Пользователи интернета рассказали о невинных вопросах, которые поразили их в самое сердце
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К сожалению, наши собеседники не могут заглянуть в наши мысли, чтобы понять, о чем лучше не спрашивать. Это порождает странные, комичные, а иногда и печальные ситуации.
Мы в AdMe.ru заинтересовались недавней дискуссией на Reddit. Пользователи обсуждали безобидные, казалось бы, вопросы, задевшие их до глубины души. Делимся с вами самыми впечатляющими историями комментаторов. Уверены: вы прочувствуете их боль.
- Друг, глядя на меня, сказал: «Знаю, что мы об этом уже говорили, но как ты сломал нос?» А я не ломал нос. Он всегда так и выглядел. © HumpOnALog
- В молодости я работал продавцом, ко мне часто подходили с вопросами типа: «А можешь что-то подсказать для Дня отца?», «Что бы ты купил своему папе?». Мой отец покончил с собой, когда мне было 16. Люди, конечно, не могли этого знать, но, черт, как же это ранило. © DoNotEatAllTheDonuts
- «Я не могу представить, каково это — болеть раком в твоем возрасте. Как тебе удается быть таким сильным?» Я устал считать, сколько раз у меня это спросили. Да, мне всего 20, но быть сильным я не выбирал — это способ выжить. Каждый раз после таких вопросов я чувствую себя так, будто меня ударили. © alonelymushroom
- На днях я приезжал к маме, а она спросила: «Кто ты?» У нее деменция. © socrates_scrotum
- Я учительница. Недавно рассказывала своим первоклассникам, что замужем уже 5 лет. И один мальчик спросил: «Почему у вас до сих пор нет детей?» Не желая объяснять шестилеткам про множественные выкидыши и искусственное оплодотворение, я ответила: «Когда я среди вас, мое сердце настолько полно любви, что вряд ли в нем осталось место для ребенка». Они улыбнулись. Я тоже. Так я на собственном опыте убедилась, что нельзя спрашивать у парочек, когда они заведут семью. Это, блин, больно. © Asquirrelgirl
- Кто-то в шутку спросил, не употреблял ли я запрещенные вещества, потому что у меня были красные глаза. А мне только что поставили диагноз и сказали, что к 50 годам я ослепну. Глаза были красными от капель и немного от слез. Мне было всего 16, и я переживал тяжкое время, когда нужно было смириться с болезнью. © CantLoveASpider
- «Ты в порядке? Выглядишь немного убитой». Я несколько лет живу с депрессией и паранойей, и мне казалось, что у меня хорошо получается скрывать болезни от друзей. Что ж, видимо, недостаточно хорошо. © graystripe555
- Я потерял брата в 2007-м, а отец скончался два года назад. Однажды я пригласил маму на ужин, и администратор ресторана спросил: «Вас сегодня только двое?» Я собрал всю волю в кулак, чтобы не заплакать. © jus_like_at
- — Милая, у меня хороший вокал?
— Не знаю, разве ты пел при мне хоть раз?
...Я пою при ней чуть ли не каждый день. © BraCha89
- Ходила выщипывать брови, а мастер спросил: «И усы тоже?» © itch-bay
- Был у врача на осмотре, и он спросил, хожу ли я куда-то с друзьями. Я без задней мысли ответил, что большинство женилось в других городах, а остальные в других городах работают, но когда они приезжают, мы, конечно, зависаем вместе. И доктор отвечает: «То есть друзей у вас нет?» Это определенно было больно. © iknowthisischeesy
- «Сколько у тебя детей?»
Один, но он умер. © -jezebelebezej-
- «Когда ты заведешь второго ребенка?» — спросили меня после третьего выкидыша. © annie23510
- Сын говорит: «Молоко и отбивные достаются нам от коровы. Пап, но как корова делает отбивные?» © coocoonooster
- Мой младший брат спросил: «А когда Лили проснется?» — после того как нам пришлось усыпить нашего лабрадора. У меня аж глаза на лоб полезли. © RicksSczechuanSause1
- «Ты придешь на вечеринку в честь дня рождения твоего брата?»
Речь шла о моем брате-близнеце. © BB8MYD
- Я слышал, как маленькая девочка спрашивала у ветерана Второй мировой, смог бы он повторить подвиг. И он ответил: «Я бы прошел через войну снова ради тебя». Я чуть не разревелся. © lost-kumrad
- «Когда ты выздоровеешь и сможешь играть с нами?» Моя племянница была слишком маленькой и еще не знала, что такое инвалидность. Теперь она старше и понимает, что я не выздоровею. Мы придумали игры, в которых я могу участвовать. Но этот вопрос разбил мне сердце. © littletrashpanda77
- Опытный актер спустя два дня на съемочной площадке спросил меня, кто здесь, черт подери, режиссер. Режиссером был я. © KongoBongoMongoKongo
- Пригласил подругу, в которую был влюблен, на концерт, типа свидание. И она мне: «А кто еще придет?» © reebee7
А вам приходилось отвечать на вопросы, выбивающие из колеи?
Фото на превью iknowthisischeesy / Reddit