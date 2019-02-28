Пользователи интернета рассказали, как поняли, что перед ними тот самый человек
Роскошные букеты, поцелуи под луной и эффектные предложения руки и сердца — красивые клише из фильмов, которые мы обычно ассоциируем со словом «романтика». К счастью или к сожалению, романтика в реальной жизни часто бывает обделена эстетикой и обнаруживается вовсе не при тех обстоятельствах, которые вы хотели бы себе представить.
Редакция AdMe.ru считает, что настоящая любовь способна не только украшать, но и делать нас мудрее. В доказательство мы нашли 15 историй незнакомцев, которым довелось понять всю суть любви благодаря совершенно неромантичным моментам совместной жизни.
- Мы были женаты около 10 лет, у нас было двое маленьких детей и зарплаты, которых явно не хватало на жизнь. Однажды у нас случилась крупная ссора, вызванная всем этим стрессом. Мы беспощадно поливали друг друга грязью, когда раздался телефонный звонок. Мой отец попал в больницу с инсультом, и врачи не были уверены, что он выживет.
Ссора тут же закончилась. Жена заказала мне билеты, отправила в аэропорт и связалась с моим начальником. Она просила меня ни о чем не беспокоиться и в мое отсутствие полностью взяла на себя все заботы о доме и детях.
Позже я понял, что, как бы мы там ни орали друг на друга, эта женщина не просто в моей команде, она и есть моя команда. В этом году нашему браку исполняется 30 лет.
- Я рос с бабушкой и дедушкой, так как родители были вынуждены много работать, и дедушка был для меня целым миром. Когда он оказался прикованным к постели, я часто приходил и ухаживал за ним: помогал купать его, менял подгузники и так далее. Несколько раз со мной заходила моя девушка. Однажды я заглянул к нему и увидел, что холодильник полон, а он смотрит телевизор и ест мороженое. Оказалось, что моя девушка побывала тут пару часов назад, ничего мне не сказав. Через полгода я сделал ей предложение.
- Семья моего мужа жила на другом конце страны и регулярно присылала нам почти новую одежду хорошего качества, которая им больше была не нужна. Мужская идеально подходила мужу и сыновьям, а вот женская одежда всегда была мне мала: я существенно прибавила в весе с тех пор, как мы с родственниками виделись в последний раз. Муж всегда расстраивался из-за того, что я остаюсь без вещей.
Однажды он вытащил из коробки пару штанов и радостно сказал: «Вот эти тебе подойдут. Они же ЗДОРОВЫЕ!» До сих пор помню выражение ужаса на его лице, когда он понял, что ляпнул. Но меня греет то, насколько он был счастлив, когда достал для меня эти новые штаны.
- У меня есть дочь от другого мужчины, но она зовет моего мужа «папой», и он относится к ней как к родной. Пару лет назад, когда я была на работе, а они оба дома, у дочки начались первые месячные. Она имела представление, что это такое, но совершенно не знала, что делать.
Итак, мой муж успокоил ее, помог ей «безопасно» добраться до магазина и выбрать прокладки, накупил кучу вкусняшек, провел ликбез с помощью интернета и отстирал ее вещи. Когда я вернулась, они дремали, обстановка вокруг напоминала удавшуюся пижамную вечеринку, а мой ребенок был абсолютно спокоен и счастлив. Это был один из тех моментов, когда я чувствовала, что люблю мужа особенно сильно.
- Мы с женой пришли к пониманию, что нам лучше спать по отдельности из соображений комфорта и качества сна, но это не заставило нас охладеть друг к другу.
- Во время первой беременности мою жену ужасно тошнило буквально каждую ночь. Однажды она чувствовала себя несколько лучше и даже легла спать пораньше. Но среди ночи подскочила, тем самым разбудив меня, и в панике бросилась в ванную. К несчастью, в коридоре она оступилась и упала (не повредив живот), и ее тут же стошнило. Я нашел ее, лежащей вот так на полу и рыдающей. Бедняжка проходила через такие трудности! В общем, я поднял ее, придержал волосы в ванной, умыл, уложил в постель и перед уходом на работу вычистил ковер.
