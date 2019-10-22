Пользователи интернета рассказали о невинных вопросах, которые поразили их в самое сердце

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К сожалению, наши собеседники не могут заглянуть в наши мысли, чтобы понять, о чем лучше не спрашивать. Это порождает странные, комичные, а иногда и печальные ситуации.