Пользователи интернета рассказали, как поняли, что перед ними тот самый человек

Июнь 2017 года выдался непростым для меня и моей девушки: я плохо владел левой рукой после одного неприятного случая, 4 месяца не мог устроиться на работу, только что купил новенькую машину, а еще мы недавно взяли в дом котенка. Несмотря на то, что в это время она сама боролась с тревожностью и депрессией, она послужила мне надежной опорой. Я вряд ли когда-то смогу в полной мере выразить, как благодарен ей, хотя она едва ли понимает, как много сделала.