. Зато получила лишнюю порцию фруктов на полднике. Неплохая цена за разбитые мечты, не правда ли? @AQueenofFerelden
- В колледже я подрабатывал в стейк-хаусе, и был там один парень, ловко обманувший начальство. Мы всю ночь веселились на вечеринке, и он проспал свою смену на следующий день, хотя должен был открывать заведение. Когда он проснулся, то опоздал уже на 2 часа, а на телефоне было множество пропущенных звонков. До выпуска ему оставался месяц, он не хотел потерять место и будущие рекомендации. Так что он позвонил боссу и сказал, что попал в аварию по дороге на работу. Но это было лишь временное решение, так что ему пришлось спрятать свой автомобиль в гараже у друга и следующие 4 недели ходить с фальшивым гипсом на всю руку. Брэндон, ты теперь легенда. @FreeRangeAlien
- В прошлом году в первый день месячной стажировки в медицинской школе я оговорилась и назвала свою собаку дочкой. Быстренько представив, как неловко будет объяснять промашку, я решила смириться и остаток месяца притворяться, что у меня на самом деле есть ребенок. Я старалась не касаться этой темы лишний раз, но, когда кто-то упоминал об этом (был октябрь, мне предлагали позвать дочку на Хелллоуин), я просто поддакивала и не раскрывала никаких подробностей. @rays0fsunshine
- Однажды утром парень в автобусе стал звать меня Майком. Мне стоило бы поправить его, но в глубине души мне это понравилось. 18 месяцев спустя я все еще не сказал ему и даже предупредил об этом свою дочь, которая теперь ездит на том же автобусе. Она решила, что это весело. Я слишком увяз в этом. Теперь каждое утро с понедельника по пятницу в течение 40 минут меня зовут Майк. @teksti-tv666
- В прошлом году двое моих учеников не пришли в школу. Один из них остался дома, притворившись больным, а второй просто пришел к нему, вместо того чтобы идти на занятия. Они собирались целый день играть в видеоигры. Но по школьным правилам положено звонить родителям, чьи дети не пришли на уроки, чтобы узнать причину этого. Когда мы позвонили маме мальчика, который якобы сел в школьный автобус, она запаниковала и, в свою очередь, позвонила в полицию. Выяснилось, что мальчик дошел до остановки, сидел в кустах, пока автобус не уехал, а потом пошел домой к «больному другу», чтобы поиграть. Полиция нашла обоих в том доме. Родители были крайне недовольны всей историей. @rebstarr
- Мой брат должен был на такси забрать после уроков нашу сестренку, которая на 7 лет его младше. Вместо этого на выданные деньги он арендовал у друга мотоцикл и на нем заехал за 10-летней сестрой в начальную школу. Мама узнала об этом через 20 лет, и мой брат был достаточно умен, чтобы рассказать ей это по телефону, находясь от нее на расстоянии двух штатов. @runasaur
- Мой парень, а теперь уже муж, солгал мне о том, что учился в магистратуре, желая впечатлить меня. Вся эта ложь вскрылась через 10 лет только благодаря его матери, которая рассказала мне правду. @my_Favorite_post
- Девушка, с которой я жил 2 года, думала, что я ворую из холодильника ее йогурты. Я оправдался аллергией на молочные продукты и теперь не могу есть их при ней и наших друзьях. На мой день рождения она испекла безмолочный торт. Чувство вины пожирает меня. @_deen_
- В раннем детстве перенес операцию, после которой на моем животе остался горизонтальный шрам. В начальной школе я рассказывал всем, что шрам появился после того, как на меня напал медведь. Сейчас мне 30, а люди, с которыми я учился тогда, до сих пор узнают меня как «того парня, на которого напал медведь». @Valgardson
- Однажды в детстве меня посетила светлая мысль спрятать под языком завязанный узелком вишневый черешок, показать сестре развязанный и сделать вид, что я завязал его во рту за несколько секунд. Спустя 20 лет вся моя семья уверена, что у меня есть эта дурацкая способность — вязать узлы языком. Абсолютная ложь. Сейчас я всегда отказываюсь делать это и ухожу в глухую оборону в ответ на любые просьбы продемонстрировать этот навык. Почти уверен, что подсмотрел идею в «Симпсонах» или «Приключениях Пита и Пита», а теперь она стала моим проклятием. @SirErnestHShackleton