Тогда мы оба были еще практически детьми, учились в колледже, но то время укрепило наши отношения, и с тех пор мы ни разу серьезно не поругались.
- У меня биполярное расстройство и было 2 приступа мании с психотическими симптомами. Мой мужчина справился с этим, как герой, причем помог мне безопасно добраться до больницы и все время был любящим и понимающим. Думаю, подобное испугало бы многих людей и заставило бежать без оглядки. Для меня самым значимым стало то, что, находясь на пике паранойи и помутнения сознания, я, услышав его «Нам нужно ехать в больницу», доверилась и отправилась с ним.
- Однажды моя девушка позвонила и сказала, что хочет меня увидеть, но не хочет ни с кем говорить после тяжелого рабочего дня. Она приехала ко мне и просто просидела рядом со мной на кровати, пока я играл. Потом мы легли спать. Я не сказал ей ни слова, кроме «Привет!» и «Ну все, ложимся. Люблю тебя».
- Она вытащила жука, забравшегося ко мне под кожу после прогулки в Африке. Это притом что у нее насекомофобия.
- Я перенес операцию и во время восстановления не мог есть самостоятельно. Мне всего 32, и никогда до этого я не оказывался в столь беспомощном положении. Моя жена, с которой мы уже 10 лет в браке, измельчала мою еду, кормила меня с ложки, обошлась без глупых шуток и вообще была очень деликатна. Она не относилась к моему кормлению как к бремени или рутинной обязанности: казалось, она была просто рада помочь мне. В этот период страха и слабости она всегда была рядом, несмотря на то, что порой чувствовала себя бесполезной. Я обожаю свою жену и даже думаю, что не заслуживаю ее.
- Последние 2 недели были очень тяжелыми для меня: уровень тревожности взлетел, а сама я провалилась в депрессию. Мой муж, зная, что все это грозит нервным срывом, дал мне побыть наедине с собой, взял на себя заботу о детях и следил за тем, чтобы они меня не доставали.
Когда мое состояние более-менее улучшилось и угроза срыва прошла, я крепко обняла мужа и поблагодарила его за то, что он дал мне личное пространство, когда это было так необходимо.
- Первые роды оказались очень тяжелыми: я перенесла операцию и была под завязку накачана таблетками. Когда я наконец смогла встать с кровати, мой муж отвел меня, плачущую и убитую, в душ, вымыл, высушил, переодел в чистую пижаму и усадил в кресло-каталку, чтобы отвезти обратно в палату. Как только я села в кресло, меня немедленно стошнило всеми этими дурацкими медикаментами. Муж молча развернул кресло, вкатил обратно в душ и начал все с самого начала без единого вздоха.
P. S. Он обожает эту историю и ужасно гордится, когда я ее рассказываю.
- Большую часть времени дома мы проводим отдельно. У нас 2 отдельных телевизора (я играю, а она смотрит сериалы). Мы расходимся по разным углам, когда я занимаюсь музыкой, а она — работой. Я верю, что главная причина, по которой наши отношения длятся так долго, — это уважение нужд друг друга и отсутствие необходимости проводить вместе каждый день. Мы только что отпраздновали нашу 13-ю годовщину.
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Июнь 2017 года выдался непростым для меня и моей девушки: я плохо владел левой рукой после одного неприятного случая, 4 месяца не мог устроиться на работу, только что купил новенькую машину, а еще мы недавно взяли в дом котенка. Несмотря на то, что в это время она сама боролась с тревожностью и депрессией, она послужила мне надежной опорой. Я вряд ли когда-то смогу в полной мере выразить, как благодарен ей, хотя она едва ли понимает, как много сделала.
- Моя жена часто падает в обмороки. У нее проблемы со здоровьем, и это может случиться в любое время. Я так поднаторел в распознавании ее чувств, что знаю, когда она отключится, еще до нее самой и успеваю вовремя подхватить. Возможно, это не самая романтичная вещь, но ее понимание того, что я всегда рядом, и моя способность считывать ее симптомы очень много для нас значат.
Заключение
Один из пользователей так прокомментировал это обсуждение:
«Спасибо всем, кто делится своими историями. Я ожидал смешных рассказов, но вместо этого нашел невероятно трогательные примеры проявления любви. Спасибо еще раз».