- Коллега рассказывал, что женился по недоразумению. Он решил подарить своей девушке кольцо на Рождество. Праздничным утром они вдвоем сидели у елки, она открыла коробочку, заплакала и спросила, собирается ли он вообще задать ей вопрос, как полагается. Только тогда он осознал, что натворил. Он встал на одно колено и попросил ее стать его женой. Мораль этой истории в том, что не надо покупать кольцо девушке, если вы не собираетесь жениться на ней. @du0377
- И подумать не мог, как далеко зайдут последствия моей лжи о том, что я умею играть на пианино. Она всплывала намного чаще, чем я мог ожидать. Мне приходилось придумывать отговорки, чтобы не играть, и люди начали подозревать, что я лгу. В конце концов я взял несколько уроков, после которых мог наиграть хоть что-то и не выглядеть вруном. Занятия окупились, а потом я переехал и больше никогда никому не говорил, что умею играть на пианино. @buckut
- Однажды я случайно попал в VIP-зону на одном мероприятии, и человек, который провел меня туда, наверняка попал бы в большие неприятности, если бы это вскрылось. Это было выступление известного музыканта, а в VIP-зоне смотрели концерт его семья и друзья, всего человек 20. Когда меня начали спрашивать, почему я здесь, я сказал, что прихожусь родственником владельцу заведения. Я решил, что такой ответ достаточно скучный и должен прекратить расспросы. Взамен эти милейшие люди начали расхваливать заведение и свели весь разговор к нему и моей семье. Компания была замечательная, и мы здорово поболтали тем вечером. Они пригласили меня провести ближайшие праздники в их пляжном домике с группой. Я согласился. Никто так и не узнал, что я никак не связан с владельцем того заведения и даже не знаю, кто этот человек. @katemonster22
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Мне было 10 лет, когда мальчик в школьном автобусе спросил, играю ли я в World of Warcraft. Я солгал, ответив утвердительно. Остаток года все поездки в школьном автобусе до и после уроков были посвящены разговорам об игре, в которую я никогда не играл. Однажды он позвал меня в гости и предложил залогиниться в игре. Я сделал вид, что вхожу в учетную запись, потом притворился, что забыл пароль, и следующие полчаса пытался восстановить несуществующий аккаунт. Ха-ха. Боже мой. Зачем я это делал? @binderjeet
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Мы переехали в другой город, когда я учился в школе. В тот же день я познакомился с двумя мальчишками, которые умели кататься на скейтборде, так что я соврал, что тоже могу. Месяцами я лгал об этом им и другим детям в школе и постоянно ходил грязным, чтобы не казаться позером. В итоге я купил одежду для скейтеров и сам скейт и научился кататься. Все из-за этой лжи. Катаюсь до сих пор, мне уже 28 лет. @Outrageous_Claims
- Довольно глупая история, но, думаю, будет в тему. Мне было лет 5, я чистила зубы в ванной, и мама за что-то отругала меня. Будучи впечатлительным ребенком, позже я расплакалась в постели. Прибежали взволнованные родители, и мама спросила, плачу ли я из-за того, что она накричала на меня. Смущенная тем, как легко меня раскусили, я сказала: «Нет, я расстроена, потому что... Потому что не умею плавать». Вскоре после этого начались мои занятия плаванием. Ненавижу плавать. @delicious_eggroll
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В 13 лет я играл в World of Warcraft, и кто-то поинтересовался, сколько мне лет. 13 показалось мне слишком маленьким числом, и я ответил, что мне 14, — это означало, что я заметно более зрелый. Так я продолжил играть с этими людьми, и спустя 4 года они думали, что мне 18, поэтому начали спрашивать, как у меня обстоят дела с поступлением в колледж.
Не желая быть пойманным на лжи, я продолжил играть 18-летнего и начал спрашивать у них совета, благодаря чему поступил в университет на год раньше положенного.
Чтобы поддержать ложь и начать учебу в этом университете, мне нужно было досрочно окончить школу. Повезло, что сделать это можно было дистанционно за весенний семестр. Так я выпустился на год раньше и поступил в вуз.
И вот он я в университете за 1 000 миль от дома, окончил бакалавриат и учусь в магистратуре, потому что 14 звучало намного более серьезно, чем 13, в дурацкой видеоигре. @tossoff72936492749
Какая история впечатлила вас больше всего?